РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10918 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
2 489 40
вакцина (3815) карантин (16730) COVID-19 (18599) Лапий (22) коронавирус (17041)

В ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз COVID-вакцины, - иммунулог Лапий

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз COVID-вакцины, - иммунулог Лапий

В ближайшие два года (2022-2023 гг.) Украине может понадобиться около 72 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом заявил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждали, что на 2022-й и 2023 годы Украине всего нужно около 72 млн доз вакцины от COVID-19. Эта цифра определена весьма приблизительно", - сказал Лапий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карательные меры в отношении невакцинированных применять не будут, - Кузин

Лапий отметил, что "это не значит, что мы их покупаем - это возможная потребность".

"Мы посчитали, что если до конца года мы охватим вакцинацией 50% населения, то для достижения 70% в 2022 году нужно будет еще вакцинировать 20% населения. Эта цифра будет учтена при планировании госбюджета и при возможных переговорах с производителями", - сказал он.

Лапий отметил, что если будет принято решение о рутинной вакцинации детей от 12 лет, то для этого может понадобиться около 3,5 млн доз вакцины.

Также читайте: Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин

Он уточнил, что речь не идет только о вакцине Pfizer, в инструкции к которой предусмотрена возможность вакцинации детей от 12 лет. "Мы говорим о вакцине, в инструкции к которой предусмотрена возможность использования для детей", - сказал он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
я тот кто не любит дебильных спамеров
показать весь комментарий
27.08.2021 13:02
+11
слови побочку в процессе рутинной вакцинации себя и своих детей - сними нагрузку с пенсионного фонда сейчас, и нагрузку с него в будущем!
показать весь комментарий
27.08.2021 12:58
+9
обращаешься ты к кому-то, а читают твои высеры все. в каждой теме срешь одно и то же
показать весь комментарий
27.08.2021 13:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слови побочку в процессе рутинной вакцинации себя и своих детей - сними нагрузку с пенсионного фонда сейчас, и нагрузку с него в будущем!
показать весь комментарий
27.08.2021 12:58 Ответить
Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Ты кто из них? В ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз COVID-вакцины, - иммунулог Лапий - Цензор.НЕТ 551
показать весь комментарий
27.08.2021 13:00 Ответить
я тот кто не любит дебильных спамеров
показать весь комментарий
27.08.2021 13:02 Ответить
Не петляй. Повторяю вопрос: Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Ты кто из них? В ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз COVID-вакцины, - иммунулог Лапий - Цензор.НЕТ 2386
показать весь комментарий
27.08.2021 13:03 Ответить
обращаешься ты к кому-то, а читают твои высеры все. в каждой теме срешь одно и то же
показать весь комментарий
27.08.2021 13:04 Ответить
Не нравится, не читай. Кто тебя заставляет? В ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз COVID-вакцины, - иммунулог Лапий - Цензор.НЕТ 3785
показать весь комментарий
27.08.2021 13:05 Ответить
это как напердеть в закрытой комнате, а потом заявить - кому не нравиться то не нюхайте
показать весь комментарий
27.08.2021 13:08 Ответить
Какой у тебя интересный опыт У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 7176
показать весь комментарий
27.08.2021 13:10 Ответить
на тебя смотрю и прибавляю опыта наблюдения за дебилами
показать весь комментарий
27.08.2021 13:11 Ответить
Я смотрю - ты обижен У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 3264
показать весь комментарий
27.08.2021 13:12 Ответить
обижен чем-то тот кто в каждую тему копипастит одну и ту же фуйню
показать весь комментарий
27.08.2021 13:15 Ответить
Ты и здесь?и пишешь то же самое,это провокатор,уберите его в бан!
показать весь комментарий
27.08.2021 13:30 Ответить
Спасибо
показать весь комментарий
27.08.2021 13:44 Ответить
А как вам вариант словить осложнение от ковида? Это приятнее?
показать весь комментарий
27.08.2021 15:56 Ответить
Дэнги давай !
показать весь комментарий
27.08.2021 12:59 Ответить
Мы посчитали У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 5798

