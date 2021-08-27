Эпидзонирование Украины: в 10 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в одной - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 27 августа, в Ивано-Франковской области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет 54,2% при норме не более 50%.
Кроме того, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования.
Этот показатель в Днепропетровской области составляет 4,5% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Донецкой - 5,9%, Запорожской - 5,0%, Луганской - 4,2%, Одесской - 4,2%, Сумской - 5,9%, Тернопольской - 5,4%, Харьковской - 4,8%, Хмельницкой - 5,1% и в Черновицкой - 7,3%.
Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.
Пожалуйста, подождите...
А вообще грустно, что вместо здравого смысла преобладает жадность, страх и глупость...