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Эпидзонирование Украины: в 10 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в одной - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Эпидзонирование Украины: в 10 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в одной - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 27 августа, в Ивано-Франковской области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет 54,2% при норме не более 50%.

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Кроме того, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования.

Этот показатель в Днепропетровской области составляет 4,5% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Донецкой - 5,9%, Запорожской - 5,0%, Луганской - 4,2%, Одесской - 4,2%, Сумской - 5,9%, Тернопольской - 5,4%, Харьковской - 4,8%, Хмельницкой - 5,1% и в Черновицкой - 7,3%.

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Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

Эпидзонирование Украины: в 10 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в одной - COVID-госпитализация, - Минздрав 01
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27.08.2021 11:12 Ответить
Фігня. Ми чемпіони, а то таке.
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27.08.2021 11:13 Ответить
Ну ты прямо Меркьюри Епідзонування України: в 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, в одній - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6297
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27.08.2021 11:23 Ответить
Всякое черезмерное явление превращается в свою противоположность.
А вообще грустно, что вместо здравого смысла преобладает жадность, страх и глупость...
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27.08.2021 11:31 Ответить
 
 