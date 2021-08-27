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Призывали к захвату власти в Украине и пытались дискредитировать "Крымскую платформу": СБУ разоблачила новую группу интернет-агентуры спецслужб РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Призывали к захвату власти в Украине и пытались дискредитировать

Киберспециалисты СБУ предотвратили новые попытки спецслужб РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в южных регионах Украины. В Херсоне разоблачили еще одну группу вражеских интернет-агентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По заданию своих "кураторов" злоумышленники призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации "Крымской платформы", ее участников и результатов.

Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения".

За распространение деструктивного контента злоумышленники ежемесячно получали деньги через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Установлено, что в состав вражеской организации входило несколько местных жителей. Информацию для своих "публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также с сайтов незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружена компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи органов безопасности сообщили одному из организаторов группы о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.

Кроме того, по материалам СБУ осуждены двое вражеских интернет-агентов, которые выполняли задачи своих "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.

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Через соцсети они призывали к изменению границ государственной границы, в том числе присоединение южных и восточных регионов нашей страны к РФ.

В ходе обысков по местам пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые вражеской агентурой тексты содержали призывы к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Решением судов злоумышленники признаны виновными по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия СБУ по предупреждению и разоблачения попыток информационно-подрывной деятельности иностранных спецслужб против Украины продолжаются.
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Топ комментарии
+5
ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Минус 1 из вс рф на Донбассе, свежий груз200, домой в епеня.

Видео https://twitter.com/i/status/1431173486240751621
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27.08.2021 12:55
+4
Очередная киберпобеда киберспециалистов СБУ.
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27.08.2021 12:58
+4
В Херсоне, Запорожье... Враг определённо готовится к нападению с юга. Вода...
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27.08.2021 12:59
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ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Минус 1 из вс рф на Донбассе, свежий груз200, домой в епеня.

Видео https://twitter.com/i/status/1431173486240751621
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27.08.2021 12:55 Ответить
Гмм… такої сторінки не існує. Спробуйте пошукати щось інше
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27.08.2021 13:35 Ответить
https://twitter.com/i/status/1431131533079982081
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27.08.2021 22:01 Ответить
Блин, надо замутить донаты снайперам за результативный выстрел, как на ютюбе Закликали до захоплення влади в Україні і намагалися дискредитувати "Кримську платформу": СБУ викрила нову групу інтернет-агентури спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 8887
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27.08.2021 22:39 Ответить
Очередная киберпобеда киберспециалистов СБУ.
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27.08.2021 12:58 Ответить
В Херсоне, Запорожье... Враг определённо готовится к нападению с юга. Вода...
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27.08.2021 12:59 Ответить
Стратєх. Закликали до захоплення влади в Україні і намагалися дискредитувати "Кримську платформу": СБУ викрила нову групу інтернет-агентури спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 4842
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27.08.2021 13:14 Ответить
_Да? Если ты споришь с утверждением что враг готовится вторгнуться на юг за водой - то ты либо тупица, либо путлеровский бот. Так кто ты?
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27.08.2021 13:32 Ответить
Будуйте укріплення, плануйте оборону в Херсоні, Запоріжжі, Одесі... Все іде до того, що ворог буде нападати
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27.08.2021 13:03 Ответить
Ось коли буде війна.

https://mm-v.livejournal.com/186229.html

......Резюмируя:
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.......
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27.08.2021 13:11 Ответить
" к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны..." это наверное патриоты призывали отправить чучело в наркодиспансер, и освободить захваченные территории?
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27.08.2021 13:10 Ответить
Ну...так называемые "патриоты" Рошении по сути сейчас призывают примерно к тому же, к чему и ОПЖЗ...
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27.08.2021 13:14 Ответить
к чему призывает ОПЗЖ?
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27.08.2021 13:20 Ответить
А ты Киву послушай - к свержению властей Украины.
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27.08.2021 13:23 Ответить
если буду слушать наркозависимых дебилов, стану таким же как и 73% быдла. может он имеет ввиду досрочную смену, так об этом по соцопросу мечтают уже 65% всех граждан, а это на 25% больше чем 73% избирателей.
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27.08.2021 13:34 Ответить
Ну я о том и пишу - ваши устремления совпадают с целями ОПЖЗ.
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27.08.2021 13:40 Ответить
Супер!
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27.08.2021 14:20 Ответить
Знаєте, на камеру навіть мертвечук постійно на камери каже, що Крим це Україна... То виходить, що погляди усіх адекватних українців співпадають з цим його твердженням. І що далі?? Не казати, що Крим - Україна??
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27.08.2021 16:08 Ответить
Э різниця між "на камери каже" і реальними намірами і побажаннями.
Щодо дострокової, тобто - насильницької зміни влади бажання порохофілів і опзжоперів повністю співпадають.
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27.08.2021 16:35 Ответить
1. Емм, другий Майдан це дострокова змына влади? Ви проти неї виступаєте?
2. За дострокову зміну влади також чимало націоналістичних сил і ветеранів ЗСУ та добробатів. Їх також запишете у у компанію з опзж???
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27.08.2021 16:45 Ответить
1. Другий майдан був против Ригів, тепер риги за дострокову зміну влади. Тому це не одне й те саме.
2. Ну ціль жеж одна, чи як?
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27.08.2021 17:00 Ответить
Серед зебілів теж є такі. Спочатку оберуть, а потім хочуть міняти. І ніяк не дійде, що просто обирати треба головою, а не шлунком і вухами. І тому не потрібно скигли и і жалітися, а потрібно змиритися зі своїм вибором ще три роки. Щоб наука була.
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27.08.2021 13:19 Ответить
Та ви що, які три роки?! Я не зможу стільки терпіти цього вилупка криворогого разом із його дебільним кварталом! Я щось придумаю. І не тільки я...)
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27.08.2021 13:29 Ответить
Це я не Вам. А ми, якщо щось і будемо робити, то лише у конституційний спосіб. Бо на відміну від того ж Зєлєнского власну Конституцію поважаємо. Як і державу, яку Зєлєнскій судячи з усього не дуже любить.
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27.08.2021 13:37 Ответить
_Нет, это когда до тебя дойдёт?! Что выиграть у напёрсточников в их игру, по их правилам может надеяться только лох. А т. н. выборы в Украине именно напёрстки и есть, и все кандидаты - заведомо подкидные от олигархов и москвы. Выбирай любого, тупица, играй в напёрстки ещё 30 лет. Закликали до захоплення влади в Україні і намагалися дискредитувати "Кримську платформу": СБУ викрила нову групу інтернет-агентури спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 8206
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27.08.2021 13:39 Ответить
😁 Це ви мені? Я не з тої контори.
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27.08.2021 15:41 Ответить
Сволочь
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27.08.2021 13:29 Ответить
Интересно, а какие результаты Крымской платформы злоумышленники могли дискредитировать? Они, эти результаты, разве существуют в природе?
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27.08.2021 14:02 Ответить
Безнаказанность...
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27.08.2021 14:19 Ответить
 
 