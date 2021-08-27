Пандемия COVID-19 продлится еще от двух до пяти лет, - главный санврач Кузин
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Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что пандемия COVID-19 может длиться еще от двух до пяти лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач сообщил в интервью "BBC News Украина"
"В этом году это точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины.
Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", - сказал он.
Также Кузин добавил, что маски будут оставаться еще достаточно долго. Возможно, до последних дней преодоления пандемии в мире.
"Маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", - отметил главный санврач.
Напомним, в начале пандемии коронавируса эпидемиологи предполагали, что она продлится минимум 2 года, пока не будет создана вакцина. Однако, несмотря на повсеместную вакцинацию, коронавирус продолжает распространяться и мутирует.
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А у нас что??? Украину поделили на ЗОНЫ...
Новомодные вакцины от "короны", паспорта вакцинации, тесты, маски. Без этих атрибутов ты никто и ничто, и даже хлеба не имеешь права купить-тебе его просто не продадут...
Коли я писала про всі примуси, які тут, то багато хто гигикав і не сприймав. Більше того, не вірили і не вірять, звинувачують у брехні.
Постійно кажу, що це - порушення прав людей.
Ні, верещать, що це - "турбота" і все можна.
А тепер, коли дійшло до вас - от і подивіться.
Тільки в різних країнах люди масово виходять на протести.
А в Україні - мовчать.
Штрикаються, аби не втратити роботу.
Мені розказували, я в курсі.
Скільки коштує у приватній клініці кардіограма ?
Сплошная ложь, профанация, подмена понятий,полное беззаконие и попрание Конституционных прав.
Чи водії маршрутки?
Ну або козачок московський, який хоче, щоб і в Україні було по 800 смертей за день?