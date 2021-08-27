Четверо генералов ВС РФ причастны к массовому убийству украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году, - Офис генпрокурора

В Офисе генерального прокурора надеются, что Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование фактов военной агрессии РФ против Украины, в том числе, трагедии под Иловайском в 2014 году.

Об этом на брифинге в пятницу в Киеве заявил начальник департамента надзора за уголовными производствами по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что в ходе расследования по факту Иловайской трагедии украинское следствие учитывает "правовую среду", которая была в 2014 году – режим проведения АТО. Он уточнил, что в формате АТО такой способ применения Вооруженных сил как оборонные действия и выход из окружения не предусмотрены.

"Никто не мог предположить, что будет настолько масштабная антитеррористическая операция в нашей стране и вторжение нашего северного соседа", - добавил Рудь.

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Говоря о направлении расследования, которое касается массового убийства украинских военнослужащих, начальник департамента уточнил, что в настоящее время в этом преступлении подозреваются четверо генералов Вооруженных сил РФ.

"Это первый заместитель начальника Генштаба генерал Богдановский, заместитель начальника Генштаба – начальник Главного управления генерал Картаполов, начальник Главного штаба – первый заместитель командующего сухопутными войсками РФ генерал Истраков и начальник Центрального командного пункта Генштаба РФ генерал Мизинцев. Совокупностью собранных доказательств установлено, что именно эти лица причастны к организации вторжения вооруженных сил РФ в августе 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей, организации дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих во время выхода из окружения", - уточнил Рудь.

Он добавил, что все эти генералы объявлены в розыск.

Начальник департамента Офиса генпрокурора обратил внимание на то, что материалы о военных преступлениях РФ под Иловайском содержатся в информационных сообщениях, направленных Украиной в МУС среди прочих доказательств вооруженной агрессии России. Он напомнил, что в декабре прошлого года прокурор МУС уведомил о завершении предварительного изучения ситуации по Украине, и в отчете МУС указано, что в ходе непосредственного конфликта на территории Украины установлены многочисленные факты совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

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"Следующий шаг, который мы ожидаем от Офиса прокурора Международного уголовного суда – это обращение непосредственно в МУС для получения разрешения на начало полноценного расследования", - сказал начальник департамента Офиса генпрокурора.

Он подчеркнул: "Учитывая масштабность преступления – убийства украинских военнослужащих в районе Иловайска в августе 2014 года - а также субъектов, которые непосредственно организовали совершение этих преступлений, мы надеемся, что как эти преступления, так и указанные генералы станут предметом расследования МУС, а высокопоставленные лица в дальнейшем предстанут перед судом", - подчеркнул он.

Отмечая преимущества МУС перед национальным расследованием, Рудь обратил внимание на то, что Интерпол не объявляет в розыск за преступления, совершенные в условиях военного конфликта. "Соответственно, мы не можем обеспечить задержание их (подозреваемых, – ред.) на территории других государств. Однако МУС в случае начала расследования… имеет право выдать ордеры, которые действительны на территории всех стран-участниц Римского статута", - сказал Рудь.

Таким образом, по его словам, хоть РФ и не является государством-участником Римского статута, подозреваемые могут выехать на территорию государства, которое является таковым и "тогда может быть обеспечено их реальное привлечение к уголовной ответственности".

"Еще одно преимущество сотрудничества с МУС в том, что действующий Уголовный процессуальный кодекс является чрезмерно форматизированным. И использование звукозаписи телефонных разговоров российских военнослужащих, полученной не в рамках негласных розыскных действий… является невозможным в рамках украинского законодательства. А стандарты доказывания МУС позволяют использовать такие доказательства", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года под Иловайском Донецкой области российские немники и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил РФ окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, а после расстреляли выходящих из окружения украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по т.н. "зеленому коридору".

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Во время этих событий, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн грн.

Летом 2019 года газета The Guardian сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии РФ в боях под Иловайском в Украине в 2014 году. По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи отмечают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

В августе 2021 года Венедиктова анонсировала рассекречивание результатов расследования Иловайской трагедии.