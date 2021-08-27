Вследствие непогоды 64 населенных пункта в четырех областях Украины остались без света, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 64 населенных пункта в четырех областях Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 27 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 4 областях (Сумская - 35, Днепропетровская - 20, Киевская - 7 и Донецкая - 2)", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Все во льду! Просто жопа!", - в Геническом районе Херсонщины прошел сильный дождь с градом. ВИДЕО