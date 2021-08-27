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Телевизор, велосипед или автомобиль: В Виннице организуют розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

Телевизор, велосипед или автомобиль: В Виннице организуют розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19

Чтобы мотивировать жителей Винницы вакцинироваться и защитить себя и родных от COVID-19, городские власти решили организовать в Великой Виннице акцию с розыгрышами ценных подарков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкого горсовета.

Отмечается, что участие в ней смогут принять только те жители, которые прошли полный курс иммунизации.

Акция "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" пройдет в Виннице с начала сентября и по 31 декабря. Для того, чтобы все желающие смогли принять в ней участие, розыгрыши призов будут проводить трижды 19 октября, 15 ноября и 17 декабря.

Регистрация участников акции должна начаться 1 сентября и завершится: для первого розыгрыша - 17 октября, для второго розыгрыша - 13 ноября, для третьего розыгрыша - 15 декабря.

Винничане, которые приняли участие в первом розыгрыше, но не выиграли призов, автоматически становятся участниками второго и третьего розыгрышей. Победителей акции определят с помощью электронного сервиса, путем выбора случайных чисел среди зарегистрированных участников. 19 октября и 15 ноября будут разыграны 15 телевизоров и 15 велосипедов. А 17 декабря - 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз - автомобиль Toyota Corolla.

Читайте: Вакцинация для военнослужащих США стала обязательной, - Пентагон

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
😀 Да уж...без сыра мыши в мышеловку уже не идут..
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27.08.2021 09:51
+9
А поклонникам коронобесия надо колоть сразу пять доз,желательно в лоб
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27.08.2021 10:22
+7
Бесплатный сыр - в мышеловке!
А если за сыр еще и доплачивают ?
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27.08.2021 10:00
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😀 Да уж...без сыра мыши в мышеловку уже не идут..
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27.08.2021 09:51 Ответить
Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9517
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27.08.2021 10:16 Ответить
Маркетинговый ход не до конца продуман,нет утешительных призов.
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27.08.2021 09:52 Ответить
по идее розыгрыш надо устраивать среди НЕ-вакцинированных ... Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7512 Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2033
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27.08.2021 09:55 Ответить
серед невакцинованих дещо інший транспортний засіб розігрувати потрібно.
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27.08.2021 10:38 Ответить
Лохотрон. Призи отримають потрібні люди. На шару. Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3194
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27.08.2021 09:55 Ответить
Авто-о-омобиль!!! ©Якубович
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27.08.2021 09:56 Ответить
Вє-е-еласіпєд!!!(с) ЗЄля.
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27.08.2021 10:10 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4667
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27.08.2021 09:59 Ответить
Надень пять масок,и обмотай голову скотчем,снимет нагрузку с больной головы
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27.08.2021 10:20 Ответить
Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Ты кто из них? Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2727
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27.08.2021 10:22 Ответить
Здравомыслия не подкинуть? хотя,нет,не поможет.
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27.08.2021 10:27 Ответить
Так ты уже определился, кто ты - зэбаран и пiд-рашка? Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 93
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27.08.2021 11:36 Ответить
Здравомыслящий,а ты кто по жизни,по масти?откуда взялся?
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27.08.2021 12:09 Ответить
Не петляй. Ты откликнулся на призыв к к зэбаранам и пiд-рашкам, значит ты один из них Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1553
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27.08.2021 12:09 Ответить
У тебя уровень слабоват,ты мыслишь на очень низком уровне,развивайся,поклонник вакцин.
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27.08.2021 12:43 Ответить
Хе-хе. Именно по этой причине ты и признал себя зэбараном и пiд-рашкой Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6261
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27.08.2021 12:45 Ответить
Бесплатный сыр - в мышеловке!
А если за сыр еще и доплачивают ?
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27.08.2021 10:00 Ответить
Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4501
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27.08.2021 10:18 Ответить
Катафалк бесплатно это конечно мило,но зачем им телевизор,А тем более велосипед,это уже какое-то знущанняЛучше бы так: Прах победителя будет развеян над Ниагарским водопадом
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27.08.2021 10:00 Ответить
то если Спутничком вакцинировать - звонок из гроба(шнур вниз - если оживет поциент - то потянуть и снаружи колокольчик зазвонит, а сторож кладбища станет.... клиентом кладбища внезапно)))
А вообще то эти призы россияне начали раздавать, а наши и скопипастили идейку то))
и так выиграет "нужный человек", который ну совершенно не знает мэра))
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27.08.2021 10:04 Ответить
....і місце на кладовищі
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27.08.2021 10:01 Ответить
Антипрививочникам надо розыгрывать бесплатный недельный абонемент на кислородный аппарат.
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27.08.2021 10:02 Ответить
А поклонникам коронобесия надо колоть сразу пять доз,желательно в лоб
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27.08.2021 10:22 Ответить
- задихаюся - кисню, кисню!
- а в третю палату - шампанського!
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27.08.2021 10:23 Ответить
- Значит так. Двадцать баранов
- Двадцать пять.
- Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.
- И бесплатная путевка
- В Сибирь!(с)
😀
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27.08.2021 10:05 Ответить
Привет,прошу на форуме цифру 25(двадцать пять) не называть."И прошу в моем доме не выражаться".На святое замахнулся...
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27.08.2021 13:47 Ответить
дадуть тобі за вакцінацію
на комунальні дотацію,
картіну, корзіну, картонку
і малєнькую собачонку!
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27.08.2021 10:07 Ответить
И табличку с каллиграфической гравировкой
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27.08.2021 10:10 Ответить
Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8134
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27.08.2021 10:11 Ответить
очень доходчиво! но последний слайд как раз о тех, кто привился... такое вполне возможно... генетические мутации от неисследованной до конца вакцины... хотя, все может быть гораздо проще! заложено в вакцину снижение репродуктивной функции человека, они этого в общем то это и не скрывают, как побочка написали. и не нужно кого то убивать - сами вымрут потихоньку. кто считает, что это бредятина - почитайте о том, как сделали вакцинами бесплодными 500 000 женщин в Африке
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27.08.2021 10:29 Ответить
Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1669

