РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14503 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 158 4
декларация (1313) проверка (777) электронное декларирование (1015) НАПК (1161)

НАПК начало проверку деклараций 49 народных депутатов и 9 депутатов горсоветов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК начало проверку деклараций 49 народных депутатов и 9 депутатов горсоветов

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку 68 деклараций публичных служащих, в том числе 49 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По должности НАПК проверяет декларации 49 народных депутатов. Среди них: Николай Тищенко, Александр Юрченко, Владимир Вятрович, Гео Лерос, Ирина Верещук, Александр Качура, Валентин Наливайченко, Жан Беленюк и другие.

По результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами начата проверка деклараций 11 чиновников. Среди них - судья Одесского окружного административного суда Екатерина Танцюра, председатель наблюдательного совета ЗАО "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий, а также другие.

На основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранителей НАПК проверит декларации семи человек. Среди них: заместитель главы Лубенского районного совета Полтавской области Александр Цыганенко, депутат Обуховского городского совета Киевской области Виктор Малышев и другие.

Также читайте: Милованов нарушил закон, не сообщив о конфликте интересов при отборе главы БЭБ. Решение комиссии о недопуске Данилюка нужно отменить, - юркомпания "Миллер"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перевірені всі, раптом, стануть "слугами наріду"
показать весь комментарий
27.08.2021 13:44 Ответить
І Навіщо? Щоби що?
показать весь комментарий
27.08.2021 13:45 Ответить
Это отбор в номинацию "Честнейшие люди эпохи зеледента". Все равно ничего не найдут. Тищенко и так пургу своим насосом мелет, так что если что-то и найдут то вся подноготная зепутангов будет тут же в СМИ.
показать весь комментарий
27.08.2021 13:58 Ответить
Та если пройтись---но по настоящему по горсоветам крупных областных центров---ту без сталина смысла нет!
показать весь комментарий
27.08.2021 14:20 Ответить
 
 