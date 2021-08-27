Новая Зеландия прервала операцию по эвакуации граждан из Афганистана из-за взрывов в аэропорту Кабула
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Власти Новой Зеландии заявили, что не смогли эвакуировать из Афганистана, всех, кого планировали, поскольку взрывы в аэропорту Кабула вынудили страну прервать операцию по эвакуации.
Об этом сообщает в пятницу телеканал ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы приложили невероятные усилия для того, чтобы вернуть домой столько людей, сколько мы могли, новозеландцев и тех, кто поддерживал Новую Зеландию. Ужасно, что мы не смогли вернуть всех. Теперь нам нужно понять, что мы можем сделать для тех, кто там остался", - заявила в пятницу премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Ардерн добавила, что пока не может сказать, сколько конкретно новозеландцев, людей с видом на жительство в Новой Зеландии и обладателей виз осталось в Афганистане. Премьер-министр отметила, что в последние дни новозеландские военные приложили все усилия, чтобы попытаться найти этих людей, и им удалось доставить несколько сотен человек в безопасное место.
Страна была вынуждена завершить эвакуацию граждан из Кабула в связи с серией взрывов, прогремевших в аэропорту столицы в четверг. Взрывы унесли жизни 13 военных США, подтвердил Пентагон. Всего, по данным СМИ, число жертв серии взрывов может превысить 100 человек, пострадали более 150.
Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).
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