1901 год. У мальчика справа родители за прививки, у мальчика слева родители антипрививочники.
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27.08.2021 11:00 Ответить
Уже подмена понятий пошла в ход. НЕ путай те прививки и нове на мРНК последствия от которых никому не известны. Может так оказаться что через год-два как раз уколовшийся шмурдяком будет справа.
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27.08.2021 11:02 Ответить
В каком из предыдущих постов есть абревиатура "мРНК" или явное указание на нее?
И какие там отдаленные последствия, когда мРНК полностью разрушается за 72 часа?
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27.08.2021 11:08 Ответить
а это фото тебе дедушка передал? и ты вообще в курсе, сколько было вообще прививок в 1901 году и какой перечень их сейчас... про вирус SV40 хоть что то знаешь? почитай, там много интересного
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27.08.2021 11:42 Ответить
Про SV-40 я знаю немало. Чем он тебя беспокоит, болезный?
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27.08.2021 12:03 Ответить
ну и поведай нам, чем он так прославился в суде США? поподробнее, пожалуйста, чтобы все люди знали...
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27.08.2021 15:11 Ответить
Раз ты лайкешь вот эту муть Dmytro Shevchenko

"Уже подмена понятий пошла в ход. НЕ путай те прививки и нове на мРНК последствия от которых никому не известны" и кидаешься аки горлица на защиту этого севшего в лужу с явным враньем товарища, то может ты за него и ответишь на мои вопросы:
"В каком из предыдущих постов есть абревиатура "мРНК" или явное указание на нее?
И какие там отдаленные последствия, когда мРНК полностью разрушается за 72 часа?"
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27.08.2021 12:12 Ответить
ок) ты хочешь сказать, что среди вакцин от ковида нет вакцин с мРНК? давай уже на чистоту, а не к буквам цепляться!
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27.08.2021 15:11 Ответить
Ты уже барматухой двинулся?
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27.08.2021 12:57 Ответить
Не, барматуху кацапы вроде тебя потреблять любят. Я ее не употребляю.
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27.08.2021 14:51 Ответить
"И какие там отдаленные последствия, когда мРНК полностью разрушается за 72 часа?"

