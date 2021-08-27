Украинский воин ранен на Донбассе, войска РФ трижды нарушили режим "тишины". В районе Авдеевки враг бил из 82-мм минометов, вблизи Орехово - из ПТРК, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 26 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Возле Авдеевка российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 82-мм калибра.
В районе Новолуганского наемники РФ вели огонь из стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - отметили в штабе.
По состоянию на 7:00 утра 27 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Робур
@JRobur
Митець Лесь Подеревянський пояснює Скрипіну на пальцях про "мудрий нарід".
https://twitter.com/JRobur/status/1430951767257272326
пс. ДИВИТИСЬ ВСІМ - посилання на відео вище.
Відео YouTube - https://youtu.be/DSkkmY1rM0k