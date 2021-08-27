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COVID-19 в Украине: впервые с начала лета число инфицированных за сутки превысило 2000 человек, умерли - 66

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19 в Украине: впервые с начала лета число инфицированных за сутки превысило 2000 человек, умерли - 66

По состоянию на утро четверга, 27 августа, в Украине зафиксировано 2 032 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 1 253 человек, умерли 66.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"За сутки 26 августа 2021 в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 127, медработников - 46)", - сказано в сообщении.

Согласно данным Минздрава за минувшие сутки госпитализированы - 838 человек, летальных случаев - 66, выздоровели - 1253 человека.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 23049 человек, методом ИФА - 7219 человек, экспресс-тестами - 23218 человек.

За все время пандемии в Украине заболел  2 280 203 человек; выздоровели - 2 204 682 человек; летальных случаев - 53 632; проведено ПЦР-тестов - 11 903 521.

Также в ведомстве сообщили, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА

Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 - по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5 

Напомним, днем ранее, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае инфицирования и 45 летальных случаях.
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Топ комментарии
+11
Та хоч 66 тыс.никого это не испугает. Ковидмафии никто не верит. Хватит по паркам и скверам уже прятались. И шо? Кроме уколотых заболевших нет среди знакомых.
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27.08.2021 08:47
+10
Не знаю, существует ли на самом деле коллективный разум, но что касается коллективного безумия - в этом нет ни малейших сомнений!
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27.08.2021 08:49
+7
Процесс пошел ... Но у нас пока почему то все " зеленое".. наверное власти ждут даты прохождения 1 сентября... С октября все по настоящему и начнется... Как выясняется ни вакцинация ни то что переболел защитного иммунитета не дает( ну может на 3 -6 месяцев, у кого как) при этом они все равно являются носителями ( даже если сами не чувствуют болезни). народ устал и уже полностью " забил" на какую либо защиту ( маски, дистанцию и т.д) Все заявление ученых и медиков двухлетней и даже годичной давности оказались пустым сотрясением воздуха. По сути до сих пор ни кто не знает о ковиде ничего...
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27.08.2021 08:44
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Погуляли.
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27.08.2021 08:30 Ответить
Чудеса вакцинации

Вакцину вкололи- и стал супермен
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю,
И третью вакцину от Дельты колю!

