В Украине заработали еще 20 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. СПИСОК адресов
Новости Цензор.НЕТ Общество
С сегодняшнего дня, 27 августа, на дорогах Украины заработают еще 20 камер для фото- и видеофиксации правонарушителей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщили в МВД.
Общее число камер на дорогах Украины возрастет до 97 штук.
МВД Украины рассказало более подробно о расположении новых фиксаторов.
Волынская область обзаведется дополнительными четырьмя камерами — на автомагистрали Н-22 в направлении Луцка датчики разместят на 82 км+575 и 95 км+200. На этих участках существует скоростное ограничение до 50 км/ч.
Автомагистраль М-19 получила одну камеру на участке 129 км + 788 в сторону Ковель — максимальная скорость равна 50 км/ч.
На автомагистрали М-07 в направлении города Любомль разместили камеру на участке 444 км+971 с ограничением по скорости в 50 км/ч.
Полтавская область получила всего одну камеру — ее установили на международной магистрали М-03 в направлении Киева на 155 км+696.
Во Львовской области появилось сразу пять камер:
На трассе М-11 в направлении Львова на участке 16 км+153;
На автомагистрали М-10 на 21 км+671 в направлении Львова;
На 53 км+580 автомагистрали М-10 в сторону Краковца;
Автомагистрали М-06 также получила одну камеру на участке 528 км+459 в направлении Луцка;
Трасса М-10-01 будет сканироваться на скоростной режим на участке 3 км+360 в направлении села Рясное-Русское.
Киевская область получила четыре устройства для фиксации нарушителей — все они разместились на шоссе Р-01 по обеих направлениях:
На 9 км+784 и 3 км+461 на шоссе Р-01 в сторону Киева;
На 9 км+994 и 3 км+441 на шоссе Р-01 в сторону Обухова.
Запорожье получило 3 камеры в свое распоряжение — их будут использовать на улицах.
Один фиксатор разместили на улице Дом отдыха, в сторону Преображенского моста (ограничение скорости 50 км/ч).
Вторая камера наблюдает за скоростным режимом на улице Истомина, 125-А, в сторону Никопольского шоссе.
Последний датчик оказался на улице Днепр ГЭС, в сторону центра города.
В Мелитополе одна камера расположилась на проспекте Богдана Хмельницкого, 23 в сторону улицы Седовцев — на этом участке ограниченная скорость до 50 км/ч.
Кривой Рог получил две камеры для улицы Волгоградская в обе стороны.
Более подробно ознакомиться с расположением камер можно на карте сайта МВД.
В начале августа многие украинские водители столкнулись с огромными штрафами. Во время растаможки авто с помощью льгот должны выплатить штраф в размере 34 тыс. грн.
Денежные проблемы коснулись владельцев тех авто, которые завозились в страну третьими лицами. Такие водители не имели права дельнейшей передачи транспортного средства.
Пожалуйста, подождите...
НО МЫ НЕ БУДЕМ ОГРАНИЧИВАТЬ ВСЕХ, ладно?
Почему я, с моим опытом, исправным авто - не могу ехать, скажем ... 120 по трассе (ограничение 90, помнишь, да?), если мой опыт, состояние авто, условия на дороге - это позволяют?
Только потому, что какой-то... эмм... неумеха ... до этого разбился на такой скорости?
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Это субъективное мнение 100% водителей,тут вы не оригинальны.
Тут все просто. Если я (любой другой водитель) прав... то он едет себе и едет.
А если нет - то он, только он один несет ответственность за это. А другие не должны, пусть себе едут раз могут.
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Это основывается на субъективном мнении,а по факту водитель у которого самомнение завышено и он превышает допустимую скорость,может создать аварийную ситуацию, в которой пострадают те,кто соблюдает скоростной режим.Для меня знак о понижени скорости на трассе говорит о том,что тут надо бы быть осторожней и гнать неззя.
А может и не стать.
То есть вдумайся. В силу возможности, которая может даже не наступить (то, что ты называешь завышенным самомением может быть объективным фактом в силу опыта и навыка) - ты ограничиваешь всех. Снижаешь по сути скорость - ради которой и задумывалась такая штука как автомобиль.
А что? Орган же есть. Значит возможность тоже. Ну или запретить тебе им пользоваться по назначению - а вдруг изнасилуешь.
Глупо же.
Свершил преступление - отвечай.
Не свершил... то не любите мозги здоровому человеку, уважаемые - только по одной той причине что он умеет то, чего не умеете Вы (безопасно управлять автомобилем на более высокой скорости в частности).
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Ахахах,это победа.