Кто тебе это сказал? Многие вирусы, например бешенство, простуда, грипп, гепатит C, гепатит E, полиомиелит, корь состоят из РНК, так что утверждение что мРНК безопасна и гарантированно умрет через 72 часа как минимум ложь. Еще более интересный пример с РНК вирусом Гепатита Д, который сам по себе не способен размножаться, но отлично это делает при наличии в организме вирусов гепатита В при помощи которого он строит свою оболочку. Я это к тому что никто сейчас не может сказать как эта мРНК вакцина подействует на каждый отдельно взятый организм с его уникальным набором спящих и полу спящих вирусов и какие она вызовет долгосрочные последствия. Напомню, многие вирусы способны годами и даже десятилетиями себя не проявлять, а потом активироваться и привести к очень печальным последствиям. Так что твои слова про она разрушается через 72 часа не более чем агитка от продавцов вакцин.
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27.08.2021 18:58 Ответить
Не путай общее время персистирования в организме инфекции, которая определяется тем, что вирусы могут реплицироваться (снимать копии с РНК с помощью РНК-зависимой РНКполимеразы или посредством редупликации в ДНК с помощью обратной транскриптазы). Но ни в вакцинах, ни в клетках человека таких ферментов нет. Так что твое сравнение с м-РНК вакцинами, некорректно.
Далее, после тренировки мышцы растут (синтезируется белок). Ты видел, чтобы после одной тренировки мыщцы заметно росли несколько недель? Или хотя бы неделю? Спортсмены тренируются либо каждый день, либо через день. Потому что м-РНК в клетках довольно быстро разлагается.
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28.08.2021 00:33 Ответить
Очень даже корректно. У тебя видимо не правильное понимание того, что из себя представляют мРНК вакцины. По поводу тренировок еще одно не правильное сравнение - там рост мышечной массы происходит за счет зарастания (по сути шрамирования) разорванных в процессе тренировки мышечных волокн.
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28.08.2021 10:31 Ответить
могу подписать фото наоборот... и что? доказательства какие???
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27.08.2021 11:42 Ответить
Антиваксерам брехать - что дурному с горы котиться.

Тут тоже подписи поменяешь?
https://www.historyofvaccines.org/content/smallpox-two-boys

https://www.snopes.com/fact-check/one-vaccinated-one-not-smallpox/

https://www.soundhealthandlastingwealth.com/covid-19/fascinating-graphs-reveal-how-highly-infectious-diseases-were-all-but-wiped-out-by-vaccines/

