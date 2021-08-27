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Четверо генералов ВС РФ причастны к массовому убийству украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Четверо генералов ВС РФ причастны к массовому убийству украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году, - Офис генпрокурора

В Офисе генерального прокурора надеются, что Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование фактов военной агрессии РФ против Украины, в том числе, трагедии под Иловайском в 2014 году.

Об этом на брифинге в пятницу в Киеве заявил начальник департамента надзора за уголовными производствами по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Он подчеркнул, что в ходе расследования по факту Иловайской трагедии украинское следствие учитывает "правовую среду", которая была в 2014 году – режим проведения АТО. Он уточнил, что в формате АТО такой способ применения Вооруженных сил как оборонные действия и выход из окружения не предусмотрены.

"Никто не мог предположить, что будет настолько масштабная антитеррористическая операция в нашей стране и вторжение нашего северного соседа", - добавил Рудь.

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Говоря о направлении расследования, которое касается массового убийства украинских военнослужащих, начальник департамента уточнил, что в настоящее время в этом преступлении подозреваются четверо генералов Вооруженных сил РФ.

"Это первый заместитель начальника Генштаба генерал Богдановский, заместитель начальника Генштаба – начальник Главного управления генерал Картаполов, начальник Главного штаба – первый заместитель командующего сухопутными войсками РФ генерал Истраков и начальник Центрального командного пункта Генштаба РФ генерал Мизинцев. Совокупностью собранных доказательств установлено, что именно эти лица причастны к организации вторжения вооруженных сил РФ в августе 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей, организации дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих во время выхода из окружения", - уточнил Рудь.

Он добавил, что все эти генералы объявлены в розыск.

Начальник департамента Офиса генпрокурора обратил внимание на то, что материалы о военных преступлениях РФ под Иловайском содержатся в информационных сообщениях, направленных Украиной в МУС среди прочих доказательств вооруженной агрессии России. Он напомнил, что в декабре прошлого года прокурор МУС уведомил о завершении предварительного изучения ситуации по Украине, и в отчете МУС указано, что в ходе непосредственного конфликта на территории Украины установлены многочисленные факты совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

Также читайте: По результатам третьей экспертизы будет новый толчок для расследования Иловайской трагедии, - Венедиктова

"Следующий шаг, который мы ожидаем от Офиса прокурора Международного уголовного суда – это обращение непосредственно в МУС для получения разрешения на начало полноценного расследования", - сказал начальник департамента Офиса генпрокурора.

Он подчеркнул: "Учитывая масштабность преступления – убийства украинских военнослужащих в районе Иловайска в августе 2014 года - а также субъектов, которые непосредственно организовали совершение этих преступлений, мы надеемся, что как эти преступления, так и указанные генералы станут предметом расследования МУС, а высокопоставленные лица в дальнейшем предстанут перед судом", - подчеркнул он.

Отмечая преимущества МУС перед национальным расследованием, Рудь обратил внимание на то, что Интерпол не объявляет в розыск за преступления, совершенные в условиях военного конфликта. "Соответственно, мы не можем обеспечить задержание их (подозреваемых, – ред.) на территории других государств. Однако МУС в случае начала расследования… имеет право выдать ордеры, которые действительны на территории всех стран-участниц Римского статута", - сказал Рудь.

Таким образом, по его словам, хоть РФ и не является государством-участником Римского статута, подозреваемые могут выехать на территорию государства, которое является таковым и "тогда может быть обеспечено их реальное привлечение к уголовной ответственности".

"Еще одно преимущество сотрудничества с МУС в том, что действующий Уголовный процессуальный кодекс является чрезмерно форматизированным. И использование звукозаписи телефонных разговоров российских военнослужащих, полученной не в рамках негласных розыскных действий… является невозможным в рамках украинского законодательства. А стандарты доказывания МУС позволяют использовать такие доказательства", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года под Иловайском Донецкой области российские немники и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил РФ окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, а после расстреляли выходящих из окружения украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по т.н. "зеленому коридору".

Также читайте: Факты вероломного убийства украинских воинов во время Иловайской трагедии и обороны ДАПа переданы в МУС, - Офис генпрокурора

Во время этих событий, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн грн.