IQ cтало выше- под 75,
Здоровье, что крышу стремиться сорвать,
Сто лет проживу я, поспорить готов-
Стальное здоровье у всех дураков!...
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27.08.2021 13:50 Ответить
Почало зростати...
Нещодавно було сотня-дві заражень. Уже за 2000 перевалило.
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27.08.2021 08:37 Ответить
опять волна накатывает
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27.08.2021 08:37 Ответить
Процесс пошел ... Но у нас пока почему то все " зеленое".. наверное власти ждут даты прохождения 1 сентября... С октября все по настоящему и начнется... Как выясняется ни вакцинация ни то что переболел защитного иммунитета не дает( ну может на 3 -6 месяцев, у кого как) при этом они все равно являются носителями ( даже если сами не чувствуют болезни). народ устал и уже полностью " забил" на какую либо защиту ( маски, дистанцию и т.д) Все заявление ученых и медиков двухлетней и даже годичной давности оказались пустым сотрясением воздуха. По сути до сих пор ни кто не знает о ковиде ничего...
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27.08.2021 08:44 Ответить
да, новая волна почему-то(!) накрыла именно наиболее отвакцинированные страны - Израиль, США. Они решили защищаться 3-й дозой, про которую даже двое ученых ВОЗ заявили; третью не советуем!!!
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27.08.2021 08:53 Ответить
Там вже випробовують систему(капельницю), закріплену на спині, для безперервного введення вакцини, а також розбудову мережі дозаправок COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66 - Цензор.НЕТ 5017
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27.08.2021 13:42 Ответить
есть хорошая поговорка - береженного Бог бережет! или - на Аллаха надейся, а верблюда привязывай...
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27.08.2021 10:11 Ответить
Та хоч 66 тыс.никого это не испугает. Ковидмафии никто не верит. Хватит по паркам и скверам уже прятались. И шо? Кроме уколотых заболевших нет среди знакомых.
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27.08.2021 08:47 Ответить
А ни шо!На работе коллектив 21 чел.Среди них-1 умер.2-е лежали на ИВЛ 3 недели(3 мес. на работу не ходили).3-е лежали под маской недели 2. 3 чел дома в средней тяжести(с приездом врачей не бесплатных каждый день с процедурами и уколами).5 в лёгкой форме.Я с женой в лёгкой.Мама в средней и отразилось на тройничном нерве--повело лицо! А так ниче!!!Никто не болеет!!
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27.08.2021 09:31 Ответить
Ага, т.е. весь ваш коллектив внезапно попал под тяжелое течение ковида? Вы на урановых рудниках что ли живете/работаете?
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27.08.2021 09:42 Ответить
Статистика так сказать за год.
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27.08.2021 10:03 Ответить
Фантастика так сказать за год. Ну не бывает так что бы все снаряды в одну воронку попали как у вас в коллективе, если только вы не на вредном производстве работаете.
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27.08.2021 10:04 Ответить
... тяжело разговаривать на разных языках...
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27.08.2021 10:13 Ответить
Ну не живем мы в деревне!!С населением 200 чел.Что поделать.Так получилось что живём в городе с населением 1 444 540 человек.Вопрос знатоку-где легче заболеть?В деревне или в городе?В офисе или на рудниках?На деревни у дедушки или в метро(транспорте)?Не верить это Ваше право.Я привёл пример из личного жизненного опыта и то что САМ видел и знаю.
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27.08.2021 10:32 Ответить
Я живу в Днепре если что, на деревню мягко говоря не похоже. И ни у меня, ни у одного из моих многочисленных знакомых не было такого случая что бы прямо вся фирма заболела в такой тяжелой форме. По этому и возникает вполне логичный вопрос, все ли у вас в порядке с иммунитетом и где вы работаете..
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27.08.2021 10:42 Ответить
Да этот Сергей туфту заливает,чтоб нагнать страху.Из всех моих многочисленных знакомых только 1 захворал на простуду за полтора года.Никто не умер и т.д.
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27.08.2021 13:47 Ответить
А де в нас дєрєвні, лаптю?
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27.08.2021 11:23 Ответить
У тебя в селе -колхозанка!
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27.08.2021 11:44 Ответить
Плохо ты училась в сельской школе видно. Из рассказа «Ванька» (1886) Антона Павловича Чехова (1860-1904). Девятилетний крестьянский мальчик Ванька Жуков, отданный в город «на обученье» к сапожнику, пишет письмо своему деду с просьбой забрать его из города в деревню. Написав его, «Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он мокнул перо и написал адрес: «На деревню дедушке».
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27.08.2021 11:50 Ответить
Та да. А у нас коллектив 27 человек, и никто ничем не болел за два года и родственники у них не болели, причем судно посещает порты на линии Азия -Европа.
Только раз у одного были "повышенные антитела" вот и все.
Кстати у нас в компании вакцинированных направляют на отдельные суда, так вот среди 30 судов таких (полнлстью вакцинированных) только 4 !
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27.08.2021 10:23 Ответить
Вот у меня та же история. Единичные случаи заболевания были, протекало как обычное сезонное ОРВЗ. Если бы не тесты, то люди бы и не знали что это был ковид.
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27.08.2021 10:44 Ответить
Просто напрашивается вопрос, почему не вымерли беларусы, без масочного режима на своих митингах; Афганистан, где на 1000 человек может и найдётся одна маска; Бразилия с ее фавеллами; африканские страны, где не все даже мыло видели в своей жизни…….
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27.08.2021 13:01 Ответить
Хороший коллектив, работаю в офисе, openspace, 80человек, за полтора годи истерии никто так серьезно и не болел, у всех есть родственники, друзья, дети, на круг минимум тысяча человек, никакой паники, разве что на ТВ. Т.е. люди болели не больше обычного, т.е. сезонно. Вот такой пример.
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27.08.2021 12:49 Ответить
А так ниче!!!Никто не болеет!!
На моем предприятии около 1000 пенсионеров и не один не умер.

