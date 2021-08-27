РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6231 посетитель онлайн
Новости Киевские новостиОбщество
3 801 8
Министерство культуры и информационной политики (711) памятник (2209) Гостиный двор (104)

Гостиный двор в Киеве взят под государственную охрану. Это первый шаг для противоаварийных работ в нем, - Минкультуры

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Гостиный двор в Киеве взят под государственную охрану. Это первый шаг для противоаварийных работ в нем, - Минкультуры

С 26 августа национальный памятник "Гостиный двор" находится под государственной охраной Национальной полиции Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минкульта. 

"Установление государственной охраны - первый шаг для того, чтобы начать в Гостином дворе срочные противоаварийные работы, пока с учетом мнения специалистов, общества, будет утверждена концепция развития Гостиного двора и разработаны научно-проектную документацию", - цитирует пресс-служба министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд госимущества передает Гостиный двор в сферу управления Минкультуры, - Ткаченко

Ранее охрану осуществляли частные охранники арендатора.

Как сообщалось, 19 мая Кабинет министров изменил категорию памятника "Гостиный двор" в Киеве на категорию национального значения, а также присвоил охранный номер.

18 июня Фонд государственного имущества Украины передал "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Втрачений день, втрачена пам'ятка": активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки зелешмаркля нехай не бере під свій особистий контроль, а то піндець буде будівлі. Воно бідоносець
показать весь комментарий
27.08.2021 08:04 Ответить
Ее уже довели до полного звиздеца титушки авакова под предводительством игоря луценко.
показать весь комментарий
27.08.2021 08:48 Ответить
Судячи по кряканню представників шмарклі...то готують "реформу" Гостинного двору у ТРЦ " Історія...какаразніца".
показать весь комментарий
27.08.2021 08:54 Ответить
А раньше тут был зал органной музыки?
показать весь комментарий
27.08.2021 09:01 Ответить
А яким було первісне функціональне призначення всіх ГД на теренах Російської імперії? Яку функцію виконує і весь час виконував Гостиний двір, наприклад, у СПб ?
показать весь комментарий
27.08.2021 09:42 Ответить
Пісєц йому прийшов якщо зелені взяли під охорону.😭😭😭
показать весь комментарий
27.08.2021 10:05 Ответить
ежели цум молча отдали гудку то зачем тут противятся....
показать весь комментарий
27.08.2021 13:19 Ответить
Уже что-то с этими развалинами давно нужно делать. Как и с пустырем на Крещатике возле Европейской площади.
показать весь комментарий
27.08.2021 20:25 Ответить
 
 