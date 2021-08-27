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видеофиксация (139) МВД (9221) ПДД (531)

В Украине заработали еще 20 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. СПИСОК адресов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине заработали еще 20 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. СПИСОК адресов

С сегодняшнего дня, 27 августа, на дорогах Украины заработают еще 20 камер для фото- и видеофиксации правонарушителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщили в МВД.

Общее число камер на дорогах Украины возрастет до 97 штук.

МВД Украины рассказало более подробно о расположении новых фиксаторов.

Волынская область обзаведется дополнительными четырьмя камерами — на автомагистрали Н-22 в направлении Луцка датчики разместят на 82 км+575 и 95 км+200. На этих участках существует скоростное ограничение до 50 км/ч.

Автомагистраль М-19 получила одну камеру на участке 129 км + 788 в сторону Ковель — максимальная скорость равна 50 км/ч.

На автомагистрали М-07 в направлении города Любомль разместили камеру на участке 444 км+971 с ограничением по скорости в 50 км/ч.

В Украине заработали еще 20 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД 01

Полтавская область получила всего одну камеру — ее установили на международной магистрали М-03 в направлении Киева на 155 км+696.

Во Львовской области появилось сразу пять камер:

На трассе М-11 в направлении Львова на участке 16 км+153;

На автомагистрали М-10 на 21 км+671 в направлении Львова;

На 53 км+580 автомагистрали М-10 в сторону Краковца;

Автомагистрали М-06 также получила одну камеру на участке 528 км+459 в направлении Луцка;

Трасса М-10-01 будет сканироваться на скоростной режим на участке 3 км+360 в направлении села Рясное-Русское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД планирует возобновить проведение техосмотра автомобилей с обязательной видеофиксацией процесса

Киевская область получила четыре устройства для фиксации нарушителей — все они разместились на шоссе Р-01 по обеих направлениях:

На 9 км+784 и 3 км+461 на шоссе Р-01 в сторону Киева;

На 9 км+994 и 3 км+441 на шоссе Р-01 в сторону Обухова.

Запорожье получило 3 камеры в свое распоряжение — их будут использовать на улицах.

Один фиксатор разместили на улице Дом отдыха, в сторону Преображенского моста (ограничение скорости 50 км/ч).

Вторая камера наблюдает за скоростным режимом на улице Истомина, 125-А, в сторону Никопольского шоссе.

Последний датчик оказался на улице Днепр ГЭС, в сторону центра города.

В Мелитополе одна камера расположилась на проспекте Богдана Хмельницкого, 23 в сторону улицы Седовцев — на этом участке ограниченная скорость до 50 км/ч.

Кривой Рог получил две камеры для улицы Волгоградская в обе стороны.

Более подробно ознакомиться с расположением камер можно на карте сайта МВД.

В начале августа многие украинские водители столкнулись с огромными штрафами. Во время растаможки авто с помощью льгот должны выплатить штраф в размере 34 тыс. грн.

Денежные проблемы коснулись владельцев тех авто, которые завозились в страну третьими лицами. Такие водители не имели права дельнейшей передачи транспортного средства.
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Топ комментарии
+4
Це означає, що на третьому кілометрі 360 метрі цієї траси знаходиться камера
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27.08.2021 14:52
+3
слово заработали ,звучит трехзначно или мне одному так читается
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27.08.2021 14:09
+3
В оригіналі написано "запрацювали" то в тебе дебільний переклад.
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27.08.2021 14:39
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В Днепре пока нет . Я бы предложил ночную камеру фото и видеофиксации . На набережной . Ночью там особое веселье .
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27.08.2021 14:08 Ответить
Откуда в тебе сколько коварства?
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27.08.2021 14:20 Ответить
Ночные (вечерние) дебилы достали . На набережной и мои дети гуляют . В Україні запрацювали ще 20 камер фото- та відеофіксації порушень ПДР - Цензор.НЕТ 5987
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27.08.2021 14:24 Ответить
Ночью по дороге на набережной в Днепре? Нифига у тебя дети!
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27.08.2021 14:28 Ответить
Ненависть голодранца к "" богачу'" национальная черта
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27.08.2021 14:25 Ответить
Ты о себе ? Смешной ты , однако ... В Україні запрацювали ще 20 камер фото- та відеофіксації порушень ПДР - Цензор.НЕТ 3732
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27.08.2021 14:30 Ответить
И о себе тоже. Достали вы уже своими жалобами.
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27.08.2021 14:38 Ответить
А що порушники - лише богачі? Голодранці на Жигулях і бляхах теж літають сотню по місту часто!
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27.08.2021 14:56 Ответить
слово заработали ,звучит трехзначно или мне одному так читается
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27.08.2021 14:09 Ответить
В оригіналі написано "запрацювали" то в тебе дебільний переклад.
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27.08.2021 14:39 Ответить
Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги. Минфин сообщил, что денег на субсидии нет, но они появятся ... Минэнерго сообщило что денег на уголь для ТЭЦ нет. "Укравтодор" сообщил что он уже закопал 116 млрд. в ремонты и это еще не конец ...(с)
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27.08.2021 14:15 Ответить
Странная реакция народа на эту новость . Дебил вылетел на встречку и убил семью . Простим ?
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27.08.2021 14:15 Ответить
Реакции нет. Старуха вылезла на дорогу под машину, водитель сел в тюрьму. Какая здесь логика ?
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27.08.2021 14:22 Ответить
Наверное выбежала как Усэйн Болт, другого оправдания для водятла я не вижу.
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27.08.2021 15:06 Ответить
Накажем этого дебила. Одного этого дебила. Его - за его преступление.
НО МЫ НЕ БУДЕМ ОГРАНИЧИВАТЬ ВСЕХ, ладно?
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27.08.2021 14:25 Ответить
Сейчас все , кто может , купили средство передвижения . Очень много новичков . Ограничений никаких нет .
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27.08.2021 14:28 Ответить
Вообще никаких ограничений?
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27.08.2021 14:31 Ответить
Поясни мне простую вещь.
Почему я, с моим опытом, исправным авто - не могу ехать, скажем ... 120 по трассе (ограничение 90, помнишь, да?), если мой опыт, состояние авто, условия на дороге - это позволяют?
Только потому, что какой-то... эмм... неумеха ... до этого разбился на такой скорости?
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27.08.2021 15:03 Ответить
если мой опыт, состояние авто, условия на дороге - это позволяют?

