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Зеленский (16519) Молдова (1684) Кишинев (38)

Зеленский прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случая празднования 30-й годовщины независимости Молдовы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случая празднования 30-й годовщины независимости Молдовы

Президент Владимир Зеленский прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случаю празднования 30-й годовщины независимости Молдовы.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках рабочего визита глава Украинского государства проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове и вернулся в Одессу.

Читайте: Зеленский ответил, почему государство выделяет средства на президентский университет, когда есть вузы, где зимой в аудиториях +13ºС

Автор: Богдан Гуньковський
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+25
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 1121
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27.08.2021 12:54
+24
Завезли за накатаним маршрутом Чауса?
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27.08.2021 12:42
+23
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 6808
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27.08.2021 12:55
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Завезли за накатаним маршрутом Чауса?
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27.08.2021 12:42 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 6808
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27.08.2021 12:55 Ответить
Кишеневу приготовится - бедоносец прилетел
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27.08.2021 12:43 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 7606
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27.08.2021 12:53 Ответить
З роялем, чи без?
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27.08.2021 12:43 Ответить
Так Санду его матюкала или это все фейки были?
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27.08.2021 12:43 Ответить
Ну, раз Вы задаёте этот вопрос, то уже сами поняли.
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27.08.2021 12:54 Ответить
Ну,Молдова,держись...
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27.08.2021 12:44 Ответить
землетряс будет, и это еще если "пронесет")
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27.08.2021 14:31 Ответить
Молдаване - дайте ему там п@зды. Если не дать беда будет Зеленский прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случая празднования 30-й годовщины независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 4291
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27.08.2021 12:44 Ответить
держим кулаки за нашего народного приЗедента, простого парня Владимира Александровича - что бы он не опозорился и в этот раз, а если и опозорится то не сильно..
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27.08.2021 12:46 Ответить
за Зеленую Соплю
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27.08.2021 12:49 Ответить
каждый из нас Зеленая Сопля Президент!!!
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27.08.2021 12:51 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 1121
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27.08.2021 12:54 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 8031
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27.08.2021 12:57 Ответить
вот обидны ее слова
- а для кого тогда Наш Лидер Современности в качалке большинство своего времени проводит?
- для кого делает весь этот загар на пляжах?
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27.08.2021 12:57 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 9661
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27.08.2021 13:02 Ответить
На шо надієтесь принижуючи 73% громадян
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27.08.2021 13:19 Ответить
что бы у 73% дебилов начали работатьь остаки мозга, а не телесериалы в башке
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27.08.2021 13:23 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 1635
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27.08.2021 13:37 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 8920
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27.08.2021 13:58 Ответить
Ого, как подгорает!
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27.08.2021 12:57 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 1810
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27.08.2021 13:00 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 1683
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27.08.2021 13:01 Ответить
Шикарно! В ан(н)алы!
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27.08.2021 13:06 Ответить
Анатолий Бессмертный dd25c867

Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 8444
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27.08.2021 13:08 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 4865 Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 4865 Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 4865 Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 4865 Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 574

Там список можно продолжить, но все не напишешь...
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27.08.2021 13:27 Ответить
а то шо совок любит? - .... ах оставьте, да?
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27.08.2021 14:32 Ответить
. Мужчина, напавший на Петра Порошенко на празднике в честь Дня независимости Украины, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией.
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27.08.2021 12:48 Ответить
Что тварь кацапскими сайтами спамишь?
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27.08.2021 14:15 Ответить
Мусора напоили титухана и выкинули в Козельце 😀
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27.08.2021 15:00 Ответить
Він просто вимагав обіцяну винагороду ...
Може пригрозив -що скаже правду про договір ...
І отримав Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 3516 тільки усе і зразу - і випив усе ...
Змучений і так організм це не витримав - і маємо результат Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 6669
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27.08.2021 22:12 Ответить
В Молдові торнадо чи цунамі ще не було?
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27.08.2021 12:48 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 6669
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27.08.2021 13:56 Ответить
Его в дверь, а оно в окно... Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 2537
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27.08.2021 12:49 Ответить
на тему того что же на параде было "от зеленского"

04.11.2018
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 5120
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27.08.2021 12:49 Ответить
но это не точно

Юрий Бирюков

16 мин. ·

Каким-то мистическим образом несколько моих "френдов" уже написали, что продемонстрированный 3 дня назад Bayraktar TB2 является единственной заслугой Зеленского, а все остальное - да, Порошенко.

Други, тут такое дело.

