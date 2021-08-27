В АМКУ ответили на обвинения в лоббировании интересов "Global Money": Мы выполняем закон

В Антимонопольном комитете ответили на обвинения в защите компании "Global Money", которую обвиняют в якобы финансировании терроризма.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ пишет глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

"Директор неизвестного мне "Центра исследований проблем гражданского общества" обвинил меня в "лоббировании" "скандальной компании Глобал Мани". В своем тексте директор не предпринимает никаких исследований, но повторяет обвинения одного из конкурентов "Глобал мани", обвиняет их в связях с террористами с оккупированных территорий Луганской области. Конечно, бездоказательно", - говорится в сообщении.

По словам Хмельницкого, в АМКУ провели проверку и не нашли доказательств работы компании на оккупированных территориях.

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"Это подтвердили и Главному следственному управлению Нацполиции - "относительно уголовных производств, было установлено отсутствие причастности ООО "ГлобалМани" к ним". И именно поэтому, в строгом соответствии с законом, оштрафовали другую компанию - конкурента, которая распространяла клевету. Которая нарушила конкурентное законодательство путем распространения ложных, неточных сведений, связанных с деятельностью конкурента - которые нанесли или могли нанести вред деловой репутации субъекта хозяйствования", - добавил он.

Кроме того, компания, получившая штраф, подала на АМКУ в суд.

"Скажу больше - и "Глобал мани" не в восторге от нашего решения, и тоже подали на нас в суд. Считают, что штраф в 68 тыс. грн слишком мал. Будем и с ними бороться в суде. Потому как мы не "лоббируем", мы выполняем закон. Если же у господина директора "Центра исследований проблем гражданского общества" есть факты, которые позволят иначе посмотреть на ситуацию - прошу очень, адрес Северного территориального отделения открыт. Присылайте. Также можно их направить в СБУ, там радушно проверят любые обвинения в сотрудничестве с террористами. Относительно обвинений по средствам, которые я получил до прихода на должность или конфликта интересов, - эти данные всегда ждут в НАПК", - подытожил Хмельницкий.

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