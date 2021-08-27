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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26016) Сенченко (265) экология (1581) вода (880)

Оккупанты назначили главным "виновником водной блокады Крыма" бывшего и.о. замглавы АП Сенченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты назначили главным

Представитель оккупационной власти Крыма, а именно "первый вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс, назвал "главного организатора" водной блокады полуострова. По его мнению, это бывший вице-премьер правительства Автономной республики Крым, экс-депутат Верховной Рады и бывший исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины Андрей Сенченко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом Фикс рассказал российским СМИ.

Как указал представитель оккупационной власти Крыма, украинский чиновник выступил "непосредственным исполнителем и главной действующим лицом".

Фикс также отметил, что в Следственный комитет направлены материалы, подтверждающие его "причастность к организации водной блокады".

Крымский функционер говорит, что именно Сенченко, когда был временно исполняющим обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины в 2014 году, "заставил украинских предпринимателей дать деньги на перекрытия Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "экоцид" из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым с территории Украины.

"Вследствие строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 прекратили предоставлять днепровскую воду каналом. Отсутствие надлежащего водоснабжения региона приводит к истощению сельскохозяйственных земель, приводит к изменению экосистем залива Сиваш и ее мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира", - заявили оккупанты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты назвали "виновников блокады Крыма". Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список состоит из 12 человек

Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло на качество воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В ней превышены предельно допустимые нормы солености и жесткости, выяснили российские следователи.

Между тем украинский ученый Борис Бабин назвал заведенное в РФ уголовное дело относительно "экоцида" в Крыму "юмореской".

Он отметил, что действия оккупантов относительно Сиваша, к которому бросается Северо-Крымский канал, еще в 2018 году стали предметом уголовного производства относительно экоцида, но по Уголовному кодексу Украины. Он добавил, что заявление о возбуждении уголовного дела в СК РФ готовили ко Дню Независимости Украины - на вечер 24 августа, чтобы этой "юмореской" развлечь украинцев.

"Поэтому очень интересно придут ли те российские следователи, которые сейчас в Москве жалуются на "потерю природоохранного значения "водно-болотных угодий Центрального и Восточного Сиваша, например, с "обысками и выемками" на Крымский бромный. Или на Крымский содовый. Или на печальноизвестный "Титан". Которые эти угодья последние годы исправно уничтожают", - сообщил Борис Бабин, предположив, что в ходе расследования российские следователи могут прийти к неожиданным для себя выводам.
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Топ комментарии
+13
бубочка не дает крысянам воды, но виноват Сенченко, который уже много лет не при делах. И крымскую виллу зе-лоха никто не трогает в отличии от липецкой фабрики рошен. Странно все это. Может правду говорят, что зе-упырь работает на кремль, раз никому в парашии нет дела до его бизнеса?!
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27.08.2021 10:43
+12
Сумел таки создать для московитов в Крыму неразрешимую проблемку.Мочу пьют,мочей омываются.
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27.08.2021 10:41
+10
Головний винуватець *****. Все інше похідне від цього.
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27.08.2021 10:40
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Во мужика лапотные пропиарили.. Оккупанты назначили главным "виновником водной блокады Крыма" бывшего и.о. замглавы АП Сенченко - Цензор.НЕТ 8446
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27.08.2021 10:39 Ответить
Нерозумію.. Чому Сенченко ще не герой України
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27.08.2021 10:54 Ответить
хотя Сенченко и Одарченко, глава херсонской обл, с марта бомбили Аксенова гневными письмами, что бы срочно проводили регламентные работы по запуску воды, инаяче накажут.
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27.08.2021 10:54 Ответить
бомбили и перекрыли !

Андрею Сенченко - респект !
очень много сделал для Украины весной - летом 2014 года
державный человек !

