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Делаем все, чтобы быть готовыми к новым атакам в Кабуле со стороны ИГИЛ, - генерал США Маккензи

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Делаем все, чтобы быть готовыми к новым атакам в Кабуле со стороны ИГИЛ, - генерал США Маккензи

Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что американское военное руководство находится в состоянии готовности к новым атаками в Кабуле со стороны "Исламского государства".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы быть готовыми", - сказал он на брифинге.

По его словам, США делились с талибами, охраняющими аэропорт, разведывательной информацией о подготовке ИГИЛ к терактам, и он считает "некоторые атаки были сорваны ими (талибами. - Ред.)".

Ответственность за теракты в аэропорту взяло на себя ИГИЛ. Оно заявило, что целями взрыва, который осуществил террорист-смертник, были "переводчики и сотрудники американской армии" - афганцы, которые работали на США.

По поступающей от афганского Минздрава информации, в результате взрывов в районе аэропорта погибли более 100 человек, свыше 1 тыс. получили ранения. Пентагон подтвердил информацию СМИ о гибели 13 и ранении 18 своих военных.

В то же время, представитель талибов сообщил, что в результате терактов были убиты, по меньшей мере, 28 членов бойцов группировки.

"Мы потеряли больше людей, чем американцы, во время взрыва в аэропорту", - сказал он, добавив, что талибы "не несут ответственности за хаотичный план эвакуации, подготовленный иностранными государствами".

Организаторам терактов близ аэропорта Кабула не удастся сорвать планы американских вооруженных сил завершить эвакуацию персонала из столицы Афганистана, заявил, выступая в Белом доме, президент США Джо Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле

"Позвольте мне четко сказать: мы можем, и мы должны завершить эту миссию, и мы сделаем это. И террористы не остановят нас. Мы не позволим им прервать нашу миссию, мы продолжим эвакуацию", - сказал он.

Президент добавил, обращаясь к ИГИЛ: "Мы никогда не простим и не забудем. Мы вас выловим и заставим заплатить", - сказал Байден в Белом доме.

Маккензи также обещал ИГИЛ "охоту" за террористами "все 24 часа в сутки".

Он сообщил, что в Афганистане все еще находится около 1 тыс. граждан США.

По сообщениям СМИ, темпы эвакуационных рейсов ускорились в пятницу, владельцам американских паспортов было разрешено въехать на территорию аэропорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле аэропорта Кабула произошел взрыв, - Пентагон

За последние 12 дней западные страны эвакуировали из Афганистана почти 100 тыс. В то время западные представители признают, что тысячи людей останутся в Афганистане после вывода американских войск.
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Топ комментарии
+7
ІДІЛ кремлівські маріонетки. ******** смикнув за мотузочки.
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27.08.2021 08:24
+4
"Мы вас выловим и заставим заплатить.."(с) - они все в кремле сидят, и ловить не надо.
была бы политическая воля - сразу под корень и ветки долой..
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27.08.2021 08:44
+4
ИГИЛ = Талибан ( Афганистан) = ХАМАС = Исламское государство = Иран = Пакистан = Сирия = Раша!!!****
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27.08.2021 08:48
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ІДІЛ кремлівські маріонетки. ******** смикнув за мотузочки.
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27.08.2021 08:24 Ответить
ИГИЛ очен удобен для террористов всего мира, талибы устроили теракт и свалили все на ИГИЛ очень удобно же
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27.08.2021 08:28 Ответить
советую посмотреть очень интересный документальный фильм от Netflix

Исскуство шпионажа (есть также на kino.pub)

