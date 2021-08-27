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За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в оккупированном Крыму, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в оккупированном Крыму, - ГУР МО

Кремль превращает Крымский полуостров на военную базу для контроля над Черным и Азовским морями, провокаций и угроз странам всего Причерноморья, в частности Украины и нашим натовским союзникам. За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в оккупированном Крыму.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУР МО.

Он отметил, что угроза не только Украине, но и всей Европе, растет с каждым днем.

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"С начала оккупации полуострова Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму, превратив некогда курортное и цветущее место в милитаристическую крепость. Понятно, что именно это и было основной целью оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещение, позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона и "качать права" в самом Черном и Азовском морях. Кроме того, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии", - отметил Буданов.

Также читайте: У Украины достаточно информации о том, как происходит милитаризация оккупированного Крыма Россией, - Кулеба

Напомним, что для возвращения полуострова Украина инициировала международную площадку - Крымскую платформу, которая начала свою работу в Киеве накануне тридцатой годовщины Независимости Украины. Цель платформы - обсуждение путей деоккупации Крыма.
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Это что бы не одна натовская ракета мимо не пролетела. За весну-лето Росия увеличила свой военный контингент в оккупирпованном Крыму, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 2152
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27.08.2021 10:40 Ответить
Та нащо тим ракетам літать? Самі видохнуть! КОВІД…наркота… спиртне…
Пора китайцям почать втілювать у життя сказані в перші роки ХХІ століття на СПБ-форумі представником Китаю перефразовані слова з "Повісті врємєнних лєт": "Земля ваша богата и обильна… Но порядка в ней нету… Придут китайцы и установят священный порядок Неба…
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27.08.2021 10:55 Ответить
«В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя стремится лишь к расширению своих пределов.» Кн. В. П. Кочубей © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
І що змінилось з тих часів?
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27.08.2021 10:48 Ответить
куди вже більше...
А колись Крим був багатообіцяючою туристичною гаванню.
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27.08.2021 10:48 Ответить
Обіцяли що це буде Лас Вегас.
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27.08.2021 10:52 Ответить
Це він тепер став "г"аванню якоюсь,а раніше там було класно.
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27.08.2021 10:54 Ответить
Кляті кацапи! Засруть півострів ,а українцям знову після них потім прибиратись! За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент в окупованому Криму, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 5361
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27.08.2021 10:55 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/121614
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27.08.2021 11:12 Ответить
 
 