жаль что его не было в госуправлении позже
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27.08.2021 12:29 Ответить
что конкретно от него получила "держава", кроме мифа, что он перекрыл воду? ))))
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27.08.2021 13:03 Ответить
Головний винуватець *****. Все інше похідне від цього.
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27.08.2021 10:40 Ответить
Сумел таки создать для московитов в Крыму неразрешимую проблемку.Мочу пьют,мочей омываются.
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27.08.2021 10:41 Ответить
Почет и уважуха пану Сенченко.
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27.08.2021 11:31 Ответить
бубочка не дает крысянам воды, но виноват Сенченко, который уже много лет не при делах. И крымскую виллу зе-лоха никто не трогает в отличии от липецкой фабрики рошен. Странно все это. Может правду говорят, что зе-упырь работает на кремль, раз никому в парашии нет дела до его бизнеса?!
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27.08.2021 10:43 Ответить
Супер,разшифруй свое послание.Сколько рабочих мест дают владения бубочки в Крыму,и сколько давала конфетная фабрика?Можеш также сравнить сумму уплаченную в бюджет кацапов фабрикой и виллой,или квартирой бубочки?Еще бубочка демонстрирует кацапа свои фильмы.Ведь так?А деньги за демонстрацию идут в Украину,или на офшоры?Просвети незнающих...
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27.08.2021 12:20 Ответить
Просвещайся, в ГУГЛе забаненый Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка - Цензор.НЕТ 6741
По состоянию на 1 января 2020 года в собственности семьи президента Зеленского, согласно его декларации, остались корпоративные права трех иностранных компаний, каждая из которых является формальным владельцем активов украинского президента. Это итальянский San Tommaso S.R.L., обладающая его итальянской виллой в Ломбардии, кипрская Aldorante Limited, на которую записаны квартира и паркоместа в Киеве, и Белизский Film Hritage Inc, на которую оформлены гостиничные номера в Грузии и которая предоставляла Зеленскому очень странный кредит.

После скандала в 2019 году президент избавился от двух кипрских офшорных компаний, в частности, Green Family Ltd, которая получала роялти из России. Зеленский уверял, что после 2014 года, когда началась война, его компания оборвала связи с российскими партнерами. Но когда журналисты-расследователи поймали его на манипуляции, он вынужден был признать, что компанию не закрыли, потому что у нее остались права на телешоу, в частности, трансляцию на российских каналах скандально известного сериала «Сваты».

«Мы же не могли просто подарить эти деньги россиянам», - разводил руками Зеленский, но все же вышел из числа учредителей скандальной офшорки. Сейчас ею владеют его давние партнеры по «Кварталу» братья Шефиры и партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Также Зеленский и его жена Елена передали близкому другу и партнеру по бизнесу Сергею Шефиру свои доли в дюжине украинских компаний по номинальной стоимости - скромные 245 тыс. грн.

Напомним, что Сергей Шефир сейчас является первым помощником президента и имеет с ним в совместной собственности объекты недвижимости, поэтому такую продажу акций со стороны президента можно считать чисто декоративной. Если мы уже упоминали Порошенко, то чем это отличается от его истории, когда президента обвиняли в гипотетической экономии на уплате налогов? 245 тыс. грн. за бизнес, в котором крутятся миллионы, причем переданный доверенному лицу, котрое рядом не только в бизнесе, но и на Банковой, очень похожи на операцию «для замыливания глаз».

Во время избирательной кампании команда Зеленского требовала от Порошенко обнародовать перечень его офшорных компаний, банков, в которых они имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний
Тайна лондонской квартиры
Но вернемся к офшорам Зеленского. В нескольких декларациях Владимира Александровича указано, что президентская чета задекларировала апартаменты на острове Джерси в проливе Ла-Манш общей площадью 91,9 кв.м, стоимость которых составляет более 21 млн грн. Этот остров является европейским офшором и старинным luxury-курортом.

Согласно декларации, аренда оформлена пополам на имя самого президента и его жены, а собственником, который им ее сдает в аренду, указана компания Strand Residential GP Limited. Операция оформлена в ноябре 2014 года. То есть пара утверждает, что является арендатором квартиры в сторонней компании. В то же время в декларации Зеленского за три года отсутствует информация о расходах на аренду этой квартиры.

Эти факты наводят на мысль, что квартира на самом деле не арендуется, а точнее, арендуется у своей же «офшорки». В пользу последней версии свидетельствует то, что Зеленский указывает в декларации информацию о стоимости приобретения квартиры, которую обычно не предоставляют арендаторам.

