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Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове и вернулся в Одессу, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове и вернулся в Одессу, - СМИ

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в Одессу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", утром президентский Airbus A319 приземлился в нашем аэропорту.

Сейчас в Одессе садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

Напомним, Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных дню независимости Республики Молдова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ
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Топ комментарии
+96
Хай звиздует в Курортное, которое за Затокой.
Оттуда на Кишинёв каждые 2 часа маршрутка идёт.
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27.08.2021 11:22
+66
Его Майя нахер послала. Кому нужен этот зеленый, ссыкливый поц?
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27.08.2021 11:22
+54
бедоносец... Майя, гони его, дурака, в три шеи!
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27.08.2021 11:22
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Страница 2 из 2
Молдаванам повезло, одесситам - не повезло.
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27.08.2021 12:07 Ответить
"В Одессе море на одном из самых известных пляжей в Аркадии покрылось белой жижей." Источник: https://censor.net/ru/v3284828
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27.08.2021 12:08 Ответить
The Mist, також перекл. як «Туман») - американський фільм жахів режисера Френка Дарабонта, знятий за повістю «Туман» Стівена Кінга. Сценарій також був ...
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27.08.2021 12:08 Ответить
Туман в перекладі це Fog ,а Mist це явище подібне до туману але з різницею в видимості більше 1км
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27.08.2021 23:51 Ответить
Fog and mist are both created by water droplets, differing only in their overall locations and density. Fog is a cloud that reaches ground level, even if that "ground" is a hill or mountaintop. Mist forms wherever water droplets are suspended in the air by temperature inversion, volcanic activity, or changes in humidity. Fog is denser than mist and tends to last longer. In terms of visibility, fog reduces it to less than one kilometer (0.6 miles), while mist can reduce visibility to between 1 and 2 kilometers (0.6 - 1.2 miles).
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28.08.2021 09:18 Ответить
Йожик в тумані. Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3809
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27.08.2021 12:16 Ответить
Та на лісапєті доїхати можна, Голий Бородька!)))
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27.08.2021 12:17 Ответить
Twoman ... Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9664
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27.08.2021 12:24 Ответить
вовавтумане
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27.08.2021 21:23 Ответить
Машиной пусть едет, сказали в Молдове ))
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27.08.2021 12:27 Ответить
Как Чауса возили так и его пусть возят. Не велика цаца!
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27.08.2021 12:32 Ответить
В багажнике? Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8884 Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1880
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27.08.2021 12:49 Ответить
Похоже его просто как Януковича в случае Мальтой ....
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27.08.2021 12:29 Ответить
Він так в Штати полетить .
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27.08.2021 12:35 Ответить
перемога-перемога
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27.08.2021 13:24 Ответить
З Одеси можна і на таксі доїхати.
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27.08.2021 13:28 Ответить
На лісапєдє нехай їде
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27.08.2021 13:35 Ответить
Дык надо было на Смоленск двигать и там садиться. Иииииииииииэээххххххх, вот бы праздник в Украине был!!!Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1337
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27.08.2021 14:09 Ответить
Та сідав би вже в Омані, там би перечекав.
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27.08.2021 14:33 Ответить
В Молдове шаурма не то, что в Одессе.
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27.08.2021 14:39 Ответить
Які ж гарні коменти, на рівні дворової гопоти. Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 712
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27.08.2021 14:47 Ответить
яку тему підкинули, таке й згадується...майя, котра в грузії бесідувала нашвидкуруч, оман , туман, смоленськ...
не про томос жеж чи актрису дорослого кіно писати
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27.08.2021 15:01 Ответить
Мы были в шаге от нового президента...
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27.08.2021 15:53 Ответить
Як Зіробій і Федину тут багатьох , хто туман і літак згадує , Зеленський з радістю до суду потягнув би .
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28.08.2021 03:17 Ответить
Що і Санду нхй відправила? А погода винна
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27.08.2021 16:24 Ответить
Що і Санду нхй відправила? А погода винна
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27.08.2021 16:25 Ответить
Господь отвернул это быдло от Молдавии.
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27.08.2021 17:25 Ответить
Наверное в Молдове устроили дымовую завесу от греха по дальше.
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27.08.2021 18:01 Ответить
Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8607
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27.08.2021 18:43 Ответить
як шо я не помиляюсь, нещодавна президент молдови до києва на авто без ескорта спокійно добралась
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27.08.2021 19:30 Ответить
даже туман против Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7467
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27.08.2021 20:46 Ответить
Не судьба, мабуть.
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27.08.2021 22:13 Ответить
Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в Одессу. Источник: https://censor.net/ru/n3284841

Його вже молдовани посилають на три букви Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8338
Дуже авторитетний кварталовець.
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27.08.2021 22:48 Ответить
Природа вступилась , не пустила бідоносця
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27.08.2021 23:53 Ответить
В Кабул хай летить .
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28.08.2021 03:38 Ответить
Это знак!

ЗЕ, давай в Ростов!
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28.08.2021 11:14 Ответить
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