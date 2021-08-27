Четверо генералов ВС РФ причастны к массовому убийству украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе генерального прокурора надеются, что Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование фактов военной агрессии РФ против Украины, в том числе, трагедии под Иловайском в 2014 году.
Об этом на брифинге в пятницу в Киеве заявил начальник департамента надзора за уголовными производствами по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что в ходе расследования по факту Иловайской трагедии украинское следствие учитывает "правовую среду", которая была в 2014 году – режим проведения АТО. Он уточнил, что в формате АТО такой способ применения Вооруженных сил как оборонные действия и выход из окружения не предусмотрены.
"Никто не мог предположить, что будет настолько масштабная антитеррористическая операция в нашей стране и вторжение нашего северного соседа", - добавил Рудь.
Говоря о направлении расследования, которое касается массового убийства украинских военнослужащих, начальник департамента уточнил, что в настоящее время в этом преступлении подозреваются четверо генералов Вооруженных сил РФ.
"Это первый заместитель начальника Генштаба генерал Богдановский, заместитель начальника Генштаба – начальник Главного управления генерал Картаполов, начальник Главного штаба – первый заместитель командующего сухопутными войсками РФ генерал Истраков и начальник Центрального командного пункта Генштаба РФ генерал Мизинцев. Совокупностью собранных доказательств установлено, что именно эти лица причастны к организации вторжения вооруженных сил РФ в августе 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей, организации дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих во время выхода из окружения", - уточнил Рудь.
Он добавил, что все эти генералы объявлены в розыск.
Начальник департамента Офиса генпрокурора обратил внимание на то, что материалы о военных преступлениях РФ под Иловайском содержатся в информационных сообщениях, направленных Украиной в МУС среди прочих доказательств вооруженной агрессии России. Он напомнил, что в декабре прошлого года прокурор МУС уведомил о завершении предварительного изучения ситуации по Украине, и в отчете МУС указано, что в ходе непосредственного конфликта на территории Украины установлены многочисленные факты совершения военных преступлений и преступлений против человечности.
"Следующий шаг, который мы ожидаем от Офиса прокурора Международного уголовного суда – это обращение непосредственно в МУС для получения разрешения на начало полноценного расследования", - сказал начальник департамента Офиса генпрокурора.
Он подчеркнул: "Учитывая масштабность преступления – убийства украинских военнослужащих в районе Иловайска в августе 2014 года - а также субъектов, которые непосредственно организовали совершение этих преступлений, мы надеемся, что как эти преступления, так и указанные генералы станут предметом расследования МУС, а высокопоставленные лица в дальнейшем предстанут перед судом", - подчеркнул он.
Отмечая преимущества МУС перед национальным расследованием, Рудь обратил внимание на то, что Интерпол не объявляет в розыск за преступления, совершенные в условиях военного конфликта. "Соответственно, мы не можем обеспечить задержание их (подозреваемых, – ред.) на территории других государств. Однако МУС в случае начала расследования… имеет право выдать ордеры, которые действительны на территории всех стран-участниц Римского статута", - сказал Рудь.
Таким образом, по его словам, хоть РФ и не является государством-участником Римского статута, подозреваемые могут выехать на территорию государства, которое является таковым и "тогда может быть обеспечено их реальное привлечение к уголовной ответственности".
"Еще одно преимущество сотрудничества с МУС в том, что действующий Уголовный процессуальный кодекс является чрезмерно форматизированным. И использование звукозаписи телефонных разговоров российских военнослужащих, полученной не в рамках негласных розыскных действий… является невозможным в рамках украинского законодательства. А стандарты доказывания МУС позволяют использовать такие доказательства", - подчеркнул он.
Как сообщалось, в конце августа 2014 года под Иловайском Донецкой области российские немники и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил РФ окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, а после расстреляли выходящих из окружения украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по т.н. "зеленому коридору".
Во время этих событий, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн грн.
Летом 2019 года газета The Guardian сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии РФ в боях под Иловайском в Украине в 2014 году. По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи отмечают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.
В августе 2021 года Венедиктова анонсировала рассекречивание результатов расследования Иловайской трагедии.
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зщоыпхзопхзурпклз - Кто?
а мог бы сказать - К сожалению разыскиваные ВНЕЗАПНО скончались от угрызений совести, с чем мы их и поздравляем и желаем здоровья Шойгу и его Пахану-вепсу.
Вот так бы сделали не скажу кто. Да все знают и так этого чувака:
Разве что гдето латинская америка..так там в США выдадут...В китай расстрелляют или будет жить очень скромно...
остается только афганистан..но там надо будет ислам принять..ему проще он обрезаный
Проміжний звіт ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом. Повний текст
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
И Президент - не может сказать что путин гребаный ублюдок и убийца!!!!
Да пошел он нахер этот этикет!!!!! Так же как и не говорить ,что Степан Бандера - ГЕРОЙ Украины!!!!!
Хорошего всем дня!!! Живым!!!Берегите себя!!!
Найбільшими ворогами України є російський агресор і бажання швидко вирішувати складні проблеми всередині країни. Про це сказав Петро Порошенко в інтерв'ю виданню «Українська правда» в рамках спецпроекту до 30-річчя Незалежності.
«Внутрішній фактор - це бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом - як невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді - небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих», - вважає п'ятий Президент.
«Назовні - російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова - знищити Україну і українське. Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна», - застерігає лідер «Європейської Солідарності».
«Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності», - переконаний Порошенко.
П'ятий Президент також зазначив, що надмірна толерантність до 2013 року української влади до нав'язування російського культурного, економічного та ціннісного наративу спричинила тимчасову окупацію Криму.
«Дозволили розвалити армію і почуватися російській агентурі тут, як у себе вдома. Не побачили в російських діях у Придністров'ї, Абхазії та Цхінвальському регіоні попередження - наступною буде Україна. На жаль, були сліпими і дозволили собі стати слабкими. Державний зрадник Янукович та його поплічники свідомо знищували обороноздатність країни. Врешті решт, на свій ганебний кінець Янукович написав листа в Росію із проханням надіслати війська в Україну. Сам він отримав за це заслужений вирок, а Путін дарма сподівається, що звернення експрезидента-втікача стане для нього індульгенцією за вторгнення до України», - наголошує Порошенко.
«Путін - вбивця. Суд над агресором ще попереду. Вільна, сильна, європейська, демократична Україна - срібна куля, в'язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму», - переконаний лідер партії.
ИЛОВАЙСК-2014. СТРАШНАЯ ПРАВДА.
https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo&t=7340s
И это после оккупации Крыма!!! Просто нет слов..
Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет,
вы не знаете украинской ночи!
Здесь
небо
от дыма
становится черно́,
и герб
тризубом древним вточен.
Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,
Днепр
заставят
на турбины течь.
И Днипро́
по проволокам-усам
электричеством
течёт по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!
Мы знаем,
курит ли,
пьёт ли Чаплин;
мы знаем
Италии безрукие руины;
мы знаем,
как Ду́гласа
галстух краплен…
А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ -
тем, кто рядом,
почёта мало.
Знают вот
украинский борщ,
Знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов -
Бульбы
и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут -
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов -
анекдотов
украинской мовы.
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»
Разве может быть
затрёпанней
да тише
слова
поистасканного
«Слышишь»?!
Я
немало слов придумал вам,
взвешивая их,
одно хочу лишь, -
чтобы стали
всех
моих
стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».
Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.
Владимир Маяковский не кацап.
1926 г.