Кредит сам себе
Но есть и «офшорка», которая официально принадлежит семье Зеленского. Речь о белизской офшорной компании Film Hritage Inc., основанной в 2016 году. На нее оформлены пять гостиничных номеров в Грузии, которые в декларации президента за прошлый год указаны как «объекты незавершенного строительства». Общая площадь этой недвижимости составляет 218 кв. м. Но не это самое интересное. Собственная компания предоставила Зеленскому заем в 1,7 млн фунтов стерлингов. Произошло это еще в 2017 году, но в 2019 она была до сих пор не погашена ни на фунт.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/articles/ofshornye-tayny-zelenskogo-gde-prezident-ukrainy-pryachet-svoe-sostoyanie-689607.html
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27.08.2021 13:05 Ответить
Неужели в моих вопросах хоть слово было о всей недвижимости бубочки?Я спросил о Крыме и вилле Зеленских в Крыму.Если он сдает ее кацапам,то куда идут деньги?В Украину,или на офшорный счет?
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27.08.2021 13:33 Ответить
"Еще бубочка демонстрирует кацапа свои фильмы.Ведь так?А деньги за демонстрацию идут в Украину,или на офшоры?Просвети незнающих..." - интересно, за лечение провалов в памяти сколько берут? Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка - Цензор.НЕТ 9074
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27.08.2021 13:43 Ответить
Фіма Фікс)
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27.08.2021 10:46 Ответить
А в том , что доллар подорожал , виновата Америка)))))))
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27.08.2021 10:47 Ответить
Не то шо падешевел винавата ана 100%, патаму шо напечатала 2 трыльёны. Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка - Цензор.НЕТ 1040 Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка - Цензор.НЕТ 4864 Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка - Цензор.НЕТ 4864
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27.08.2021 11:31 Ответить
Та да, сейчас выгодно скупать боливары.
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27.08.2021 11:32 Ответить
крымнашских хищных понаехов в сортир к пуйлу для скрепного мочения !
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27.08.2021 10:48 Ответить
странно, что не добровольцы...
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27.08.2021 10:48 Ответить
А СК РФии не желает открыть дело за захват и дальнейшую оккупацию АР Крым? Идите, и займитесь своим делом, на своей территории. Хотя ... о чем это я? Где вы и где закон?))) А воду - с Кубани, по мосту, по трубам или еще как-нибудь доставьте, если вам надо)))
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27.08.2021 10:49 Ответить
По блю-тузу...
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27.08.2021 11:33 Ответить
Не гоните на великую россию. Там жить хорошо! Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка - Цензор.НЕТ 5043
Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
"Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое.
"Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.
Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул. Эвакуированные в Омск афганцы попросили отправить их обратно в Кабул
Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка - Цензор.НЕТ 5879
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27.08.2021 11:06 Ответить
А жителям Афганистана не рассказали,что гитлер не захватывал Омск?Ну и отмазка,в кацапском стиле.А предложение афганца правильное.Снести эту недостану к ****** и построить заново,только без рукожопых.Эта новость сделала мой день...
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27.08.2021 12:29 Ответить
На сегодня та и раньше эти два города Омск и Томск---имеющие кстати свою не плохую историю---просто отстой и захолустье стали. Скажем так---забытая и забитая провинция.
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27.08.2021 12:30 Ответить
пуйловский скрепный фашизм на расее ну очень крутой !
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27.08.2021 11:16 Ответить
афганцев краще до салехарду або лаб-ит-нангів гнус покормити))))
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27.08.2021 11:26 Ответить
Хотят перевести стрелки от Х.йла!!! Убогие ватники паРашисты мочой умываются.. это их удел как окупантов и только начало последствий их ********!! Слава Украине! Путин Х.йло!!
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27.08.2021 11:26 Ответить
Так Сенченко уже вернул уже эту ваду прямо с неба. Чё мардве мала исчё палить. Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка - Цензор.НЕТ 5918 Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка - Цензор.НЕТ 5918 Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка - Цензор.НЕТ 5918
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27.08.2021 11:29 Ответить
Кацапские собаки гавкают, а наш караван идет.
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27.08.2021 11:33 Ответить
Почему то этот бандючек аксенов не говорит,что воду просто не хотели давать бесплатно.Оно же,тупорылое, хотело на кацапскую шару...Им же и Жирик и Валуев пообещали все без денег.Теперь же,бывший "царек" Крыма никто и звать его никак...
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27.08.2021 12:33 Ответить
Экоцид - смишно !
Канал - искусственное сооружение, которое приводило к подтоплению земель в Северном Крыму (в том числе подвалов) и засолению !!!!!!!!!!

да, именно засолению, как всякое ирригационное сооружение в подобном ладшафте

кацы, учите матчасть !
хохлы хотели окончательно убить Крым засолением через Канал, но не успели!
весной 2014 вы спасли полуостров от катализма, иначе погибли бы как цивилизации Междуречья, Мохенджодаро, Средней Азии и т.д.

Засоление почв при орошении:Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка - Цензор.НЕТ 9735

Засоление почвы при орошении минерализованными водами
Вторичное засоление орошаемых почв происходит со временем потому, что почти вся вода (даже природные осадки) содержат растворимые соли. Когда растения используют воду, соли остаются в почве и с годами накапливаются до критического уровня.
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27.08.2021 12:36 Ответить
Во дають! Самі ж відмовилися платити за ту воду, прийшлось перекривати. Це тільки окупованій частині Донбасу "повезло", немає каналу.
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27.08.2021 14:30 Ответить
В водной блокаде Крыма прежде всего вина ложится на оккупантов ,они лошадь украли а жертва должна ту лошадь кормить.
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27.08.2021 18:30 Ответить
 
 