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Пандемия COVID-19 продлится еще от двух до пяти лет, - главный санврач Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Пандемия COVID-19 продлится еще от двух до пяти лет, - главный санврач Кузин

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что пандемия COVID-19 может длиться еще от двух до пяти лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач сообщил в интервью "BBC News Украина"

 "В этом году это точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины.

Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", - сказал он.

Также Кузин добавил, что маски будут оставаться еще достаточно долго. Возможно, до последних дней преодоления пандемии в мире.

"Маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", - отметил главный санврач.

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Напомним, в начале пандемии коронавируса эпидемиологи предполагали, что она продлится минимум 2 года, пока не будет создана вакцина. Однако, несмотря на повсеместную вакцинацию, коронавирус продолжает распространяться и мутирует.
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Топ комментарии
+11
Это обычное ОРВЗ. Как и грипп, это навсегда, и как и от гриппа прививки будут крайне малоэффективны, что уже доказано опытом полностью привитых стран где все равно продолжают болеть в тех же объемах что и в не привитых странах.
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27.08.2021 11:07
+7
В Украине сложилась ситуация, когда руководители предприятий, различных бизнесовых организаций принуждают к вакцинации, именно принуждают. Ситуация такая, что либо ты делаешь вакцинацию-утилизацию, либо увольняйся. Законы о труде, права людей, Конституция Украины-всё перечёркнуто и выкинуто на мусорку... Народ, как стадо, идёт на "убой". И уже никто не говорит, что вакцины проходят третью стадию испытаний, что от этих новомодных вакцин очень много побочки, а весь народ в качестве испытуемых..., причём совершенно бесплатно, а вот за тесты-плати и как можно больше. Я думаю, что никого не заботит здоровье людей, тут речь только о деньгах.

Что нам говорит Статья 28. Конституции

Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию.

Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

А что говорят другие статьи Конституции?...

Статья 21.Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы.

Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими.

Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.

При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

А у нас что??? Украину поделили на ЗОНЫ...

Новомодные вакцины от "короны", паспорта вакцинации, тесты, маски. Без этих атрибутов ты никто и ничто, и даже хлеба не имеешь права купить-тебе его просто не продадут...
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27.08.2021 11:06
+7
И главное что находятся адепты барановируса которые все это еще и приветствуют. И я не про тез кто имеет с этого бабки и их платных ботов нагоняющих истерию, а про реальных дебилов которые хотят всех опустить до своего же уровня.
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27.08.2021 11:10
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Пандемія прийшла з бідосею і піде разом з ним.
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27.08.2021 10:59 Ответить
Пандемия COVID-19 продлится еще от двух до пяти лет, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 1423
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27.08.2021 11:05 Ответить
Пусть уйдёт всё плохое и тормозящее с Украины! Пандемия COVID-19 продлится еще от двух до пяти лет, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 3471
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27.08.2021 11:03 Ответить
В Украине сложилась ситуация, когда руководители предприятий, различных бизнесовых организаций принуждают к вакцинации, именно принуждают. Ситуация такая, что либо ты делаешь вакцинацию-утилизацию, либо увольняйся. Законы о труде, права людей, Конституция Украины-всё перечёркнуто и выкинуто на мусорку... Народ, как стадо, идёт на "убой". И уже никто не говорит, что вакцины проходят третью стадию испытаний, что от этих новомодных вакцин очень много побочки, а весь народ в качестве испытуемых..., причём совершенно бесплатно, а вот за тесты-плати и как можно больше. Я думаю, что никого не заботит здоровье людей, тут речь только о деньгах.

Что нам говорит Статья 28. Конституции

Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию.

Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

А что говорят другие статьи Конституции?...

Статья 21.Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы.

Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими.

Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.

При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

А у нас что??? Украину поделили на ЗОНЫ...

