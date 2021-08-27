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Новости Политика Украины
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вуз (903) Зеленский (16519) образование (2225) Университет (224) финансирование (1699)

Зеленский ответил, почему государство выделяет средства на президентский университет, когда есть вузы, где зимой в аудиториях +13ºС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ответил, почему государство выделяет средства на президентский университет, когда есть вузы, где зимой в аудиториях +13ºС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти обращают внимание на качество образования в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", так он отреагировал на слова основателя студии онлайн-образования EdEra Ильи Филипова, который высказывал озабоченность ситуацией в системе образования Украины.

"Запускать образовательный продукт как можно быстрее – не очень хорошая идея. Мы, например, делаем стартап в плане университета президента. Интересная инициатива, где, в том числе есть специализация "нанотехнологии". При этом у нас на ВДНХ есть университет Шевченко, технические факультеты: радиофизический, физический, кибернетика, мехмат и так далее. Это – сверхмощная научная школа, в том числе по теоретической физике, которая нужна для нанотехнологий. [...] Искусственный интеллект – тоже очень круто, но для этого нужны фундаментальные знания по математике. И меня волнует, что мы обращаем внимание на строительство нового, например, университета, но не обращаем внимание на +13 ºС в аудиториях университета Шевченко на ВДНХ [...] Мы [зимой] брали чай и грели руки в аудиториях. Это такое отношение к техническому образованию в Украине", – сказал Филипов.

Он обратил внимание на то, сколько украинских детей не сдали тесты по математике и уточнил, что создание президентского университета использовал как "удобную метафору". Филипов подчеркнул, что упускаются из виду фундаментальные вещи.

Зеленский сказал, что "прекрасно помнит, что такое аудитория, в который ты держишь чай, потому что холодно".

"Страна обращает внимание на образование. Сразу 150 или 120 вузов построить и сказать: "Вот, это приоритетность" – я думаю, никто не сможет", – отметил он и сказал, что сокращать количество учебных заведений для того, чтобы развивать определенное число лучших, государство тоже сейчас не может, потому что "у людей просто нет работы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского

"Президентский университет – это формат, где будет соответствующая зарплата, соответствующая зарплата ученика, потому что учеба – это сложная работа. Я хочу это доказать. Сложная работа, он или она не может параллельно работать – надо учиться, надо быть ученым, нужно быть экспериментатором, надо быть умным человеком и отдавать этому свою жизнь. Это пример. Он не идет как любая образовательная программа или любой вуз. [Президентский университет] не будет полностью подчиняться Министерству образования. Это пример. И если он заработает – я хочу в это верить, – то мы покажем, что такое возможно делать из украинских вузов", – добавил Зеленский.

Напомним, 31 мая на форуме "Украина 30" Зеленский подписал указ о создании президентского университета.

"Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Которое соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства в очень важных приоритетных актуальных направлениях. Направлениях настоящего и завтрашних вызовов", – заявил глава государства.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, по предварительной оценке, строительство президентского университета обойдется в 7,2 млрд грн. Под университет отведут 16 га на ВДНХ. На его территории будут, кроме профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Образовательный процесс в президентском университете планируют запустить в 2023 году.
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Топ комментарии
+66
Зеленський відповів, чому держава виділяє кошти на президентський університет, коли є виші, де взимку в аудиторіях +13ºС - Цензор.НЕТ 6419
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27.08.2021 12:11
+47
Зеленский ответил, почему государство выделяет средства на президентский университет, когда есть вузы, где зимой в аудиториях +13ºС - Цензор.НЕТ 909
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27.08.2021 11:56
+33
"Запускать образовательный продукт как можно быстрее - не очень хорошая
идея. Мы, например, делаем стартап в плане университета президента.
Интересная инициатива, где, в том числе есть специализация
"нанотехнологии". При этом у нас на ВДНХ есть университет Шевченко,
технические факультеты: радиофизический, физический, кибернетика, мехмат
и так далее. Это - сверхмощная научная школа, в том числе по
теоретической физике, которая нужна для нанотехнологий. [...]
Искусственный интеллект - тоже очень круто, но для этого нужны
фундаментальные знания по математике.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

САНИТАРЫЫЫЫ!!!!!!!!
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27.08.2021 11:56
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А как же Трускавец? Станет филиалом или наоборот?
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27.08.2021 12:21 Ответить
Маниловщина рулит.
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27.08.2021 12:22 Ответить
Это как раз не маниловщина.
Те, кто прорвался к власти, сегодня установили свои правила приёма на госслужбу. Они отправляют своих детей в школы с углубленным английским, а в правилах приема - хороший английский, и гениальные выпускники, с золотыми дипломами, но из школы, где сама учительница плохо знает английский, проигрывают на старте детям тех, кто и при советах управлял страной - это жестокая правда.

