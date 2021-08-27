ВАКС повторно вызвал Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения на 4 октября

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о повторном вызове экс-президента Виктора Януковича в суд и в связи с этим перенес заседание по избранию ему меры пресечения по делу о завладении резиденцией "Межигорье" на 9.30 4 октября 2021 года.

Соответствующее решение ВАКС принял в пятницу, частично удовлетворив ходатайство защиты Януковича, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следственный судья постановил ходатайство адвоката… об осуществлении надлежащего вызова Януковича в судебное заседание удовлетворить частично. Повторно осуществить вызов Януковича в судебное заседание путем публикации о вызове в СМИ… и на официальном сайте Офиса генпрокурора", - говорится в постановлении судьи ВАКС, принятом в пятницу.

В связи с тем, что процедура вызова Януковича в суд займет определенное время, суд перенес заседание по избранию меры пресечения на 9.30 4 октября 2021 года.

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Как сообщалось, НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - сообщила пресс-служба НАБУ в "Телеграмм-канале".

Действия экс-президента и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. А.Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

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Высший антикоррупционный суд Украины 26 октября 2020 года отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о применении меры пресечения в виде содержания под стражей В.Януковича, подозреваемого в незаконном завладении государственной резиденцией "Межигорье".

Имущество резиденции "Межигорье" арестовал Печерский райсуд Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.