В РБ и Швеции все умерли? Убыль населения как и в предыдущие годы, но жажда наживы захлестывает, поэтому СМИ трубят, что всякая смерть от ковида.
При этом ни кто не заикается о здоровом образе жизни, полноценном питании и чистом воздухе! О низких зарплатах и пенсиях.
А судя по Израилю, вакцина помагает, как лечение от насморка...
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27.08.2021 13:29 Ответить
А из 53 тысяч умерших украинцев сколько вакцинированных?
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27.08.2021 16:32 Ответить
Як так? Бідося ж вакцинував більшість населення і з"явився колективний імунітет. Чи знов набрехав?
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27.08.2021 08:47 Ответить
Не знаю, существует ли на самом деле коллективный разум, но что касается коллективного безумия - в этом нет ни малейших сомнений!
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27.08.2021 08:49 Ответить
!
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27.08.2021 10:14 Ответить
Ляшко от своего имени почему то не говорит ничего В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, зафіксовано 2032 нові випадки зараження, 1253 людини одужали - Цензор.НЕТ 8451
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27.08.2021 08:56 Ответить
медработников - 46

А что за два года помешало всех медработников вакцинировать ??
Или вакцинировали но не помогло??
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27.08.2021 09:08 Ответить
А сколько вакцинированных умерло от КОВИДа? А сколько НЕ вакцинированных? COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66 - Цензор.НЕТ 1498
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27.08.2021 09:14 Ответить
А кто ж тебе дурачку правду об этом скажет??😀 это большой-большой секрет...😀
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27.08.2021 09:20 Ответить
Это только для вас, кацапов, секрет COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66 - Цензор.НЕТ 262

Из всех умерших от КОВИДа в Италии за последние полгода, только 1% полностью вакцинированных:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66 - Цензор.НЕТ 4671
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27.08.2021 09:22 Ответить
Ты забыл упомянуть что там исследование делалось для людей старше 80 лет, в этом возрасте вакцина действительно снижает смертность.
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27.08.2021 09:39 Ответить
А смертность в основном и происходила у людей старшего возраста. В Украине, например, большинство умерших - люди старше 60 лет. А Дельта вдруг стала поражать детей. Массовое заболевание детей в детском лагере под Одессой все тут хорошо помнят.
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27.08.2021 09:43 Ответить
Массовый художественный свист о заболевании все помнят. Внезапно вдруг они выяснили что все дети заболели Дельтой на следующий же день, при том что в Украине только одна лаборатория способна делать такие тесты в очень малых количествах и это физически было не возможно установить за такое время. Но тем не менее для баранов сразу скормили версию о Дельте, без малейшего упоминания какая именно лаборатория проводила тесты и на каком оборудовании.
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27.08.2021 10:08 Ответить
Докажи, что они врут COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66 - Цензор.НЕТ 1963
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27.08.2021 10:09 Ответить
В приличном обществе обязательство доказывать свои утверждения лежит на утверждающем. Если он конечно не имеет репутацию балобола (как наш МОЗ). Если имеет - тогда можно продолжать пороть чуть о Дельте и вообще нести что угодно.
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27.08.2021 10:49 Ответить
А свои доказательства МОЗ Украины уже сделал. Статистика основана на официальных документах. А теперь твоя очередь оспорить эту статистику, попутно доказав свой пустой треп про то, что это именно МОЗ, типа, балабол, а не ты COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66 - Цензор.НЕТ 777
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27.08.2021 11:34 Ответить
"Документы" нашего МОЗ и есть пустой треп.
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27.08.2021 12:41 Ответить
Если "вашего" - это кацапского, то ты прав на 100% COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66 - Цензор.НЕТ 4025
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27.08.2021 12:42 Ответить
Все по методичке - если нет аргументов, пытайся обосрать собеседника. С таким же успехом я могу сказать что ты кацапский бот который хочет нагадить украинцам заставив их прививаться бесполезными вакцинами подрывая свой иммунитет перед волной ковида.
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27.08.2021 20:02 Ответить
Художественный свист исполняете Вы.
Вот что писали на следующий день.
Новость от 18.08.2021, 20:12

