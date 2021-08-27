COVID-19 в Украине: впервые с начала лета число инфицированных за сутки превысило 2000 человек, умерли - 66
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро четверга, 27 августа, в Украине зафиксировано 2 032 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 1 253 человек, умерли 66.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
"За сутки 26 августа 2021 в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 127, медработников - 46)", - сказано в сообщении.
Согласно данным Минздрава за минувшие сутки госпитализированы - 838 человек, летальных случаев - 66, выздоровели - 1253 человека.
За сутки протестировано: методом ПЦР - 23049 человек, методом ИФА - 7219 человек, экспресс-тестами - 23218 человек.
За все время пандемии в Украине заболел 2 280 203 человек; выздоровели - 2 204 682 человек; летальных случаев - 53 632; проведено ПЦР-тестов - 11 903 521.
Также в ведомстве сообщили, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 - по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5
Напомним, днем ранее, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае инфицирования и 45 летальных случаях.
Пожалуйста, подождите...
Вакцину вкололи- и стал супермен
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю,
И третью вакцину от Дельты колю!
IQ cтало выше- под 75,
Здоровье, что крышу стремиться сорвать,
Сто лет проживу я, поспорить готов-
Стальное здоровье у всех дураков!...
Нещодавно було сотня-дві заражень. Уже за 2000 перевалило.
Только раз у одного были "повышенные антитела" вот и все.
Кстати у нас в компании вакцинированных направляют на отдельные суда, так вот среди 30 судов таких (полнлстью вакцинированных) только 4 !
На моем предприятии около 1000 пенсионеров и не один не умер.
В РБ и Швеции все умерли? Убыль населения как и в предыдущие годы, но жажда наживы захлестывает, поэтому СМИ трубят, что всякая смерть от ковида.
При этом ни кто не заикается о здоровом образе жизни, полноценном питании и чистом воздухе! О низких зарплатах и пенсиях.
А судя по Израилю, вакцина помагает, как лечение от насморка...
А что за два года помешало всех медработников вакцинировать ??
Или вакцинировали но не помогло??
Из всех умерших от КОВИДа в Италии за последние полгода, только 1% полностью вакцинированных:
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Вот что писали на следующий день.
Новость от 18.08.2021, 20:12
У 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса. Об этом Суспильному сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. Однако, по его словам, говорить о том, что речь идет именно о варианте дельта, с уверенностью пока нельзя. Он подчеркнул, что результаты предварительные. Материалы для подтверждения направлены в референс-лабораторию в Киеве. Вместе с тем Укринформу сегодня в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации сказали, что штамм дельта у детей из Молодой гвардии не обнаружен. Вспышку COVID-19 зафиксировали в Молодой гвардии 17 августа. Экспресс-тесты показали инфицирование у 47 детей. У шестерых пациентов был положительный ПЦР-тест. Лагерь закрыли на карантин.
"Вместе с тем Укринформу сегодня в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации сказали, что штамм дельта у детей из Молодой гвардии не обнаружен."
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3303758-v-odesskoj-molodoj-gvardii-stamm-delta-obnaruzili-u-33-celovek.html
"По его словам, инфицированы штаммом "Дельта" 30 детей и 3 педагога-воспитателя. Сейчас находятся на самоизоляции 400 детей, еще 28 больных - в отдельных боксах медицинской части."
хватит ссылок или еще накидать?
Коронавирус в «Молодой гвардии»: штамм Delta у больных не обнаружили 18.08.2021 10:45
Судя о "силе ковида" медработники должны давно умереть, а такого не происходит...