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Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 августа в мире зарегистрировали 714 335 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 803 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 215 495 617 случаев инфицирования, из них 714,335 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 488 844 человека, из них 10 803 за минувшие сутки.

Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 192,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 52-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15-ю, по летальным случаям - 32-ю и 5-ю позицию соответственно.

Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 03
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Топ комментарии
+6
В цьому списку я вболіваю за РФ,нехай візьме всі перші місця і переможуть.
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27.08.2021 07:54
+4
если колоть в голову вакцина лучше всасывается
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27.08.2021 08:59
+3
Ну, весь ковід у нас ще попереду.
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27.08.2021 08:36
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Колите больше бизнесмены.
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27.08.2021 07:54 Ответить
В цьому списку я вболіваю за РФ,нехай візьме всі перші місця і переможуть.
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27.08.2021 07:54 Ответить
Так они уже на днях опубликовали официальный рекорд - 820 кацапов за день прижмурились от КОВИДа. Не официальный у них намного больше.
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27.08.2021 08:57 Ответить
Херню не треба тиражувати в ЗМІ.
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27.08.2021 07:57 Ответить
Чипированный? Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 1322
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27.08.2021 10:22 Ответить
За полтора года погиб каждый пол.торы.тысячный. Это как бы в Китае - миллион склеили ласты - Китай бы даже не почесался. там от смога дохнет больше. а тут - всех посадили на бутылку. Ай да Сорос, ай да щукин сын Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 409
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27.08.2021 08:07 Ответить
Интересно,Сорос тут каким боком?
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27.08.2021 08:48 Ответить
Смайлик просто так, не? А я ведь еще Билла Гейтса не вспомнил)
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27.08.2021 08:57 Ответить
С Биллом понятно,а с Соросом хоть три смайлика ставь он не по этой теме,а по теме " соросят"
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28.08.2021 14:24 Ответить
так на эту дедушку все кацапы и прочие срут, вот и нарицательное уже. кстати - говорил вроде Лещенко шо Сорос внавалил вна Рашку кучу бабла, а они его теперь так ненавидят. прямо как америкосов
хотя че тут спорить то - рашка = антицивилизация. б*же, за что нам Один дал таких сосе.душек то? Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 9147 Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 4982 Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 3782
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28.08.2021 14:32 Ответить
Ой кацапом засмерділо!
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27.08.2021 08:51 Ответить
Чемпионы (с), чего уж там
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27.08.2021 08:12 Ответить
Наголосовали, при порохе такого небыло
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27.08.2021 08:16 Ответить
Ну, весь ковід у нас ще попереду.
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27.08.2021 08:36 Ответить
зе-команда - мастера спорта по убийству украинцев
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27.08.2021 08:46 Ответить
Украницы и без зе-команды хорошо справляются
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27.08.2021 10:06 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 4336
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27.08.2021 08:56 Ответить
если колоть в голову вакцина лучше всасывается
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27.08.2021 08:59 Ответить
Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Ты кто из них? Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 1895
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27.08.2021 09:01 Ответить
а я общаюсь со своими братьями украинцами (что бы переписку могли читать рашка и бараны пишу на росийской мове)
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27.08.2021 09:16 Ответить
И что тогда ты делаешь под верхним постом? Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 8504
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27.08.2021 09:19 Ответить
Ой, зрада-зрадна із самого ранку.
А яке місце посідає Україна за чисельністю населення? Що кажете? Сьоме? То звісно, що помиратиме більша кількість людей, ніж у Гібралтарі. Ой, ні! У Гібралтарі помер кожен 351-й мешканець, а в Україні кожен 811-й. До речі, у Німеччині кожен 908-й, у Франції і Іспанії - кожен 575-й і 578-й, відповідно. Щоправда, перехворіли кожен 10-й француз і іспанець і кожен 21-німець. А в Україні - кожен 19-й(???). Отже, де зрада??? Хіба що у головах писунів від журнаглістики...
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27.08.2021 09:01 Ответить
А почему в списке нет Китая? В смысле - вообще нет?
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27.08.2021 09:20 Ответить
 
 