Делаем все, чтобы быть готовыми к новым атаками в Кабуле со стороны ИГИЛ, - генерал США Маккензи - Цензор.НЕТ 8926
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27.08.2021 08:28 Ответить
https://www.netflix.com/ua-ru/title/81014547
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27.08.2021 08:32 Ответить
"Гордо" убежали, предали афганцев, которые поверили....Что теперь трындеть?!
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27.08.2021 08:28 Ответить
"Делаем все, чтобы быть готовыми к новым атаками в Кабуле со стороны ИГИЛ." Например, передаем талибам списки граждан США, находящимися в Афганистане.
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27.08.2021 08:34 Ответить
Оці дикуни зі зброєю тепер не заспокояться.
Вони будуть лізти на території інших держав.
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27.08.2021 08:43 Ответить
Хтось популярно пояснив на прикладах. Таліби - це націоналісти, принаймні найбільша фракція, вони орієнтуються на контроль над Афганістаном та побудову збоченої, але держави. ІДІЛ - це комуністи, кочовики. Вони можуть розвиватись тільки в експансії на сусідні держави, самі нічого збудувати не здатні.
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27.08.2021 09:32 Ответить
"Мы вас выловим и заставим заплатить.."(с) - они все в кремле сидят, и ловить не надо.
была бы политическая воля - сразу под корень и ветки долой..
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27.08.2021 08:44 Ответить
Важливий сам процес боротьби з тероризмом: одни його плекають, другі боряться. Бюджети ростуть і всі задоволені. Тільки охлос ховає своїх жертв. Геополітика....
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27.08.2021 08:49 Ответить
Байден, давай, ще підіграй фуйлу, будуть теракти в США.
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27.08.2021 10:16 Ответить
ИГИЛ = Талибан ( Афганистан) = ХАМАС = Исламское государство = Иран = Пакистан = Сирия = Раша!!!****
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27.08.2021 08:48 Ответить
Що за дурню один несе, а решта вподобайкає. Пакистан - головний союзник США поза НАТО. На відміну від України.
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27.08.2021 13:12 Ответить
Это было тогда когда СССР было в Афганистане. Теперь это уже не так. Пакистан сейчас только на бумаге "союзник" США, а на самом деле все эти Талибы ИГИЛовцы именно от туда, у них там опорные пункты и поддержка. Кроме этого сейчас установлены крепкие связи ( по сути союзнические ) с Китаем. Даже базу ВМФ Китая разрешили разместить. Дороги между собой строят через оккупированный Кашмир. Так что союзничество Пакистана с США это только обертка от уже съеденной конфеты. ( или красивая мина при плохой игре). То что сейчас происходит в Афганистане на 705 " заслуга" Пакистана.. Ничего себе " союзничик", 20 лет однако помогал антизападным силам.
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27.08.2021 14:59 Ответить
Обосрался бидон со своей ублюдочный администрацией. Это будет стоить жизни многим американцам и европейцам. Мало тут импичментом, только суд и как можно скорее.
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27.08.2021 08:49 Ответить
А де він той ІГІЛ? Які удари? В США війська залишились тільки в раойні аеропорту. Вони цих дикунів Б-52 будуть бомбити?
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27.08.2021 09:29 Ответить
А вот интересно, в Кабуле миллионы людей, а ковида нет и не предвидится. Мож вирус испугался талибов и улетел в богатые страны?
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27.08.2021 09:35 Ответить
Тоже обэтом подумалось.
И до вывода американских войск никаких вестей о нём не было, ни после вывода. Хотя других новостей хватает.
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27.08.2021 10:41 Ответить
Средний возраст в Афганистане 20 лет. Боятся нужно стареньким лидерам талибов, но они до сих пор сидят в пещерах.
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27.08.2021 10:59 Ответить
Яке ще ІДІЛ?! Штати ж перемогли ІДІЛ в Афганістані вже давно. Чи не перемогли? Чи "перемогли", як кацапи в Сирії? Чи ІДІЛ і Талібан співробітничають? Чи, може, ІГІЛ та Талібан це одне і те ж? Бо що ІГІЛ, що Талібан створювались за глибокою участю Росії, як матеріальною, так і кадровою. Але ж Росія для Трампа та Байдена "партнер"? З яким треба "дружити" аж до вилизування *********** дупи. Хоча Росія платила талібам за кожного вбитого американця, це факт. І імітувала боротьбу з ІДІЛ в Сирії, нишком озброюючи його. Схоже, штатам треба спочатку розібратись з російською агентурою у власному політикумі, бо поразки, і політичні, і військові, мають корені саме в американській корупції. P.S. Те ж саме в ще більшій мірі стосується України.
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27.08.2021 09:58 Ответить
Чисто технический вопрос . Это сделала по версии американских военных ИГИЛ или все таки Аль -кайеда ? Это же совершенно разные группировки . ИГИЛ появилась в Афганистане ? Где все исламисты давным давно примкнули к талибану , значит там совсем недавно появились квартиранты из за афганского поребрика ? ( кто и откуда тогда они ?) .Аль -кайеда там была давно ( тоже квартиранты но с ближнего востока ) НО США уже раз 10 сообщали о том что они всех разбили и убили там в Афганистане . Так кто же именно стоит за этим -талибан , игил , аль-кайеда .......или кремль ?
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27.08.2021 10:09 Ответить
Да просто какие-то местные радикалы. Вся ситуация к этому способствовала. Столпотворение в аэропорту, которое продолжается уже неделями. Выходить надо быстро. Это урок всем на будущее.
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27.08.2021 10:58 Ответить
Меня интересует другой вопрос - а что, следователи США уже выяснили у взорвавшего себя, к какой группировке он относится? Или во взорванной машине нашли визитку ИГИЛа (хорошо что не Яроша)?
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27.08.2021 11:49 Ответить
Вот это правильный вопрос . А может не больно то и надо , докапываться до истины ....определили виновными игил значит будут бомбить игил где нибудь за 2000 км от Кабула , где есть нефть или газ и нет никакой игил . Таковы сегодняшние реалии политики -,,прагматизмом,, они это называют . Когда в ту сторону где есть боевики НО нет нефти они глубокие озабоченности выражают .А туда где их нет , но зато есть нефть и газ -бомбы .
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27.08.2021 23:58 Ответить
Там эксперты говорят про залежи редкоземельных, что ценнее углеводородов и вывозить проще.
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28.08.2021 00:21 Ответить
а тяжело было - сначала вывезти люде, а после сворачиваться самим?
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27.08.2021 11:19 Ответить
Для этого нужен ум. А ума ни у Байдена, ни у Меркель...
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27.08.2021 11:50 Ответить
 
 