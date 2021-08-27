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"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою молдавскую коллегу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова.
Свое поздравление он опубликовал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляю госпожу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова. Независимость наших стран - это результат усилий многих поколений. Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах. Желаю дружественному народу Молдовы мира, согласия и процветания", - отметил Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случаю празднования 30-й годовщины независимости Молдовы.
Топ комментарии
+18 Роман с камнем
показать весь комментарий27.08.2021 13:42
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+12 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий27.08.2021 13:34
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Це після того, як зеленське підіср"ло Санду з Чаусом.
смешно слышать из рота этого паяца слова про борьбу народов за независимость..
и грустно..
стоп, а почему только президента?
или там бы напр. выиграл выборы красножопый, то тогда бы и его поздравил?
а не народ? вот и 100501-вое доказательство шо наш презя - совочек.
ибо только диктаторы поздравляют лидеров стран, а не народ, важно, - с независимостью, потому что диктаторам это самое слово Независимость - палит в штанах и даже в запасных брюках с памперсами. жжот, как говорят.
Зеле это кто то написал шоб такое высрать? ну да.... я уже подумал шо сцарька подставиле бояре плохие
А в результаті Зеленського запрошують на святкування незалежності Молдови, а про повернення Чауса в Україну на високому дипломатичному рівні не згадують від слова зовсім, всередині України цю істерію ще намагаються підігрівати - але розумна більшість розуміє що інцидент вичерпано.
Так що ця коротка промова багато до чого зобов'язує.