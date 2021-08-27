Телевизор, велосипед или автомобиль: В Виннице организуют розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19

Чтобы мотивировать жителей Винницы вакцинироваться и защитить себя и родных от COVID-19, городские власти решили организовать в Великой Виннице акцию с розыгрышами ценных подарков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкого горсовета.

Отмечается, что участие в ней смогут принять только те жители, которые прошли полный курс иммунизации.

Акция "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" пройдет в Виннице с начала сентября и по 31 декабря. Для того, чтобы все желающие смогли принять в ней участие, розыгрыши призов будут проводить трижды 19 октября, 15 ноября и 17 декабря.

Регистрация участников акции должна начаться 1 сентября и завершится: для первого розыгрыша - 17 октября, для второго розыгрыша - 13 ноября, для третьего розыгрыша - 15 декабря.

Винничане, которые приняли участие в первом розыгрыше, но не выиграли призов, автоматически становятся участниками второго и третьего розыгрышей. Победителей акции определят с помощью электронного сервиса, путем выбора случайных чисел среди зарегистрированных участников. 19 октября и 15 ноября будут разыграны 15 телевизоров и 15 велосипедов. А 17 декабря - 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз - автомобиль Toyota Corolla.

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