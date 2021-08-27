Телевизор, велосипед или автомобиль: В Виннице организуют розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19
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Чтобы мотивировать жителей Винницы вакцинироваться и защитить себя и родных от COVID-19, городские власти решили организовать в Великой Виннице акцию с розыгрышами ценных подарков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкого горсовета.
Отмечается, что участие в ней смогут принять только те жители, которые прошли полный курс иммунизации.
Акция "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" пройдет в Виннице с начала сентября и по 31 декабря. Для того, чтобы все желающие смогли принять в ней участие, розыгрыши призов будут проводить трижды 19 октября, 15 ноября и 17 декабря.
Регистрация участников акции должна начаться 1 сентября и завершится: для первого розыгрыша - 17 октября, для второго розыгрыша - 13 ноября, для третьего розыгрыша - 15 декабря.
Винничане, которые приняли участие в первом розыгрыше, но не выиграли призов, автоматически становятся участниками второго и третьего розыгрышей. Победителей акции определят с помощью электронного сервиса, путем выбора случайных чисел среди зарегистрированных участников. 19 октября и 15 ноября будут разыграны 15 телевизоров и 15 велосипедов. А 17 декабря - 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз - автомобиль Toyota Corolla.
Пожалуйста, подождите...
А если за сыр еще и доплачивают ?
А вообще то эти призы россияне начали раздавать, а наши и скопипастили идейку то))
и так выиграет "нужный человек", который ну совершенно не знает мэра))
- а в третю палату - шампанського!
- Двадцать пять.
- Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.
- И бесплатная путевка
- В Сибирь!(с)
😀
на комунальні дотацію,
картіну, корзіну, картонку
і малєнькую собачонку!
1901 год. У мальчика справа родители за прививки, у мальчика слева родители антипрививочники.
И какие там отдаленные последствия, когда мРНК полностью разрушается за 72 часа?
"Уже подмена понятий пошла в ход. НЕ путай те прививки и нове на мРНК последствия от которых никому не известны" и кидаешься аки горлица на защиту этого севшего в лужу с явным враньем товарища, то может ты за него и ответишь на мои вопросы:
"В каком из предыдущих постов есть абревиатура "мРНК" или явное указание на нее?
И какие там отдаленные последствия, когда мРНК полностью разрушается за 72 часа?"
Кто тебе это сказал? Многие вирусы, например бешенство, простуда, грипп, гепатит C, гепатит E, полиомиелит, корь состоят из РНК, так что утверждение что мРНК безопасна и гарантированно умрет через 72 часа как минимум ложь. Еще более интересный пример с РНК вирусом Гепатита Д, который сам по себе не способен размножаться, но отлично это делает при наличии в организме вирусов гепатита В при помощи которого он строит свою оболочку. Я это к тому что никто сейчас не может сказать как эта мРНК вакцина подействует на каждый отдельно взятый организм с его уникальным набором спящих и полу спящих вирусов и какие она вызовет долгосрочные последствия. Напомню, многие вирусы способны годами и даже десятилетиями себя не проявлять, а потом активироваться и привести к очень печальным последствиям. Так что твои слова про она разрушается через 72 часа не более чем агитка от продавцов вакцин.
Далее, после тренировки мышцы растут (синтезируется белок). Ты видел, чтобы после одной тренировки мыщцы заметно росли несколько недель? Или хотя бы неделю? Спортсмены тренируются либо каждый день, либо через день. Потому что м-РНК в клетках довольно быстро разлагается.
Тут тоже подписи поменяешь?
https://www.historyofvaccines.org/content/smallpox-two-boys
https://www.snopes.com/fact-check/one-vaccinated-one-not-smallpox/
https://www.soundhealthandlastingwealth.com/covid-19/fascinating-graphs-reveal-how-highly-infectious-diseases-were-all-but-wiped-out-by-vaccines/
Вот тут более тысячи ссылок на это фото, многие с пояснениями
тыць
За работу, антиваксер, пытайся изменить все подписи под этим фото...
Что не так?
"Наиболее спорным аспектом БЦЖ является различная эффективность, обнаруженная в различных клинических испытаниях, которая, по-видимому, зависит от географического положения. Испытания, проводимые в Великобритании, неизменно демонстрируют защитный эффект от 60 до 80%, но те, что проводились в других странах, не показали защитного эффекта, и эффективность, похоже, падает по мере приближения к экватору. [13] [14]"
То, что я и писал.
"В странах с теплым климатом и заболеваемость тубиком ниже и эффективность БЦЖ прилично ниже, чем, скажем, в странах бышего СССР."
https://www.historyofvaccines.org/content/smallpox-two-boys
https://www.snopes.com/fact-check/one-vaccinated-one-not-smallpox/
https://www.soundhealthandlastingwealth.com/covid-19/fascinating-graphs-reveal-how-highly-infectious-diseases-were-all-but-wiped-out-by-vaccines/
Вот тут более тысячи ссылок на это фото, многие с пояснениями
тыць
и убедсь, что ты - брехун.
В подарок сразу врУчат, а может быть, вручАт. (с)
Обратите внимание на интересный факт.
В Украине вакцина от бешенства то в наличии, то её нет в наличии, но в в основном очень часто её просто нет. Бешенство с летальностью 100% куда опаснее ковида и в случае укуса вас неизвестной бродячей собаки, если повезет и вакцина будет, вас вакцинируют бесплатно, а если нет, как это часто бывает, будете покупать вакцину за свои деньги.
И что интересно, врачам абсолютно побоку, заболеете вы бешенством и умрете или не заболеете. Хотите покупайте вакцину, хотите не покупайте, но если вакцины нет, вам никто её не купит, а тем более не подарит в придачу автомобили, велосипеды, телевизоры и бесплатные билеты в кино. Будете сами покупать за свои деньги 5 вакцин.
А в случае с ковидом, где летальность несколько процентов вдруг аттракцион невиданной щедрости.
Какие экономические потери от обоих заболеваний?
Т.е. локдауны не решили ничего, кроме как убили экономику.
Нам говорят, что локдауны нужны были для создания вакцины, которая создаст коллективный иммунитет. Ок. Экспериментальная вакцина создана, коллективного иммунитет нет, появились новые штаммы, в мире продолжаются локдауны, нам пророчат еще 5 лет пандемии и активно навязывают вакцинацию всем, даже детям, которые на 99,9% легко или безсимптомно переносят ковид.
Так может вы займетесь вакцинцией тех кто в зоне риска, а большинству, которое перенесет ковид в легкой форме или безсимптомной форме просто дадите переболеть и получить тот самый коллективный иммунитет?
Как показало время ковид это не грипп, но и не смертельное бешенство. Он в три раза летальнее гриппа, но для основной массы людей он не представляет смертельной угрозы.
И главный вопрос остается главны, почему некоторые вакцины украинцы должны покупать сами, а за антиковидные вакцины раздают плюшки, если локдауны не прекращаются, коллективный иммунитет не появляется, вакцины неэффективны против новых штаммов, вакцинированые также заражаются как и невакцинированные и также разносят ковид, а экономика и дальше летит в пропасть?
А локдауны - следствие похеризма по отношению к ношению масок и соц. дистанции. В Азии, где строже это соблюдали гораздо лучше ковид сдерживали.
А на главный вопрос - главный ответ в 2018 за год в Украине от всех инфекционных заболеваний (включая и СПИД) умерло 8,9 тыс. человек. А от ковида с конца июня 2020 по конец июня 2021 умерла 51 тыс человек.