Вот тут более тысячи ссылок на это фото, многие с пояснениями
тыць

За работу, антиваксер, пытайся изменить все подписи под этим фото... Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3556
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27.08.2021 12:02 Ответить
я не собираюсь ничего менять... текст под фото такойМальчик слева не был вакцинирован и болен оспой в тяжелой форме, а мальчик справа был вакцинирован и болен оспой в легкой форме. Эта фотография из коллекции фонарных слайдов, которые врачи Филадельфии использовали для иллюстрации рисков, связанных с отказом от вакцинации. Начало 1900-х годов.
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27.08.2021 15:14 Ответить
Ну, родители левого мальчика не водили его на вакцинацию, а родители правого - водили. Значит, родители левого - антиваксеры, а родители правого - за вакцинацию. 1901 год я указал.
Что не так?
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27.08.2021 15:35 Ответить
ну как агитка сойдет... типа последствия от оспы... но это 1 на 100000 такой будет. сейчас многие болеют оспой, ветрянкой! или ты не слышал?)))) вот и они такие как на фото?)))
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27.08.2021 15:42 Ответить
Это фото было ответом на твой коммент "очень доходчиво! но последний слайд как раз о тех, кто привился... такое вполне возможно... генетические мутации от неисследованной до конца вакцины..." Я дал фото детей антиваксеров. Со ссылками и пояснениями. Давай теперь ты размести фото где "генетические мутации от неисследованной до конца вакцины...". Со ссылками и пояснениями.
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27.08.2021 15:48 Ответить
мы говорили о синтетической вакцине от Ковида... а ты все перекрутил... и век сейчас совсем другой, дядя! многие вещи, от которых человек тогда умирал, сейчас организм победит и без вакцины! и расскажи мне тогда про БЦЖ! ее колют у нас? по графику? а ставят ли ее в США? и почему нет, если нет???
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27.08.2021 15:16 Ответить
В странах с теплым климатом и заболеваемость тубиком ниже и эффективность БЦЖ прилично ниже, чем, скажем, в странах бышего СССР.
"Наиболее спорным аспектом БЦЖ является различная эффективность, обнаруженная в различных клинических испытаниях, которая, по-видимому, зависит от географического положения. Испытания, проводимые в Великобритании, неизменно демонстрируют защитный эффект от 60 до 80%, но те, что проводились в других странах, не показали защитного эффекта, и эффективность, похоже, падает по мере приближения к экватору. [13] [14]"
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27.08.2021 15:45 Ответить
не пиши бред! США провели исследование на фин затраты по проведению вакцинации всего населения БЦЖ и затрат на лечение больных туберкулезом... и приняли решение отказаться от вакцинации БЦЖ
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27.08.2021 15:49 Ответить
United States: The US has never used mass immunization of BCG due to the rarity of TB in the US, relying instead on the detection and treatment of latent tuberculosis.

То, что я и писал.
"В странах с теплым климатом и заболеваемость тубиком ниже и эффективность БЦЖ прилично ниже, чем, скажем, в странах бышего СССР."
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27.08.2021 15:56 Ответить
Только все на оборот,ты напутал.
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27.08.2021 12:55 Ответить
Сравни со ссылками
https://www.historyofvaccines.org/content/smallpox-two-boys
https://www.snopes.com/fact-check/one-vaccinated-one-not-smallpox/
https://www.soundhealthandlastingwealth.com/covid-19/fascinating-graphs-reveal-how-highly-infectious-diseases-were-all-but-wiped-out-by-vaccines/
Вот тут более тысячи ссылок на это фото, многие с пояснениями
тыць

