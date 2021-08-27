Новая Зеландия прервала операцию по эвакуации граждан из Афганистана из-за взрывов в аэропорту Кабула

Власти Новой Зеландии заявили, что не смогли эвакуировать из Афганистана, всех, кого планировали, поскольку взрывы в аэропорту Кабула вынудили страну прервать операцию по эвакуации.

Об этом сообщает в пятницу телеканал ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приложили невероятные усилия для того, чтобы вернуть домой столько людей, сколько мы могли, новозеландцев и тех, кто поддерживал Новую Зеландию. Ужасно, что мы не смогли вернуть всех. Теперь нам нужно понять, что мы можем сделать для тех, кто там остался", - заявила в пятницу премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

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Ардерн добавила, что пока не может сказать, сколько конкретно новозеландцев, людей с видом на жительство в Новой Зеландии и обладателей виз осталось в Афганистане. Премьер-министр отметила, что в последние дни новозеландские военные приложили все усилия, чтобы попытаться найти этих людей, и им удалось доставить несколько сотен человек в безопасное место.

Страна была вынуждена завершить эвакуацию граждан из Кабула в связи с серией взрывов, прогремевших в аэропорту столицы в четверг. Взрывы унесли жизни 13 военных США, подтвердил Пентагон. Всего, по данным СМИ, число жертв серии взрывов может превысить 100 человек, пострадали более 150.

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Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).