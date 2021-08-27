РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10087 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиЗдоровье Коронавирус и карантин
685 12
карантин (16730) Киев (24531) Кличко (4511) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлено 262 новых случая, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлено 262 новых случая, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявили 262 больных коронавирусом. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"262 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 223 366", - сообщил Кличко.

Заболели 150 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 95 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет. А также 11 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карательные меры в отношении невакцинированных применять не будут, - Кузин

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом. А также 50 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 185 человек. В целом коронавирус преодолел 215 431 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 46, в Деснянском - 37, и в Дарницком районе - 32 случая", - отметил Кличко.

Также читайте: Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Огласите возраст и другие заболевания умершего. Очень уж часто на проверку "умершие от ковида" имели в диагнозе 4 стадию рака, спид или диабет в запущенной форме, и жить им оставалось дни что с ковидом, что без него.
показать весь комментарий
27.08.2021 12:45
+3
Грефф,у тебя хоть последователи есть,кто продолжит твоё дело на Цензоре,ну когда твоя кровь превратится в квас от этих прививок?
показать весь комментарий
27.08.2021 12:50
+2
Один покойник на 262 заболевших. Шо ж там кацапы дохнуть як мухи?
показать весь комментарий
27.08.2021 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Огласите возраст и другие заболевания умершего. Очень уж часто на проверку "умершие от ковида" имели в диагнозе 4 стадию рака, спид или диабет в запущенной форме, и жить им оставалось дни что с ковидом, что без него.
показать весь комментарий
27.08.2021 12:45 Ответить
За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек - Кличко
показать весь комментарий
27.08.2021 12:46 Ответить
Грефф,у тебя хоть последователи есть,кто продолжит твоё дело на Цензоре,ну когда твоя кровь превратится в квас от этих прививок?
показать весь комментарий
27.08.2021 12:50 Ответить
Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Ты кто из них? За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 262 нові випадки, - Кличко - Цензор.НЕТ 2832
показать весь комментарий
27.08.2021 12:52 Ответить
Да и еще уточните был ли етот несчастный вакцинированным?
показать весь комментарий
27.08.2021 12:49 Ответить
Один покойник на 262 заболевших. Шо ж там кацапы дохнуть як мухи?
показать весь комментарий
27.08.2021 12:52 Ответить
Так тож кацапы - им сам Бог велел 😂
показать весь комментарий
27.08.2021 12:53 Ответить
Задача коронавируса - подготовка Сибири к освоению Поднебесной.
показать весь комментарий
27.08.2021 12:57 Ответить
Подавляющее большинство населения кацапстана сосредоточено в западной части этого улусса.
показать весь комментарий
27.08.2021 13:02 Ответить
его нет, Зевса то
показать весь комментарий
27.08.2021 14:30 Ответить
Кличко в пику плеснявым не доплачивает за статистику врачам . Потому и борьба с ковидом не в пример с коронобесами. Пора показать кузькину мать санитарному врачу с его лохдаунами.Не голосуйте за ковид мафию тогда будет шанс отдать их под суд с конфискацией.
показать весь комментарий
27.08.2021 14:31 Ответить
 
 