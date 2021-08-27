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"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою молдавскую коллегу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова.

Свое поздравление он опубликовал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю госпожу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова. Независимость наших стран - это результат усилий многих поколений. Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах. Желаю дружественному народу Молдовы мира, согласия и процветания", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случая празднования 30-й годовщины независимости Молдовы

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случаю празднования 30-й годовщины независимости Молдовы.
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Топ комментарии
+18
"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 2927
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27.08.2021 13:42
+15
Він вирячив очі наче нічого і не було. Відморозок.
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27.08.2021 13:34
+12
Яким боком Зєлєнскій, чи його предки до Незалежності України, а тим паче Молдови? Чи навіть Ізраїлю?
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27.08.2021 13:34
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Чаус
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27.08.2021 13:33 Ответить
Він вирячив очі наче нічого і не було. Відморозок.
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27.08.2021 13:34 Ответить
Политик!
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27.08.2021 13:39 Ответить
"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 2927
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27.08.2021 13:42 Ответить
Политик?)))))выкрасть ,от нехрен делать,человека из дружественной страны -зекрыса вяликий политик
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27.08.2021 14:00 Ответить
Где? Что? Размер?
"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 8941
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27.08.2021 13:39 Ответить
"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 8425
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27.08.2021 13:44 Ответить
Аж зачитался! А вот там где *дайте время*, сразу пропал эффект. Так много потеряли мы времени---что теперь лучше не думать---а сразу. А когда разбогатеем---тогда и начнём думать куда добро закопать очередное. А пока сын полка-НА!
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27.08.2021 14:28 Ответить
"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 4254

Це після того, як зеленське підіср"ло Санду з Чаусом.
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27.08.2021 13:33 Ответить
Ані пАрєшают єтот вАпрос... "Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 497
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27.08.2021 13:34 Ответить
Ага, якби брєжнєв не ввів війська в Афган і за це не були накладені економічні санкції на серсерсер та після цього повальне зубожіння людей та пусті полки в магазинах то була б та незалежність... Особливо в Молдові...
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27.08.2021 13:33 Ответить
А до Афганістані було процвітання?))))
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27.08.2021 13:41 Ответить
Процвітання не було, але в світі під час брєжнєва складалась дуже сприятлива економчна ситуація. Високі ціни на енергоресурси та сировину. Все це експортував серсерсерсер. Звісно це не заслуга брєжнєва, це просто так склались обставини. Люди більш-менш жили заможно. Правда купити не завжди могли вільно там автомобіль чи нові меблі тому у людей і накопичувались гроші на книжках які знецінились в кінці 80-х початку 90-х
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27.08.2021 18:45 Ответить
Яким боком Зєлєнскій, чи його предки до Незалежності України, а тим паче Молдови? Чи навіть Ізраїлю?
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27.08.2021 13:34 Ответить
какаяразница - девиз его самого и его предков
смешно слышать из рота этого паяца слова про борьбу народов за независимость..
и грустно..
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27.08.2021 13:37 Ответить
"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 6919
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27.08.2021 13:43 Ответить
Ну да, вот у Пети там были дела. Пусть бы и ехал.
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27.08.2021 13:41 Ответить
Зе о том, что украинцы и русские - это не один народ. Президент произнес их в ответ на заявления российского коллеги Владимира Путина о том, что россияне и украинцы - это даже не братские народы, а единое целое.
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27.08.2021 14:18 Ответить
У Пєтіного батька там було "дєло" на строк із конфіскацією майна.
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27.08.2021 14:27 Ответить
😁У Петі справи були всюди. Державні. І дотепер є. І їздить, куди треба. На відміну від хазяїна Вовчиного Бєні Коломойського. Зависно? 😊
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27.08.2021 15:39 Ответить
"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 1020
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27.08.2021 13:35 Ответить
"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 8070
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27.08.2021 13:41 Ответить
А чього раніше не повідомили?! Хоча... я вже покуштувала!) Усіх незелєбобів вітаю з Днем Сала! Слава Україні!)
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27.08.2021 13:45 Ответить
"Незалежність наших країн - результат зусиль багатьох поколінь", - Зеленський привітав Санду із 30-річчям незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 5644
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27.08.2021 14:16 Ответить
Наш пострел везде поспел.
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27.08.2021 13:42 Ответить
Угу,обосраться ваш пострел (бггг,зекрыса-пострел)везде успевает
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27.08.2021 14:02 Ответить
розкажи румунам про незалежність від румунів
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27.08.2021 13:42 Ответить
Согласия процветания и чауса в багажнике
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27.08.2021 13:43 Ответить
Вот такая она , независимость . Дорогая цена . Много жизней лучших . Надеюсь в Молдове это осознали . Ватная раша и там насрала - приднестровье .
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27.08.2021 13:55 Ответить
Невже і Порошенко до цього руку приложив? Та не може такого бути! "Незалежність наших країн - результат зусиль багатьох поколінь", - Зеленський привітав Санду із 30-річчям незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 2765
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27.08.2021 14:00 Ответить
Еще Владимир Зеленский поддержал захват танка Вооруженных сил Украины на Донбассе. "Красавцы! А зачем они это делали? Они просто защищали город? Молодцы!" - сказал он.
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27.08.2021 14:19 Ответить
"Поздравляю госпожу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова. Независимость наших стран - это результат усилий многих поколений. Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах. Желаю дружественному народу Молдовы мира, согласия и процветания", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3284878\\\\\\\\\

