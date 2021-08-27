6 328 71
Зеленский прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случая празднования 30-й годовщины независимости Молдовы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случаю празднования 30-й годовщины независимости Молдовы.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"В рамках рабочего визита глава Украинского государства проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове и вернулся в Одессу.
Топ комментарии
+25 Роман с камнем
показать весь комментарий27.08.2021 12:54
+24 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий27.08.2021 12:42
+23 Владимир fd08a616
показать весь комментарий27.08.2021 12:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Зеленая СопляПрезидент!!!
- а для кого тогда Наш Лидер Современности в качалке большинство своего времени проводит?
- для кого делает весь этот загар на пляжах?
Там список можно продолжить, но все не напишешь...
Може пригрозив -що скаже правду про договір ...
І отримав тільки усе і зразу - і випив усе ...
Змучений і так організм це не витримав - і маємо результат
04.11.2018
Юрий Бирюков
16 мин. ·
Каким-то мистическим образом несколько моих "френдов" уже написали, что продемонстрированный 3 дня назад Bayraktar TB2 является единственной заслугой Зеленского, а все остальное - да, Порошенко.
Други, тут такое дело.
Эта фотка датирована 4-м ноября 2018 года. А уже 19 марта 2019 года они были продемонстрированы в Староконстантинове. Я трошки знаю как там шли переговоры, как Полтораку его показывали в Анкаре, какие "теневые" условия были по закупке и как тяжело давался этот процесс.
Так что, вычеркиваем. И это - не его заслуга.
Реальність: Зеленського запросили до Кишинева, у зв'язку із запізненням відклали урочисті заходи на годину.
Теряюсь в догадках: Чауса в мешке или рояль в кустах?
таки посадили зесоплю😆
стыдно перед людьми за последнее лицо Украины, выбранное 73%ными жлобами-эксперриментаторами на царствие..(
І усі видовища до\під час 30-річчя України -
А результат зразу опісля ? $--^^ Свято закінчилося ?
Боюся , що і у Молдові , і дальше ... буде просто шоу ... без позитивних наслідків