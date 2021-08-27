Украинский воин ранен на Донбассе, войска РФ трижды нарушили режим "тишины". В районе Авдеевки враг бил из 82-мм минометов, вблизи Орехово - из ПТРК, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 26 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Возле Авдеевка российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 82-мм калибра.

В районе Новолуганского наемники РФ вели огонь из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - отметили в штабе.

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По состоянию на 7:00 утра 27 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.





