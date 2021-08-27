Байден знает о "демонизации" большого бизнеса в Украине и вряд ли сможет что-то предложить Зеленскому, - Forbes

Президент Джо Байден, который встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом Доме 31 августа, вряд ли завалит его подарками и будет петь ему дифирамбы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, об это пишет издание Forbes.

Отмечается, что задача президента Зеленского состояла в том, чтобы сделать Украину более равноправной, забрать экономику из рук нескольких богатых бизнесменов, которые ежедневно соревновались между собой на рынках и в СМИ.

"Кардинально ситуация изменилась в прошлом году, после первого полного года Зеленского у власти. Но на самом деле проблемы Украины не связаны с Ковидом. Согласно данным Национального банка Украины, в 2020 году суммарный отток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 868,2 миллиона долларов. В первом квартале этого года, отток капитала составил 301 млн долларов. Такой объем оттока является беспрецедентным. Последний раз нечто подобное было 20 лет назад. Несколько недель назад в интервью украинской газете один американский инвестор сказал, что проблема заключается в том, что "неясно в каком направлении движется эта страна", - пишет издание.

Как отмечает автор материала, коррупция, политическая конкуренция и обвинения внутри украинских административных элит и их бизнес-класса, продолжают негативно влиять на общество.

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"Для развития украинской экономки это потеря, поскольку крупные компании вводят высокие технологии, создают рабочие места, получают доходы от экспорта и платят налоги. ... В октябре 2019-го года Зеленский обещал и был похож на своего воображаемого героя из сериала "Слуга народа". И тогда он сказал, что "начнет сажать за решетку бывших коррумпированных персонажей". В последнее время мы уже слышали такое во всех постсоветских странах, тогда как правительства теряют свое влияние и терпение. Таким образом виновных назначают без доказательства их виновности. И много людей, которые стали жертвами таких споров, вам это подтвердят", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Украина не является одной из лучших для инвестиций стран.

"Несмотря на определенные инвестиции и определенный рост, демонизация крупного бизнеса, новый "олигархический список" и популярное требование "прикрутить гайки" очень богатым людям страны станут для Зеленского сильным ударом. Учитывая, что Байден знает обо всем этом, Вашингтон почти не имеет чего предложить Украине. Если вообще что-то должен", - подытожил автор.

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