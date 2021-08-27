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Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове и вернулся в Одессу, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в Одессу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", утром президентский Airbus A319 приземлился в нашем аэропорту.
Сейчас в Одессе садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.
Напомним, Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных дню независимости Республики Молдова.
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+96 Zemych
показать весь комментарий27.08.2021 11:22
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+54 Rhodesian
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не про томос жеж чи актрису дорослого кіно писати
Його вже молдовани посилають на три букви
Дуже авторитетний кварталовець.
ЗЕ, давай в Ростов!