В этом университете они будут учить детей зеленских, розумковых, гетьманцевых..., а потом они же займут топ-должности с огромными зарплатами.
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28.08.2021 11:00 Ответить
Вкидывание таких денег означает, что вряд ли будут даваться деньги даже основным вузам. Кроме того будет забор кадров преподавателей..не из-за границы ж они будут. Лучше б дали университету Шевченка и поддержали б то что есть сейчас. Наука ничего не выиграет от перетекания денег и кадров. Делается, что б назвать новый университет Президентский. Скоро будут дороги Президентские, маршрутки.. В общем все крутое и элитное
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27.08.2021 12:24 Ответить
+100500!!! И не просто "Президентский", а -- "Имени Владимира Зеленского".
А +13 в универе напротив никуда не денутся. Зеленський відповів, чому держава виділяє кошти на президентський університет, коли є виші, де взимку в аудиторіях +13ºС - Цензор.НЕТ 9159
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27.08.2021 12:28 Ответить
Зеленский примерный сын .Он позаботился об отце и многочисленных родственниках на исторической родине.Они с радостью вернутся в Украину на 4000долларовую зарплату.
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27.08.2021 12:24 Ответить
Хроника одного президента
27.‎08.‎2021

Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.08.2021 составляет 432, 66 млн. гривен. С начала года рост задолженности составил 268,487 млн. гривен. Бороться с этим Зеленский собирается увольнением министра здравоохранения.
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27.08.2021 12:26 Ответить
Де мільярд дерев, оманське тріпло?
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27.08.2021 12:27 Ответить
Кто-то ещё не понял,что зеля никому и ничего не должен? Ждите 2024. А потом вопросы задавайте.
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27.08.2021 12:27 Ответить
Если не провести импичмент сейчас, то в 2024 году никаких подвижек не произойдёт. Коломойский со товарищи побеспокоится об этом.
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27.08.2021 12:45 Ответить
к 2024 года Беня при помощи Г+Г слепит из очередного дерьма очередную "пулю"
И недалекие 73% опять за это дерьмо проголосуют
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28.08.2021 08:15 Ответить
...Ермак and Co радостно потирают руки - удалось! Удалось дурачка ещё на одну мульку развести! Нехило можно будет бабла "приватизировать"! Тем более откроется ещё один вариант для "подзаработать" - устраивать "достойных" людей на "нужные" должности! Тем более что весь этот грядущий банкет - за счёт госбюджета, т.е. за наши с вами деньги...
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27.08.2021 12:29 Ответить
Это называется неправильная оптимизация ресурсов. Это главное свойство всех продвинутых топ менеджеров молодого возраста в распальцованных кальсонах от Гучи. Результат - недостаточное финансирование всех остальных СТАРТАПОВ???!!!!, а точнее просто старой школы, которая, ну хоть как то давала какие то знания. Получив эти знания, субъект очень быстро ориентировался в научной конъюнктуре и ..просто аккуратно сваливал за границу, где любезно получал грант на дальнейшее обучение или развитие. В итоге мы готовим интеллектуальные ресурсы для стимулирования развития других стран, и это и есть результат неправильной оптимизации ресурсов всех продвинутых топ менеджеров молодого возраста в распальцованных кальсонах от Гучи или Габбаны.
У нас достаточное количество университетов, более чем достаточное!!! И я очень сомневаюсь, что некий президентский университет сможет конкурировать с практическим количеством разработок, скажем Йеля и Оксфорда, я не говорю уже о каких то Массачусетских технологических институтах. Куда им до президентского университета???
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27.08.2021 12:30 Ответить
До Меня в Украине ничего не было. Ни дорог, ни мостов, ни армии, ни субъектности. И людей тоже. А потом я стал президентом и все появилось. И создал Вова землю. Краткое содержание выступления Зеленского на 1+1. Зеленський відповів, чому держава виділяє кошти на президентський університет, коли є виші, де взимку в аудиторіях +13ºС - Цензор.НЕТ 4822
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27.08.2021 12:43 Ответить
