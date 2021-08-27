Взрывы на складе с боеприпасами в Казахстане: министр обороны Казахстана Ермекбаев решил подать в отставку
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Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев планирует подать в отставку после трагического инцидента на юге страны, где произошла серия взрывов на военном складе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства", - сказал Ермекбаев журналистам.
По словам министра, он принял это решение "как только услышал" об инциденте в Жамбылской области.
"Сейчас моя главная задача - устранить последствия этого происшествия", - отметил он.
Сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны в Жамбылской области поступило в минувший четверг вечером. Горел склад боеприпасов размером 41 на 17. Произошло порядка 10 взрывов инженерных боеприпасов. В Тараз эвакуированы около 1,2 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов.
При ликвидации последствий взрывов и пожаров на складе боеприпасов погибли четверо военнослужащих - военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны.
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так сказать спецы широкого профиля
1) именно на етих на складах вот совершенно случайно хранились снаряды 152 мм.
2) Казахстан не имеет заводов по производству снарядов 152 мм.
3) Лапти тут совершенно ни при чём
Они, каким боком к взрывам?
Если были - см пункт 2 и 3.
Там взорвались ИНЖЕНЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ.
Какое отношение 152-мм снаряды имеют к инженерным боеприпасам?
И НЕ МОГЛО БЫТЬ!!!!!!!!!!
КАК ТУДА МОЖЕТ ПОМЕСТИТЬСЯ 152 ММ ЕСЛИ ТАМ УЖЕ ЛЕЖАТ ИНЖЕНЕЕЕЕЕРНЫЫЫЫЕЕЕЕЕ!!!!!!!
ААААА?
После Вашего вброса, уже появились комментарии про взорванные снаряды.
Именно снаряды, а не ВВ и СВ (это по инженерной части).
Что вас так задело, вы всратый кацап?
************* есть везде. У казахов, не исключение.
Взрывается У ВСЕХ.
Ну а тут склад не артиллерийских боеприпасов рванул, а запасы тротила в разных упаковках. А этим НЕ СТЕРЛЯЮТ.
Учите матчасть)))
Откуда Вы это взяли? Что за бред?
А у нас ПЯТЬ складов, и как бы виноватых нет...
Кстати эта каденция ВР организовала комиссию по взрывам на складах, и я видел в Урядовом Курьере отчет по двум складам.
Один склад подорван фугасом большой мощности, закопанный прямо на территории склада. Не нашли виноватых.
Слад под Винницей даже не расследовался! Не нашли виноватых...
Прийдет время и Полтораку придётся отвечать.
Если Москва продолжит проявлять нерешительность и слабость, а Нур-Султан привычную и столь желанную двусмысленность, то это может обернуться большой бедой
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ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/article/700ba0ad
Казахстанський міністер - то людина честі, тому і подав у відставку. А муженки- полтораки-гелетеї покидьки