У 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса. Об этом Суспильному сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. Однако, по его словам, говорить о том, что речь идет именно о варианте дельта, с уверенностью пока нельзя. Он подчеркнул, что результаты предварительные. Материалы для подтверждения направлены в референс-лабораторию в Киеве. Вместе с тем Укринформу сегодня в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации сказали, что штамм дельта у детей из Молодой гвардии не обнаружен. Вспышку COVID-19 зафиксировали в Молодой гвардии 17 августа. Экспресс-тесты показали инфицирование у 47 детей. У шестерых пациентов был положительный ПЦР-тест. Лагерь закрыли на карантин.
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27.08.2021 11:42 Ответить
а, ну то есть после ряда разгормных коментов на ФБ и не только к их высеру они быстро поправились что это предварительно, но опять же не указали на основании ЧЕГО они поставили такой предварительный диагноз. И там же написан результат, они назвиздели:
"Вместе с тем Укринформу сегодня в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации сказали, что штамм дельта у детей из Молодой гвардии не обнаружен."
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27.08.2021 12:40 Ответить
Вы утверждали "Внезапно вдруг они выяснили что все дети заболели Дельтой на следующий же день". А в прессе-то за тот день писали не совсем так. Пришлось Вас исполнять трюк "переобувка в воздухе". COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66 - Цензор.НЕТ 7710
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27.08.2021 16:46 Ответить
Вы банально врете - в прессе именно так и писали. Это они уже после шквала коментов на эту тему начали переобуваться и править статьи в подконтрольных изданиях.
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27.08.2021 17:17 Ответить
Я свои слова подкрепил ссылкой. Вы свои - ничем. Так что, Вы просто продолжаете свистеть?
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27.08.2021 17:22 Ответить
Кушайте, не заляпайтесь. Они даже не определились со враньем каким штамом они заражены, тут пишут про Дельту, а позже писали про то что не подтвердилось и обычный ковид.

https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3303758-v-odesskoj-molodoj-gvardii-stamm-delta-obnaruzili-u-33-celovek.html

"По его словам, инфицированы штаммом "Дельта" 30 детей и 3 педагога-воспитателя. Сейчас находятся на самоизоляции 400 детей, еще 28 больных - в отдельных боксах медицинской части."
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27.08.2021 18:34 Ответить
https://dumskaya.net/news/delta-v-odesskom-detskom-tcentre-molodaya-gvardi-149979/
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27.08.2021 18:36 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1941535-shtam-delta-pidtverdivsya-u-30-ditey-z-odeskogo-tsentru-moloda-gvardiya

хватит ссылок или еще накидать?
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27.08.2021 18:39 Ответить
Вот еще ссылка
Коронавирус в «Молодой гвардии»: штамм Delta у больных не обнаружили 18.08.2021 10:45
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27.08.2021 17:26 Ответить
не спорь с юродивым, все равно он ничего не понимает - проверено!
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27.08.2021 10:17 Ответить
Ковид боты негодуют.
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27.08.2021 10:50 Ответить
Прими диазепам и прекрати негодовать COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66 - Цензор.НЕТ 5380
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27.08.2021 11:35 Ответить
Зачем ты мне цитируешь советы твоего врача бот?
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27.08.2021 12:42 Ответить
Это твоего врача, лапоть, и не советы, а прописанное лечение COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66 - Цензор.НЕТ 5268
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27.08.2021 12:44 Ответить
слив засчитан ковид-ботяра.
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27.08.2021 17:21 Ответить
А что за два года помешало всех медработников вакцинировать ??

Судя о "силе ковида" медработники должны давно умереть, а такого не происходит...
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27.08.2021 13:31 Ответить
Опять начали нагнетать истерию с ОРВЗ.
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27.08.2021 09:37 Ответить
еще один безмасочник
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27.08.2021 14:00 Ответить
Почалось(
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27.08.2021 09:40 Ответить
Соплі атакують.
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27.08.2021 11:27 Ответить
к зиме опять навалит
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27.08.2021 12:22 Ответить
Масочники вже всі ширнулися?
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27.08.2021 16:28 Ответить
Пошла подготовка лохтората к лохдауну.
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27.08.2021 19:42 Ответить
 
 