Воно ідіотина і це не виліковна хвороба 😀
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27.08.2021 12:49 Ответить
Даже Государственности не было. Государственность, в том числе день Государственности появились во время его каденции.
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27.08.2021 12:52 Ответить
Зеленський відповів, чому держава виділяє кошти на президентський університет, коли є виші, де взимку в аудиторіях +13ºС - Цензор.НЕТ 9106
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27.08.2021 12:52 Ответить
-- Де побудували?
-- У майбутньому.
Зеленський відповів, чому держава виділяє кошти на президентський університет, коли є виші, де взимку в аудиторіях +13ºС - Цензор.НЕТ 2604
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27.08.2021 14:07 Ответить
Интересно сколько раз мама Рима роняла своего ублюдка в детстве на пол, что ему удалось достичь такого уровня кретинизма?
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27.08.2021 13:04 Ответить
Рожала стоя - этого достаточно.
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27.08.2021 13:06 Ответить
Правильно, важно качество, а не количество. Притом университет не должен растить просто технологов по проиводству чего-либо по совковым ГОСТам, там должны проводить исследования, смелые эксперименты, бизнес должен интересоваться наработками ученых, вкладывать средства в проекты молодых и амбициозных людей. А наши ученые в большинстве своем - в говне моченые: за сало кандидатские защищают ради понтов и надбавок к зарплатам, Кива и янык тому примеры. У нас количество универов на душу населения, наверное, одно из самых высоких в мире. Наше высшее образование на самом деле просто профанация. У меня подчиненный получил вышку в Херсонском универе, пропорцию посчитать не может, рапорт на отпуск по 4 раза переписывает, не может порядок в семье навести, зато точно знает как навести порядок в стране, очень "ценный кадр"
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27.08.2021 13:12 Ответить
ты мент или служивый? слово рапорт вместо заявы выдаёт тебя с головой! и еще (если ты такой умный) - "получить вышку" это получить "высшую меру наказания" т.е. расстрел. шо ж вы молодежь книг не читаете???
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27.08.2021 14:38 Ответить
Если для тебя "вышка" - это высшая мера наказания, а не элемент фортификаций или высшее образование - то ты сидевший или мент. Эх вы, старики, всегда лезете поспешно поправить человека, хоть жизнь свою поправить не можете...
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27.08.2021 14:56 Ответить
Походу у тебя есть вышка, а работаешь ты охранником или кассиром, потому ты так обиделся, да? Ну, не хотел обидеть миллион бестолковых людей с бестолковым "высшим" образованием, констатировал факты, чего же обижаться то сразу и переходить на личности?
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27.08.2021 14:58 Ответить
Я окончил киевполитех с ВУС связь (военка там была) в 16-м призвали в АТО через военкомат командиром взвода связи - вот после этой полуторагодичной военной службы у меня и ассоциации с рапортами. Про вышку (высшая мера соцсправедлмвости -расстрел) в книге прочёл у Солженицина. Не читал что ли. « Походу» это зэки только употребляют , у них все походу потому ка время идёт и срок идёт. Есть у меня на фирме где я работаю инженером мобильной связи водила ранее сидевший вот у него все походу, раздражает и напрягает сильно. Про вышку (имея ввиду освиту) у тебя наверное образование среднее специальное отсюда и пунктик в голове по этому поводу. Комплексуешь что ли? А ещё вышкой кгбешники называли свою высшую школу кгб в мацкве . Читай больше.
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27.08.2021 17:34 Ответить
И второе - мне моего института в моей деятельности инженера связи вполне хватает и неучем и дилетантом я себя отнюдь не считаю. Мой политех мне дал настоящую освиту. Конечно, если из бывших ПТУ с начала 90-х и 2000-х гг. понаделали универсов и академий то так там и учат!
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27.08.2021 17:38 Ответить
сокращать количество учебных заведений для того, чтобы развивать определенное число лучших, государство тоже сейчас не может, потому что "у людей просто нет работы"

