COVID-19 в Украине: впервые с начала лета число инфицированных за сутки превысило 2000 человек, умерли - 66

По состоянию на утро четверга, 27 августа, в Украине зафиксировано 2 032 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 1 253 человек, умерли 66.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"За сутки 26 августа 2021 в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 127, медработников - 46)", - сказано в сообщении.

Согласно данным Минздрава за минувшие сутки госпитализированы - 838 человек, летальных случаев - 66, выздоровели - 1253 человека.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 23049 человек, методом ИФА - 7219 человек, экспресс-тестами - 23218 человек.

За все время пандемии в Украине заболел 2 280 203 человек; выздоровели - 2 204 682 человек; летальных случаев - 53 632; проведено ПЦР-тестов - 11 903 521.

Также в ведомстве сообщили, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

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Напомним, днем ранее, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае инфицирования и 45 летальных случаях.