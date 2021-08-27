Поклонскую планируют "сослать" в республику Кабо-Верде, расположенную на островах Зеленого Мыса в 600 км от побережья Африки, - СМИ
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Бывший прокурор оккупированного РФ Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в Госдуме.
Сообщается, что международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом "в самое ближайшее время". По данным собеседников издания, документы на нее уже готовы.
Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента.
Как пишет издание, Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни так называемое руководство оккупированного Крыма, от которого она избрана, ранее рассказывали источник, близкий к Кремлю, и подтверждал собеседник в Госдуме. Однако с депутатом консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской, сказали два других близких к Кремлю источника российского издания.
Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса), куда отправится работать Поклонская, - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса - это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тыс. человек.
С 2018 года послом России в Кабо-Верде является 68-летний Владимир Соколенко.
Наталья Поклонская стала депутатом в 2016 году, избравшись в Госдуму с должности прокурора оккупированного РФ Крыма. В парламенте она получила пост главы комиссии по контролю за доходами депутатов, однако в 2018 году лишилась этой должности после того, как проголосовала против пенсионной реформы. Глава фракции единороссов Сергей Неверов тогда заявлял, что Поклонская нарушила фракционную дисциплину и должна "принять для себя решение". Комиссию по контролю за доходами депутатов впоследствии решили объединить с комиссией по этике.
В 2019 году Поклонская объявила, что переходит из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам, а также что завершает учебу в дипломатической академии при МИДе на кафедре международной безопасности.
В этом году депутат подала заявку на участие в праймериз "Единой России", намереваясь избираться в Госдуму следующего созыва. Однако 28 мая она снялась с праймериз в связи с переходом "на новую работу", о которой обещала сообщить позже. Депутат уточнила, что на новой работе "снова может надеть китель".
"Только пусть останется интригой, какой именно", - добавила она.
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Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
"Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое.
"Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.
Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул.