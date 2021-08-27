Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 27 августа в мире зарегистрировали 714 335 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 803 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 215 495 617 случаев инфицирования, из них 714,335 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 488 844 человека, из них 10 803 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 192,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 52-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15-ю, по летальным случаям - 32-ю и 5-ю позицию соответственно.
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хотя че тут спорить то - рашка = антицивилизация. б*же, за что нам Один дал таких сосе.душек то?
А яке місце посідає Україна за чисельністю населення? Що кажете? Сьоме? То звісно, що помиратиме більша кількість людей, ніж у Гібралтарі. Ой, ні! У Гібралтарі помер кожен 351-й мешканець, а в Україні кожен 811-й. До речі, у Німеччині кожен 908-й, у Франції і Іспанії - кожен 575-й і 578-й, відповідно. Щоправда, перехворіли кожен 10-й француз і іспанець і кожен 21-німець. А в Україні - кожен 19-й(???). Отже, де зрада??? Хіба що у головах писунів від журнаглістики...