То есть кто-то на настоящей работе будет платить больше налогов, чтобы можно было создавать фиктивные рабочие места для людей у которых "просто нет работы"?
Офигеть. Это ж паразитизм чистой воды, да еще под соусом гуманности и социальной справедливости.
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27.08.2021 13:30 Ответить
а хіба не так у нас працюють держустанови та міністерства? Якщо ми проголосили шлях на приватну ініціативу то, нафіга така чисельність чиновників в такій купі міністерств і відомств?
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27.08.2021 13:50 Ответить
Я прифигел не от того, что государство кормит кучу паразитов. Оно паразитарно по самой своей сущности и иначе не может. И не только наше государство - в Европе, США то же самое. Вон американские чинуши слили в афганский песок два триллиона баксов своих налогоплательщиков, и нифига. Никто за это не ответит. Про Рашку и говорить нечего - там государство это организация господ, которые владеют и Рашкой и рашкостанцами как своим имуществом.
Я прифигел от откровенности Зели. От того, что он в открытую говорит - да, мы будем поддерживать кучу фиктивных рабочих мест. И пусть умные и работящие платят огромные налоги, чтобы мы могли кормить дураков и лентяев. Чтобы дураки и лентяи за нас потом голосовали, приводили нас во власть и замыкали этот порочный круг.
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27.08.2021 14:14 Ответить
Ну, іноді платити зарплату не означає утримувати паразитів. Скажімо, яка користь вам від зоряних астрономів чи фізиків теоретиків? Паразити вони чи ні? Іноді буває що, рік чи два немає попита на викладачів з опору матеріалів то, краще платити їм зарплату чи потім шукати по світах? Хоча, в утриманні такого кагала чиновників особисто я не бачу сенсу. Проблема в тому що, астрономів, фізиків та викладачів у нас звільняють набагато швидше ніж посадовців.
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27.08.2021 15:45 Ответить
Люди вообще очень способны к социальной мимикрии. А если насоздавать тепленьких бюджетных мест для астрономов и физиков-теоретиков, то очень скоро даже уборщица тетя Клава будет трудоустроена как физик-теоретик и будет отдавать 90% своей зарплатки директору института. А тот отстегивать процент наверх - в Министерство науки и образования.
В том то и проблема государства, что вся страна отдает ему бабло, и никто не контролирует расходы. Поэтому километр государственной дороги в три раза дороже и в два раза хуже, чем километр аналогичной частной дороги.
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27.08.2021 16:21 Ответить
А чи не було б краще взяти існуючий університет з базою та інфраструктурою і довести його до нормального західного рівня?
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27.08.2021 13:47 Ответить
більше того - існуючий вже є - це МАУП.
Але там видно несумісність із соплеменніками клоуна і тому вирішили паралельно за наші кошти будувати ще один Зеленський відповів, чому держава виділяє кошти на президентський університет, коли є виші, де взимку в аудиторіях +13ºС - Цензор.НЕТ 3797
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28.08.2021 07:52 Ответить
а мы еще смеялись с нетленных высказываний Кличко, просто не знали, что можно еще более нелепо "нести дичь по телевизору"
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27.08.2021 14:02 Ответить
Спонсор нынешней власти - Министерствот Образования СССР,филиалом которого и есть нынешнее МО Украины,т.е. безграмотность,тупость,глупость.
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27.08.2021 14:48 Ответить
Есть деньги на модернизацию отопления одного ВУЗа, но, - не хочу. Хочу суперепрезидентский суперуниверситет, - но, нет денег. Но, - так хочу, что деньги возьму хоть у пенсов, хоть у армии, хоть у ковидных больных. Сила хотения - вот в чем моя сила! Зеленський відповів, чому держава виділяє кошти на президентський університет, коли є виші, де взимку в аудиторіях +13ºС - Цензор.НЕТ 8699
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27.08.2021 14:50 Ответить
Обмеження власних бажань завжди було слабким місцем в православних, мусульманських та східних країнах. Достатньо подивитися, як одягалися та жили протестанти з древніх часів- чорний костюмчик, білий комірець і можливо золотий хретик і якісний меч. Хатки теж помірковані, як і харчування та вживання алкоголю. Так само скромно живуть і їх нащадки на Заході.
Натомість, тут ми бачимо палати, яхти та гіперлупи.
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27.08.2021 15:54 Ответить
??? як це розуміти??? Можливо треба прийняти транквілізатор?
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27.08.2021 15:03 Ответить
Патамушта Вофці ну дуже хочеться наслідити в історії.. (та й друзяки непогано зможуть бабла попиляти)
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27.08.2021 15:37 Ответить
Пенсионеры без субсидий сидят, а оно университет для ЗЕшоблы строит.
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27.08.2021 18:31 Ответить
образовательный продукт, стартап, формат...ска...чай, +13...

И если он заработает - я хочу в это верить, - то мы покажем, что такое возможно делать из украинских вузовИсточник: https://censor.net/ru/n3284851
- танцы со ********, нашмеши гомика...
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28.08.2021 02:30 Ответить
Це помста МАУП за його принципову позицію.
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28.08.2021 07:50 Ответить
Я уже даже знаю кто там первым будет учить людей будущего.кандидат наук -кива. У него же есть диссертация по управлению в государстве чем то там
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28.08.2021 08:22 Ответить
ЗЕленым пофиг как назвать очередной распил бюджетных денег.

Ростов ждет!
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28.08.2021 11:12 Ответить
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