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Новости Политика Украины
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В рамках визита Зеленского в США планируется подписание трех двусторонних документов, - Офис президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В рамках визита Зеленского в США планируется подписание трех двусторонних документов, - Офис президента

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США, который намечен на 31 августа, планируется подписание трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничеству в космической сфере.

Об этом шла речь во время встречи заместителя руководителя Офиса Президента Романа Машовца с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Офиса президента.

"Роман Машовец отметил практическую готовность проработки проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничеству в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что были согласованы также другие вопросы содержательного наполнения визита.

По инициативе заместителя руководителя Офиса главы государства обсуждались пути повышения эффективности и возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны. Машовец отметил необходимость совещательной помощи, которую Украина получает от США, и предложил расширить сферы ее предоставления.

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В свою очередь Стюарт выразила готовность к таким шагам и выдвинула предложения по их практической реализации.

Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности.
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Топ комментарии
+6
Бермуды уйдут под воду.Нельзя!
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27.08.2021 12:33
+5
Повезе ледю на шопінг.
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27.08.2021 12:40
+5
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4789
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27.08.2021 12:45
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Надо, чтоб его маршрут над Бермудами пролёг... А вдруг В рамках визита Зеленского в США планируется подписание трех двусторонних документов, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9163
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27.08.2021 12:29 Ответить
Бермуды уйдут под воду.Нельзя!
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27.08.2021 12:33 Ответить
Блин! Действительно...
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27.08.2021 12:35 Ответить
Єдина країна з якоює взаємовигідне ( яке дає УКраїні військові контракти на сотні мільйонів баксів та ******* зброю) це Туреччина. Вона ладить із Рашкою і із нами. Але це рівна нам країна. А США? Розповідають, що в них є батарея ПЕтріотів за 5 млрд баксів, али ми вам її не продами..
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27.08.2021 12:42 Ответить
Чому ми не в НАТІ?
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27.08.2021 12:33 Ответить
Бо там надобережні пісюни.
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27.08.2021 12:43 Ответить
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4732
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27.08.2021 12:43 Ответить
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4789
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27.08.2021 12:45 Ответить
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4266
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27.08.2021 12:43 Ответить
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3104
показать весь комментарий
27.08.2021 12:48 Ответить
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9187
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27.08.2021 12:51 Ответить
В рамках визита Зеленского в США планируется подписание трех двусторонних документов, - Офис президента - Цензор.НЕТ 8807
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27.08.2021 12:33 Ответить
Евакуація з Афганістану! До України прибув третій евакуаційний літак який доправив евакуйованих людей. Відео - https://youtu.be/Z04r5dIpwa4
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27.08.2021 12:33 Ответить
За такой ерундой так далеко лететь.Байден же был недавно в Европе,что сам не мог залететь?
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27.08.2021 12:38 Ответить
Повезе ледю на шопінг.
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27.08.2021 12:40 Ответить
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 7177
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27.08.2021 12:46 Ответить
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3894
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27.08.2021 12:49 Ответить
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 5614
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27.08.2021 12:50 Ответить
Знаем,читать выше.Всё расписано по полочкам.
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27.08.2021 14:06 Ответить
У нас вообще МИД есть?
Почему агент ФСБ Козырь сообщает нам новости внешней политики?
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27.08.2021 12:39 Ответить
И зачем для этого так далеко ехать? Пусть в Дії подпишет и всё!

У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9540
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27.08.2021 12:39 Ответить
Дурень думкою багатіє...
Ви ж не спрямували в штати ЖОДНОГО законного високопосадовця.
А американці прискіпливі у законах.
Отакі папірці звідти й привезете. Туалетні домовленості.
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27.08.2021 13:09 Ответить
В документі по оборонному партнерству буде зафіксовано відкриття військової бази США в Україні?
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27.08.2021 13:09 Ответить
Ці три документи - це про роялті і контракти на виступ Кварталу?
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27.08.2021 13:23 Ответить
 
 