стоп, а почему только президента?
или там бы напр. выиграл выборы красножопый, то тогда бы и его поздравил?
а не народ? вот и 100501-вое доказательство шо наш презя - совочек.
ибо только диктаторы поздравляют лидеров стран, а не народ, важно, - с независимостью, потому что диктаторам это самое слово Независимость - палит в штанах и даже в запасных брюках с памперсами. жжот, как говорят.
Зеле это кто то написал шоб такое высрать? ну да.... я уже подумал шо сцарька подставиле бояре плохие "Незалежність наших країн - результат зусиль багатьох поколінь", - Зеленський привітав Санду із 30-річчям незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 9367
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27.08.2021 14:01 Ответить
А скільки розмов було про те що відносини України і Молдови безнадійно зіпсовані, що Україна втратила союзника, що Санду щось там зробить Зеленському...
А в результаті Зеленського запрошують на святкування незалежності Молдови, а про повернення Чауса в Україну на високому дипломатичному рівні не згадують від слова зовсім, всередині України цю істерію ще намагаються підігрівати - але розумна більшість розуміє що інцидент вичерпано.
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27.08.2021 14:13 Ответить
"Незалежність наших країн - результат зусиль багатьох поколінь", - Зеленський привітав Санду із 30-річчям незалежності Молдови - Цензор.НЕТ 8935
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27.08.2021 14:33 Ответить
зесрань,Санду тогда сказала ,что ради Украины не будет обрывать отношения,но теперь они с зекрысой будут только под протокол...чему радуемся?)
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27.08.2021 14:38 Ответить
Подоляк уже американців наймає, чи ти з Донецька під проксі пишеш?
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27.08.2021 15:08 Ответить
Він, напевно, потрапив з Одеси в Молдавію, як Чаус, в багажнику автомашини з дипломатичними номерами, вирішивши перевірити версію слідства та безпечність каналу, на випадок особистої втечі від Порошенка.
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27.08.2021 14:24 Ответить
Міжнародно визнані кордони Молдови включають окуповане Придністров'я.
Так що ця коротка промова багато до чого зобов'язує.
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27.08.2021 14:30 Ответить
Украине нужно было активно действовать с самого начала когда все начиналось в Приднестровье. Помогли бы тогда Молдове вытурить рашен наемников ( а была такая возможность), может бы и не было ни войны в Грузии ни войны в Украине. Но "не хотели портить отношения", высказывали глубокую озабоченность, и т.д. Ну в итоге оно дошло и до нас. Любое нарушение территориальной целостности , любой бывшей союзной республики СССР, это по сути угроза и всем остальным. Поэтому то и нужно было реагировать и на Приднестровье, и на Карабах, и на Юж. Осетию, и на Абхазию с самого начала..
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27.08.2021 15:05 Ответить
интересно, какая из раздовенной личностей Зель Шизофренички поздравила сегодня Санду?..
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27.08.2021 16:32 Ответить
зато А. Меркель в аеропорту "Бориспіль" не зустрічало керівництво держави
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27.08.2021 19:50 Ответить
Наилучшие поздравления с Днем рождения страны! Свободы, развития и процветания!
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18.09.2021 10:29 Ответить
 
 