Новомодные вакцины от "короны", паспорта вакцинации, тесты, маски. Без этих атрибутов ты никто и ничто, и даже хлеба не имеешь права купить-тебе его просто не продадут...
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27.08.2021 11:06 Ответить
И главное что находятся адепты барановируса которые все это еще и приветствуют. И я не про тез кто имеет с этого бабки и их платных ботов нагоняющих истерию, а про реальных дебилов которые хотят всех опустить до своего же уровня.
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27.08.2021 11:10 Ответить
Україна мавпує Європу та Америку.
Коли я писала про всі примуси, які тут, то багато хто гигикав і не сприймав. Більше того, не вірили і не вірять, звинувачують у брехні.
Постійно кажу, що це - порушення прав людей.
Ні, верещать, що це - "турбота" і все можна.
А тепер, коли дійшло до вас - от і подивіться.
Тільки в різних країнах люди масово виходять на протести.
А в Україні - мовчать.
Штрикаються, аби не втратити роботу.
Мені розказували, я в курсі.
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27.08.2021 17:15 Ответить
Добра турбота: другий рік не всі можуть кардіограму собі зробити, днями знов зіткнулась, довелося робити в частній, і пенсам теж так: або транспортом хз куди, або в частну.
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27.08.2021 18:16 Ответить
Привіт, Меркаво. Але чому відмовляють у державних ? І якщо лікар дає направлення - то ?
Скільки коштує у приватній клініці кардіограма ?
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28.08.2021 07:19 Ответить
Привіт, не те, шо відмовляють, але без кардіолога цією кардіограмою можна зад підтерти. А з кардіологами якийсь напряг, в моєму випадку, принаймні - у відпустці, запасного нема. А ті, хто прив'язаний до амбулаторій - треба спочатку отримати направлення, а потім все одно кудись їхати, ще й не одразу швидко потрапиш на прийом. Трохи легше тим, хто живе поруч з полікліниками. Ціни в приватних - 100-300 грн.
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28.08.2021 08:31 Ответить
За несколько десятков лет, государства не переживали о здоровье граждан,а тут "опомнились"-не верю!
Сплошная ложь, профанация, подмена понятий,полное беззаконие и попрание Конституционных прав.
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15.10.2021 08:52 Ответить
Это обычное ОРВЗ. Как и грипп, это навсегда, и как и от гриппа прививки будут крайне малоэффективны, что уже доказано опытом полностью привитых стран где все равно продолжают болеть в тех же объемах что и в не привитых странах.
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27.08.2021 11:07 Ответить
Ви мікробіологи? Вірусологи? Імунологи?
Чи водії маршрутки?
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27.08.2021 14:51 Ответить
Я здравомыслящий человек. А вы ковид-бот и я мешаю вам сеять панику?
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27.08.2021 17:41 Ответить
Тобто в цій області знань дилетант, максимум самоучка. І чомусь думаєте, що розумніші за інших.
Ну або козачок московський, який хоче, щоб і в Україні було по 800 смертей за день?
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27.08.2021 18:36 Ответить
"І чомусь думаєте, що розумніші за інших" По первых, давайте вы не будете приписывать мне свои домыслы и говорить что я якобы думаю? Отсутствие медицинской корочки никак не мешает мне анализировать информацию и статистику и делать выводы. Во вторых, почему вы вдруг решили что прививка шмурдяка хоть как-то остановит ковид? В Израиле не остановила, в США и Британии не остановила, а в Украине остановит? С чего это вдруг?
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27.08.2021 18:45 Ответить
Не поддерживаю конспирологические идеи, но вообще можно было бы неплохой бизнес-план составить. Выпускать с определенной периодичностью из лабораторий вирусы, а потом фармкомпании будут продавать всем государствам вакцины за деньги налогоплательщиков
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27.08.2021 11:08 Ответить
за слова не привыкли отвечать - так как и Гебрейесус - высрал шо Китай безопасен, потом обосрался и высрал шо надо бы и исследовать - послали, высрал что вирус ну никак не мог быть естественным - Трамп послал - высрал что надо учитывать все версии.....(фото Сралина - "ггастгелять")
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27.08.2021 11:08 Ответить
Он слишком много знал !
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27.08.2021 11:11 Ответить
Просто физиономия врача Кузина честная как у мошеника на доверии,так и хочется пять гривен подать на благое дело. Вот и выпускают этого скоромоха,может поверят некоторые сильно озабоченые своим здоровьем
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27.08.2021 11:51 Ответить
Барановирусным не надо обоснований сказаного им достаточно ,Цаб-цабе ' от гуру врача Кузина. Главная беда от голосующего невежества, если раньше им слово никто не давал то либиральная клика демократов выпустила их на волю. И теперь не знает как избавить их влияние на управление обществом,ведь их большинство и едят много. Просвещать это муторно и долго . Решили уколоть и слишком умных тоже,ради свего спокойствия.
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27.08.2021 11:39 Ответить
Сначала говорили пол года, потом год.. потом два.., потом три.. теперь еще от двух до пяти.. Да уж лучше сразу сказать на 10 -15, ну что б уж очередной раз потом вновь не вводить коррективы.
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27.08.2021 11:39 Ответить
Лучше задайте вопрос:А откуда они знают сроки?Откуда эти сроки взялись вообще?
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15.10.2021 08:49 Ответить
Выдержит ли малый и средний бизнес еще 5 лет локдаунов? Хватит ли у МСБ запаса экономической прочности? Или после пандемии останутся одни мальтинейшанал компани, а все остальные будут их наймитами?
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27.08.2021 13:43 Ответить
 
 