и убедсь, что ты - брехун.
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27.08.2021 14:53 Ответить
и убедись, что ты - брехун. Телевізор, велосипед або автомобіль: У Вінниці організовують акцію серед вакцинованих проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4099
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27.08.2021 14:53 Ответить
Андрей,и без вакцин в Туркмении внедрялась практика делать бесплодными,прямо во время родов,родивших женщин.Рассказывал простой туркмен,вместе работали.Но с помощью вакцины от ковида...
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27.08.2021 13:51 Ответить
а что с помощью вакцины? предложение не окончено... я не утверждаю 100%, но даже в побочных эффектах есть указание на детородную функцию... а в какой степени - время покажет
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27.08.2021 15:17 Ответить
лапшу
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27.08.2021 10:26 Ответить
В Днепре дают месячный проездной и кажись билеты в кино. Но мыши все равно не хотят идти в мышеловки.
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27.08.2021 11:04 Ответить
Запугивают,заманивают,обманывают,уговаривают.любым путем!люди ну это же очевидно!
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27.08.2021 14:39 Ответить
...То вам седло большое, ковёр и телевизор,
В подарок сразу врУчат, а может быть, вручАт. (с)
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27.08.2021 11:11 Ответить
все, как у наркоманов - первая доза - БЕСПЛАТНО.......
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27.08.2021 11:23 Ответить
А еще наркоманы по улицам в штанах ходят. Ты теперь без штанов по улицам ходить станешь?
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27.08.2021 12:28 Ответить
Где-то месяц назад 47-летний мужчина из Винницы уже выиграл "приз" сразу же через два часа после вакцинации.
Обратите внимание на интересный факт.
В Украине вакцина от бешенства то в наличии, то её нет в наличии, но в в основном очень часто её просто нет. Бешенство с летальностью 100% куда опаснее ковида и в случае укуса вас неизвестной бродячей собаки, если повезет и вакцина будет, вас вакцинируют бесплатно, а если нет, как это часто бывает, будете покупать вакцину за свои деньги.
И что интересно, врачам абсолютно побоку, заболеете вы бешенством и умрете или не заболеете. Хотите покупайте вакцину, хотите не покупайте, но если вакцины нет, вам никто её не купит, а тем более не подарит в придачу автомобили, велосипеды, телевизоры и бесплатные билеты в кино. Будете сами покупать за свои деньги 5 вакцин.
А в случае с ковидом, где летальность несколько процентов вдруг аттракцион невиданной щедрости.
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27.08.2021 12:15 Ответить
Как много людей заразились бешенством в метро или толлейбусе? А сколько ковидом? Сколько умерло от заражений в общественном транспорте от бешенства и сколько от ковида?
Какие экономические потери от обоих заболеваний?
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27.08.2021 12:26 Ответить
Экономические потери в мире не от заболевания ковид-19, а от локдаунов, которые замораживают полностью всю экономику. Но локдаун он ведь не останавливает заражение, а лишь растягивает его во времени и в результате мы сейчас имеем и глобальные экономические проблемы и продолжающиеся локдауны и продолжающиеся заражения.
Т.е. локдауны не решили ничего, кроме как убили экономику.
Нам говорят, что локдауны нужны были для создания вакцины, которая создаст коллективный иммунитет. Ок. Экспериментальная вакцина создана, коллективного иммунитет нет, появились новые штаммы, в мире продолжаются локдауны, нам пророчат еще 5 лет пандемии и активно навязывают вакцинацию всем, даже детям, которые на 99,9% легко или безсимптомно переносят ковид.
Так может вы займетесь вакцинцией тех кто в зоне риска, а большинству, которое перенесет ковид в легкой форме или безсимптомной форме просто дадите переболеть и получить тот самый коллективный иммунитет?
Как показало время ковид это не грипп, но и не смертельное бешенство. Он в три раза летальнее гриппа, но для основной массы людей он не представляет смертельной угрозы.
И главный вопрос остается главны, почему некоторые вакцины украинцы должны покупать сами, а за антиковидные вакцины раздают плюшки, если локдауны не прекращаются, коллективный иммунитет не появляется, вакцины неэффективны против новых штаммов, вакцинированые также заражаются как и невакцинированные и также разносят ковид, а экономика и дальше летит в пропасть?
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27.08.2021 13:03 Ответить
А по-вашему разворачивание ковидных отделений, покупка аппаратов ИВЛ, лечение больных, проводка кислородных линий, закупука мед. кислорода - денег не стоит?
А локдауны - следствие похеризма по отношению к ношению масок и соц. дистанции. В Азии, где строже это соблюдали гораздо лучше ковид сдерживали.
А на главный вопрос - главный ответ в 2018 за год в Украине от всех инфекционных заболеваний (включая и СПИД) умерло 8,9 тыс. человек. А от ковида с конца июня 2020 по конец июня 2021 умерла 51 тыс человек.
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27.08.2021 14:31 Ответить
Адепт секты ковида.
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27.08.2021 14:42 Ответить
Тимофей Колесник - пламенный борец за увеличение числа смертей украинцев от ковида.
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27.08.2021 14:55 Ответить
 
 