...............................................................................................................................................................

Это субъективное мнение 100% водителей,тут вы не оригинальны.
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27.08.2021 17:02 Ответить
Так и я о том же.
Тут все просто. Если я (любой другой водитель) прав... то он едет себе и едет.
А если нет - то он, только он один несет ответственность за это. А другие не должны, пусть себе едут раз могут.
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27.08.2021 17:39 Ответить
А другие не должны, пусть себе едут раз могут.

ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ

Это основывается на субъективном мнении,а по факту водитель у которого самомнение завышено и он превышает допустимую скорость,может создать аварийную ситуацию, в которой пострадают те,кто соблюдает скоростной режим.Для меня знак о понижени скорости на трассе говорит о том,что тут надо бы быть осторожней и гнать неззя.
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28.08.2021 10:31 Ответить
Может. А если бабушке прирастить мужской половой орган, то она может стать дедушкой.
А может и не стать.
То есть вдумайся. В силу возможности, которая может даже не наступить (то, что ты называешь завышенным самомением может быть объективным фактом в силу опыта и навыка) - ты ограничиваешь всех. Снижаешь по сути скорость - ради которой и задумывалась такая штука как автомобиль.
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28.08.2021 10:49 Ответить
По такой логике тебя нужно посадить в тюрьму за изнасилование.
А что? Орган же есть. Значит возможность тоже. Ну или запретить тебе им пользоваться по назначению - а вдруг изнасилуешь.
Глупо же.
Свершил преступление - отвечай.
Не свершил... то не любите мозги здоровому человеку, уважаемые - только по одной той причине что он умеет то, чего не умеете Вы (безопасно управлять автомобилем на более высокой скорости в частности).
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28.08.2021 10:51 Ответить
Недавно у нас тут в Запорожской области такой вот дебил выехал на встречку и убил две семьи.Сгорели заживо.
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27.08.2021 20:25 Ответить
Вибачаюсь, але буду вдячний тому хто знає і пояснить що значить наприклад 3 км+360, або 3 км+461
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27.08.2021 14:33 Ответить
Це означає, що на третьому кілометрі 360 метрі цієї траси знаходиться камера
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27.08.2021 14:52 Ответить
А есть ли схема расположения камер в инете?
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27.08.2021 16:36 Ответить
Во Львовской области появилось сразу пять камерИсточник: https://censor.net/ru/n3284884

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ахахах,это победа.
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27.08.2021 16:59 Ответить
Подскажите пожалуйста приличное приложение-навигатор для андроида, где эти камеры отмечены.
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27.08.2021 17:02 Ответить
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation
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27.08.2021 18:13 Ответить
Работает ОТЛИЧНО!
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27.08.2021 18:13 Ответить
Спасибо!
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27.08.2021 20:21 Ответить
А когда будут камеры в кабинетах казнокрадов, прокуроров, судей, министров???
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27.08.2021 18:11 Ответить
Они там бывают, когда надо "новое лицо" на должность посадить
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27.08.2021 19:54 Ответить
 
 