Математики хреновы! Больше в стране считать нечего? Так вам люди могут подсказать!
Идите в ..пу со своими подсчетами, масками и вакцинами!
показать весь комментарий
27.08.2021 13:07 Ответить
как раз за 2 года подоспеет и 1 млрд деревьев.
показать весь комментарий
27.08.2021 13:07 Ответить
Вакцинуватися потрібно буде щорічно.
показать весь комментарий
27.08.2021 13:12 Ответить
щодобово.
показать весь комментарий
27.08.2021 13:15 Ответить
А зачем столько?? Ведь все не вакцинированные согласно легенде о ковиде скоро умрут в страшных мучениях..😀
Или оставшихся в живых вакцинированных будут колоть по три раза за месяц???
показать весь комментарий
27.08.2021 13:13 Ответить
Каждые 10 минут
показать весь комментарий
27.08.2021 13:36 Ответить
Или оставшихся в живых вакцинированных будут колоть по три раза за месяц???

Та да, чтоб скорее умерли...
показать весь комментарий
27.08.2021 13:55 Ответить
ширяться - не переширяться.
показать весь комментарий
27.08.2021 13:15 Ответить
каждая новая вакцина ,будет доказывать,что предыдущая была туфта и ложь для зарабатывания денег
показать весь комментарий
27.08.2021 13:22 Ответить
каждая новая вакцина будет доказывать существование ГОСУДАРСТВА (популистов/фашистов), а мы как бы при нёмм... при нёмм.. У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 2899 У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 7591
показать весь комментарий
27.08.2021 13:44 Ответить
Бред, это по 2 дозы на каждого, а многие как например и я не собираются вакцинироватся.
показать весь комментарий
27.08.2021 13:43 Ответить
остальное вакцинаркоманам.
показать весь комментарий
27.08.2021 13:49 Ответить
Скоро за одно предложение вакцинироваться - люди вам будут бить по морде !!! У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 6802
показать весь комментарий
27.08.2021 13:56 Ответить
Я жду такого времени с нетерпением.
показать весь комментарий
27.08.2021 14:26 Ответить
а почему не миллиард
показать весь комментарий
27.08.2021 14:01 Ответить
Еще недавно Израиль был образцом для борьбы с коронавирусом. Но сейчас там один из самых высоких показателей инфицирования в мире среди вакцинируемых, что естественно вызывает много вопросов об эффективности вакцинации как таковой.
показать весь комментарий
27.08.2021 14:06 Ответить
На каждый штамм будет своя волна вакцинации, но Израиль уже бустерные дозы вкалывает.
показать весь комментарий
27.08.2021 15:12 Ответить
Короноваком и так сейчас завалены склады. Только желающих на него особо нет. Завозите Модерну или Файзер - тогда еще часть людей согласится на вакцинацию. Но 72 млн доз = это утопия. В лучшем случае 15 млн доз используют и то не факт
показать весь комментарий
27.08.2021 14:12 Ответить
Перед началом образовательного сезона точное количество вакцинированного персонала образовательных учреждений в Украине точно неизвестно. Министерство образования такими данными не обладает!? По нашим данным, собранным методом выборочного опроса , проведенного по всем областям Украины и г. Киеву средний уровень вакцинации педагогического персонала колеблется в пределах 10-12% . Полностью провалено и обязательное превентивное тестирование категорий определенных законом. Выполнение требования Закона Украины № 587-IX, не выполняется как в пунктах обязательного тестирования, так и в пунктах регулярного тестирования категорий граждан.(с)
показать весь комментарий
27.08.2021 14:18 Ответить
Недоумок хочет всех убить?
показать весь комментарий
27.08.2021 22:13 Ответить
Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что пандемия COVID-19 может длиться еще от двух до пяти лет.
показать весь комментарий
28.08.2021 09:34 Ответить
досить кілька кілометрів шнура і тона господарського мила- для дезинфекції У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 1277
показать весь комментарий
28.08.2021 10:49 Ответить
 
 