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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20097) ранение (3237) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Украинский воин ранен на Донбассе, войска РФ трижды нарушили режим "тишины". В районе Авдеевки враг бил из 82-мм минометов, вблизи Орехово - из ПТРК, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен на Донбассе, войска РФ трижды нарушили режим

За прошедшие сутки, 26 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Возле Авдеевка российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 82-мм калибра.

В районе Новолуганского наемники РФ вели огонь из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - отметили в штабе.

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По состоянию на 7:00 утра 27 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. 

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин ранен на Донбассе, войска РФ трижды нарушили режим тишины. В районе Авдеевки враг бил из 82-мм минометов, вблизи Орехово - из ПТРК, - штаб ООС 01
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Топ комментарии
+12
Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8395
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27.08.2021 07:40
+10
Та немає режиму тиші, вигаданого отим пуцвірком зеленим..
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27.08.2021 08:19
+7
А как же "Новороссия"? Еще одна "патриотка" сбежала из "ДНР", пока не поздно

Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5270
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27.08.2021 07:44
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Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8395
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27.08.2021 07:40 Ответить
Та немає режиму тиші, вигаданого отим пуцвірком зеленим..
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27.08.2021 08:19 Ответить
Зеленкіним. Нове поганяло.
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27.08.2021 10:47 Ответить
ЗеЛенкин ? )))
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27.08.2021 14:52 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7902
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27.08.2021 08:24 Ответить





Робур

@JRobur


Митець Лесь Подеревянський пояснює Скрипіну на пальцях про "мудрий нарід".

https://twitter.com/JRobur/status/1430951767257272326

пс. ДИВИТИСЬ ВСІМ - посилання на відео вище.
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27.08.2021 08:53 Ответить
Дякую, скачав собі. Буду поширювати.
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27.08.2021 10:47 Ответить
Скрипіна корчить. Він розігнав чимало істерії, щоб допомогти ВАЗеленському стати президентом.
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27.08.2021 15:36 Ответить
із власного гонору і через помсту.
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27.08.2021 15:37 Ответить
Згадайте - нещодавно пролітав орлан підорашок і його не збили ? Це - справжній мир в очку *****
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27.08.2021 10:01 Ответить
Фауст,ты когда последний раз сбивал "Орлана"?Вот зачем такое писать?Было бы это легко,то диванных экспердов бы и не было...А то,что убил наш снайпер кацапского подполковника-инструктора снайперов,это ответ на заявки о запрещении ответки.Мы просто знаем своих героев и раненых и убитых,а кацапы все засекретили еще 7 лет назад.Так и дохнут,как крысы...
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27.08.2021 14:17 Ответить
Спасибо за ответ. Я действительно думаю, что орлан сбивается . А за *********- чем больше их не будет- тем лучше . Мое скромное имхо
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27.08.2021 14:21 Ответить
не сбивают - вы правы...но нейтрализуют часто (имеется ввиду радио/технически )
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27.08.2021 14:56 Ответить
Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України.
Відео YouTube - https://youtu.be/DSkkmY1rM0k
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27.08.2021 10:12 Ответить
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.08.2021 10:47 Ответить
 
 