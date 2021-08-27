Пандемия COVID-19 продлится еще от двух до пяти лет, - главный санврач Кузин

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что пандемия COVID-19 может длиться еще от двух до пяти лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач сообщил в интервью "BBC News Украина"

"В этом году это точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины.

Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", - сказал он.

Также Кузин добавил, что маски будут оставаться еще достаточно долго. Возможно, до последних дней преодоления пандемии в мире.

"Маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", - отметил главный санврач.

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Напомним, в начале пандемии коронавируса эпидемиологи предполагали, что она продлится минимум 2 года, пока не будет создана вакцина. Однако, несмотря на повсеместную вакцинацию, коронавирус продолжает распространяться и мутирует.