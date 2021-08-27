Зеленский ответил, почему государство выделяет средства на президентский университет, когда есть вузы, где зимой в аудиториях +13ºС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти обращают внимание на качество образования в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", так он отреагировал на слова основателя студии онлайн-образования EdEra Ильи Филипова, который высказывал озабоченность ситуацией в системе образования Украины.
"Запускать образовательный продукт как можно быстрее – не очень хорошая идея. Мы, например, делаем стартап в плане университета президента. Интересная инициатива, где, в том числе есть специализация "нанотехнологии". При этом у нас на ВДНХ есть университет Шевченко, технические факультеты: радиофизический, физический, кибернетика, мехмат и так далее. Это – сверхмощная научная школа, в том числе по теоретической физике, которая нужна для нанотехнологий. [...] Искусственный интеллект – тоже очень круто, но для этого нужны фундаментальные знания по математике. И меня волнует, что мы обращаем внимание на строительство нового, например, университета, но не обращаем внимание на +13 ºС в аудиториях университета Шевченко на ВДНХ [...] Мы [зимой] брали чай и грели руки в аудиториях. Это такое отношение к техническому образованию в Украине", – сказал Филипов.
Он обратил внимание на то, сколько украинских детей не сдали тесты по математике и уточнил, что создание президентского университета использовал как "удобную метафору". Филипов подчеркнул, что упускаются из виду фундаментальные вещи.
Зеленский сказал, что "прекрасно помнит, что такое аудитория, в который ты держишь чай, потому что холодно".
"Страна обращает внимание на образование. Сразу 150 или 120 вузов построить и сказать: "Вот, это приоритетность" – я думаю, никто не сможет", – отметил он и сказал, что сокращать количество учебных заведений для того, чтобы развивать определенное число лучших, государство тоже сейчас не может, потому что "у людей просто нет работы".
"Президентский университет – это формат, где будет соответствующая зарплата, соответствующая зарплата ученика, потому что учеба – это сложная работа. Я хочу это доказать. Сложная работа, он или она не может параллельно работать – надо учиться, надо быть ученым, нужно быть экспериментатором, надо быть умным человеком и отдавать этому свою жизнь. Это пример. Он не идет как любая образовательная программа или любой вуз. [Президентский университет] не будет полностью подчиняться Министерству образования. Это пример. И если он заработает – я хочу в это верить, – то мы покажем, что такое возможно делать из украинских вузов", – добавил Зеленский.
Напомним, 31 мая на форуме "Украина 30" Зеленский подписал указ о создании президентского университета.
"Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Которое соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства в очень важных приоритетных актуальных направлениях. Направлениях настоящего и завтрашних вызовов", – заявил глава государства.
По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, по предварительной оценке, строительство президентского университета обойдется в 7,2 млрд грн. Под университет отведут 16 га на ВДНХ. На его территории будут, кроме профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.
Образовательный процесс в президентском университете планируют запустить в 2023 году.
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Те, кто прорвался к власти, сегодня установили свои правила приёма на госслужбу. Они отправляют своих детей в школы с углубленным английским, а в правилах приема - хороший английский, и гениальные выпускники, с золотыми дипломами, но из школы, где сама учительница плохо знает английский, проигрывают на старте детям тех, кто и при советах управлял страной - это жестокая правда.
В этом университете они будут учить детей зеленских, розумковых, гетьманцевых..., а потом они же займут топ-должности с огромными зарплатами.
А +13 в универе напротив никуда не денутся.
27.08.2021
Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.08.2021 составляет 432, 66 млн. гривен. С начала года рост задолженности составил 268,487 млн. гривен. Бороться с этим Зеленский собирается увольнением министра здравоохранения.
И недалекие 73% опять за это дерьмо проголосуют
У нас достаточное количество университетов, более чем достаточное!!! И я очень сомневаюсь, что некий президентский университет сможет конкурировать с практическим количеством разработок, скажем Йеля и Оксфорда, я не говорю уже о каких то Массачусетских технологических институтах. Куда им до президентского университета???
-- У майбутньому.
То есть кто-то на настоящей работе будет платить больше налогов, чтобы можно было создавать фиктивные рабочие места для людей у которых "просто нет работы"?
Офигеть. Это ж паразитизм чистой воды, да еще под соусом гуманности и социальной справедливости.
Я прифигел от откровенности Зели. От того, что он в открытую говорит - да, мы будем поддерживать кучу фиктивных рабочих мест. И пусть умные и работящие платят огромные налоги, чтобы мы могли кормить дураков и лентяев. Чтобы дураки и лентяи за нас потом голосовали, приводили нас во власть и замыкали этот порочный круг.
В том то и проблема государства, что вся страна отдает ему бабло, и никто не контролирует расходы. Поэтому километр государственной дороги в три раза дороже и в два раза хуже, чем километр аналогичной частной дороги.
Але там видно несумісність із соплеменніками клоуна і тому вирішили паралельно за наші кошти будувати ще один
Натомість, тут ми бачимо палати, яхти та гіперлупи.
И если он заработает - я хочу в это верить, - то мы покажем, что такое возможно делать из украинских вузовИсточник: https://censor.net/ru/n3284851
- танцы со ********, нашмеши гомика...
Ростов ждет!