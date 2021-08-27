РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15643 посетителя онлайн
Новости Экономика
5 464 19
экономика (3831) Яценюк (7983)

Украина получила много валюты благодаря экспорту руды и зерновых, эти деньги необходимо вложить в укрепление экономики, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина получила много валюты благодаря экспорту руды и зерновых, эти деньги необходимо вложить в укрепление экономики, - Яценюк

Рост мировых цен на сырье помог Украине выдержать экономический кризис, но они уже начали падать и худшим шагом власти сейчас будет усиление налогового давления на промышленность.

 Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"В 2014-2015 году руда - 40 долларов, а сегодня - 200 долл. Вы понимаете, что такое 40 долларов? В стране нет валюты, в стране нет налогов, в стране нет денег. И это не только руда! А также металл, сталь, все пошло. Конечно, рост цен на сырье в текущем году помог правительству. Поэтому нынешнее экономическое положение - это не заслуга правительства сегодня. А заслуга мировых рынков", - отметил Яценюк в эфире телеканала" Украина 24 ".

Однако, по его словам, украинская власть не воспользовалась периодом благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках, чтобы ускорить развитие страны и укрепить экономику. Поэтому падение цен на сырье, которое уже началось, в ближайшее время ощутимо ударит по стране. И худшее, что может сделать в этой ситуации власть - это повышать налоги, что предлагается законопроектом 5600, который депутаты приняли в первом чтении.

"Надо заниматься экономической средой в стране. То есть нельзя увеличивать налоги, нельзя предоставлять дополнительные полномочия налоговой службе, нельзя залезать в карман каждого гражданина, нельзя ставить 20% налогов НДС на строительство, так как строительство остановится. Нельзя незаконно арестовывать имущество без решения суда", - подчеркнул Яценюк.

Как известно, после скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и руду. Так, в этот четверг на азиатских рынках фьючерсы на руду с 62% -ным содержанием железа в Сингапуре обвалились на 10% - до $ 134 за тонну. Это минимум за последние 8 месяцев.

Комментируя ситуацию, экономист Борис Кушнирук отметил, что теперь перед украинской властью стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, а вместе с ней может обвалиться и курс гривни.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), предусматривающий повышение ряда налогов для всех отраслей экономики.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Та щас Ахметка ноет лом черных металлов вывозят он хочет за копейки тут выкупать а металл по мировой цене толкать.Эта паскудина в Украине минимум вложений делает,купит недвижимость яхты за кордоном.
показать весь комментарий
27.08.2021 14:45
+4
арсена треба слухати...він в 14-му втримав і надав поштовх економіці, результати якої не дають збоїв і понині...
а, щоб ще зробив би, але чвари шкодять
показать весь комментарий
27.08.2021 15:17
+3
Коштує 4 млрд грн. Плануют завершити до 2025. На крадівництво виділяють більше 100 млрд. грн. Це вам не Свинарчуки з Яценюком і його стіною.
показать весь комментарий
27.08.2021 15:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та щас Ахметка ноет лом черных металлов вывозят он хочет за копейки тут выкупать а металл по мировой цене толкать.Эта паскудина в Украине минимум вложений делает,купит недвижимость яхты за кордоном.
показать весь комментарий
27.08.2021 14:45 Ответить
Забор строят, не волнуйтесь. Там ж не сразу все деньги выделили на строительство как для Вэлыкого крадивныцтва.
показать весь комментарий
27.08.2021 15:07 Ответить
Коштує 4 млрд грн. Плануют завершити до 2025. На крадівництво виділяють більше 100 млрд. грн. Це вам не Свинарчуки з Яценюком і його стіною.
показать весь комментарий
27.08.2021 15:13 Ответить
підняли до 6 в цьому році. але всеодно цифри на порядок інші.
показать весь комментарий
27.08.2021 15:15 Ответить
арсена треба слухати...він в 14-му втримав і надав поштовх економіці, результати якої не дають збоїв і понині...
а, щоб ще зробив би, але чвари шкодять
показать весь комментарий
27.08.2021 15:17 Ответить
"Комментируя ситуацию, экономист Борис Кушнирук отметил, что теперь перед украинской властью стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, а вместе с ней может обвалиться и курс гривни"
показать весь комментарий
27.08.2021 14:49 Ответить
Реальный курс гривны меньше 10 , если не печатать бумагу - заробитчане завалят страну валютой .....
показать весь комментарий
27.08.2021 17:37 Ответить
Зачем когда можно повьісить на все ценьі,повьісить налоги а себе накупить бронированньіх лимузинов
показать весь комментарий
27.08.2021 15:09 Ответить
оо.. кролик вже до кормушки шляхи шукає.
показать весь комментарий
27.08.2021 15:32 Ответить
как вОвремя.. Зеле срочно нужны золотые, пуленепробиваемые памперсы "от Армани" и порохоботов..
показать весь комментарий
27.08.2021 16:22 Ответить
А якщо залучити інвестиції? Відкрити високотехнологічні виробництва? Робити процесори, трясця, з піску і продавати за ціною золота? Перестати жити за рахунок розпродажу сировини? Це так важко чи клепки не вистачає? Всі "врєменниє", грабонув - і тікати за кордон, вони не планують тут не жити, бо, по суті, не українці.
показать весь комментарий
27.08.2021 16:43 Ответить
"это не заслуга правительства сегодня. А заслуга мировых рынков", коли те саме казали Поценюку то, він ображався і розповідав на, яку гарну реструктуризацію боргу до 2040 року вони з Гонтарєвою придумали.
показать весь комментарий
27.08.2021 16:51 Ответить
Кто это? Закончится когда-нибудь этот круговорот политических трупов?
показать весь комментарий
27.08.2021 17:02 Ответить
Дуже хочеться повернутися до годівнички.
показать весь комментарий
27.08.2021 17:29 Ответить
Руда и зерновые - КОПЕЙКИ
Заробитчане завозят десятки миллиардов долларов каждый год в страну , тут их семьи несут эту валюту в обменки - и ВНЕЗАПНО курс стоит на месте , это ж сколько эшелонов гривны надо напечатать что бы украинцы продолжали оставаться нищими ?
показать весь комментарий
27.08.2021 17:36 Ответить
А чому наш Премудрий Кролик мовчить про ліс-кругляк? Здорові ліси вирубуються і за ціною дров продаються румунам. А Кролик-Кулявлоб ніц про то не вєдам.
Йой... амнезія - страшна болячка. Скоро сарако гидитиме собі в штані і волатиме, що то йому вороги вчинили диверсію.
показать весь комментарий
27.08.2021 18:54 Ответить
 
 