Эта фотка датирована 4-м ноября 2018 года. А уже 19 марта 2019 года они были продемонстрированы в Староконстантинове. Я трошки знаю как там шли переговоры, как Полтораку его показывали в Анкаре, какие "теневые" условия были по закупке и как тяжело давался этот процесс.

Так что, вычеркиваем. И это - не его заслуга.
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27.08.2021 12:56 Ответить
дядька щас его съест
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27.08.2021 12:50 Ответить
Молдаване, гоните этого бедоносца, а то к вечеру еще цунами накроет, чего доброго.
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27.08.2021 12:51 Ответить
Очікування: Санду відмовилась прийняти Зеленського в Молдові, історія з туманом вигадана для відмазок, його не поважають через Чауса.
Реальність: Зеленського запросили до Кишинева, у зв'язку із запізненням відклали урочисті заходи на годину. Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 2576
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27.08.2021 12:51 Ответить
тут скорее дело не в бедоносце. президент Румынии тоже не мог прилететь из за погоды. думаю ждали именно его. для Молдовы Румыния это даже больше чем стратегический партнёр.
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27.08.2021 14:59 Ответить
надеюсь, молдован пронесет, чп не случится
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27.08.2021 12:54 Ответить
если только пронесет - то это будет супер-лайт отмазка Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 6531
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27.08.2021 14:34 Ответить
Ну что,змеи подколодные ,наплевались?.Продлжайте хаять Президента Украины.
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27.08.2021 13:01 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 7221
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27.08.2021 13:05 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 1694
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27.08.2021 13:38 Ответить
БЛИН ВЫ ИДИОТЫ нафига плодить фейки - про колбасу это Франко говорил...потому что был реальный прецедент...а так вы форсите только фразу "не доверяйте цитатам в интернете" А.Линкольн.
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27.08.2021 14:41 Ответить
Какие подарки привез преЗедент?
Теряюсь в догадках: Чауса в мешке или рояль в кустах?
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27.08.2021 13:02 Ответить
Будут сидеть за столом, а зюзя - развлекать гостей ужимками. Работа без выходных.
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27.08.2021 13:05 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 4936
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27.08.2021 13:07 Ответить
А невже маршруткою доїхав?
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27.08.2021 13:08 Ответить
Хтозна, можливо зеленим фургоном.
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27.08.2021 14:40 Ответить
Ахахаха))))умиляюсь с радости зесрани,что оно набралось смелости ,через час,и таки село в Кишиневе -вот это през у зебилов
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27.08.2021 13:08 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 475
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27.08.2021 13:11 Ответить
Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 9435 Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 1464 Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 1464
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27.08.2021 13:30 Ответить
на лисапете прибыл?
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27.08.2021 13:18 Ответить
Наскільки пам'ятаю, це перший візит Президента України до Молдови.
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27.08.2021 13:18 Ответить
ты попутал. первый визит ***********
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27.08.2021 13:25 Ответить
Я зупинився на слові "т ь і" .
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27.08.2021 14:39 Ответить
ну тогда в первый класс, а потом Трускавецкий универ на неделю, для дегенератов. там научать дальше.
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27.08.2021 15:04 Ответить
Ти, довбеня парашне, і гугл-перекладач не годне юзати.
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31.08.2021 19:25 Ответить
зрадазрада.
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27.08.2021 13:28 Ответить
найдут Вову в трусах под Винницей...
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27.08.2021 13:30 Ответить
Без трусов, но с роялем. Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 5222
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27.08.2021 13:36 Ответить
в кустах
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27.08.2021 14:35 Ответить
хоть бы оно оттуда не вернулось......
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27.08.2021 14:31 Ответить
В Кишинёве хороший файерволл , но видать хакеры обошли его , млять 😀
таки посадили зесоплю😆
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27.08.2021 14:54 Ответить
А не соромно дивитися очі Санду. Позорище.
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27.08.2021 16:09 Ответить
походу Зеле Аниматору сказали, что в Кишинёве грошовытый корпоратив..
стыдно перед людьми за последнее лицо Украины, выбранное 73%ными жлобами-эксперриментаторами на царствие..(
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27.08.2021 16:36 Ответить
Ні . Ну що сказати - Зе шоу влаштовувати навчився !
І усі видовища до\під час 30-річчя України - Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 922
А результат зразу опісля ? $--^^ Свято закінчилося ?
Боюся , що і у Молдові , і дальше ... буде просто шоу ... без позитивних наслідків Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 9467
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27.08.2021 22:24 Ответить
 
 