Летом 2019 года газета The Guardian сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии РФ в боях под Иловайском в Украине в 2014 году. По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи отмечают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

В августе 2021 года Венедиктова анонсировала рассекречивание результатов расследования Иловайской трагедии.
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Топ комментарии
+27
***@ло забыли .
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27.08.2021 15:25
+19
Меняй методичку шестилетней давности,зесрань,а то только подтверждаешь свою тупорылость
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27.08.2021 15:42
+17
Кацапы - военные преступники.
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27.08.2021 15:27
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***@ло забыли .
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27.08.2021 15:25 Ответить
"Это" еще до генерала не доросло....
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27.08.2021 15:51 Ответить
"Оно" не доросло еще даже до "прапора"!
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28.08.2021 16:35 Ответить
и еще одного передаста -бурята... зашойганого.
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27.08.2021 16:17 Ответить
Об этом на брифинге в пятницу в Киеве заявил начальник департамента надзора за уголовными производствами по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь Источник: https://censor.net/ru/n3284903\\\\\\\\\\\\\\\\

зщоыпхзопхзурпклз - Кто?

а мог бы сказать - К сожалению разыскиваные ВНЕЗАПНО скончались от угрызений совести, с чем мы их и поздравляем и желаем здоровья Шойгу и его Пахану-вепсу.

Вот так бы сделали не скажу кто. Да все знают и так этого чувака:
Четверо генералов ВС РФ причастны к массовому убийству украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7651 Четверо генералов ВС РФ причастны к массовому убийству украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1203
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27.08.2021 15:26 Ответить
с этими все ясно а кто из наших генералов сел за Иловайск?
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27.08.2021 15:27 Ответить
коломойша не генерал,пока что
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27.08.2021 15:29 Ответить
Меняй методичку шестилетней давности,зесрань,а то только подтверждаешь свою тупорылость
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27.08.2021 15:42 Ответить
Фуфлогон рашистский, Валерия тебе длббу дело говорит , ты бы грохнулся на колени,да на колени и просил прощения у украинцев .Только не пиши,шо ты украинец ,если пишешь мовой ,ты- штопаное изделие
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27.08.2021 19:22 Ответить
Та не переживай ты так сильно При следующей власти твой любимый беня сядет по любому ...
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27.08.2021 15:55 Ответить
Слушай ты яйце лиз , во первых следи за базаром , когда я тут за Петю топил - пруф или походу ты балабол , во вторых в отличие от тебя у меня даже нет времени каждый день листать ленту цензора , и в третьих , то что ты жополиз зели , а соответственно Бени я тебя уже ловил не раз
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27.08.2021 21:05 Ответить
И бежать ему некуда...В Израиле посадят, в США посадят, в рашке сначала разденут догола, а потом посадят...
Разве что гдето латинская америка..так там в США выдадут...В китай расстрелляют или будет жить очень скромно...
остается только афганистан..но там надо будет ислам принять..ему проще он обрезаный
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27.08.2021 18:05 Ответить
Да,некуда бежать..Ты за него не волнуйся,-он еврей,а еврей,чтобы не натворил,наказан не будет.Его свои талмуды вытащат.
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27.08.2021 18:33 Ответить
вряд ли сядет,он убежит
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27.08.2021 18:56 Ответить
Почему "пока что", он может быть генералом, но только лишь на дурочке.
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27.08.2021 16:47 Ответить
А в Украине,при зекретине,все равно что на дурке
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27.08.2021 16:59 Ответить
Хомчак сел... в кресло главнокомандующего. Правда - уже вылез.
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27.08.2021 15:32 Ответить
А у чому злочин українських генералів ?
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27.08.2021 15:42 Ответить
читайте висновки комісії ради по Іловайську.
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27.08.2021 15:58 Ответить
висновки комісії - це не висновки суду. Це може бути максимум обвинуваченням; і те, якщо слідчі погодяться.
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27.08.2021 16:11 Ответить
голові тієї комісія я значно більше довіряю ніж нашим продажним судам.
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27.08.2021 16:13 Ответить
Нормально відповідай
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27.08.2021 16:26 Ответить
читайте та робіть власні висновки
Проміжний звіт ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом. Повний текст
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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27.08.2021 16:31 Ответить
Тобто у тебе нема відповіді, я правильно розумію ? Четверо генералів ЗС РФ причетні до масового вбивства українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8585
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27.08.2021 16:36 Ответить
у мене є, але оголошувати їх, з певних причин, не буду.
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27.08.2021 16:39 Ответить
Так і запишимо - злився
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27.08.2021 16:49 Ответить
пишіть як завгодно.
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27.08.2021 17:05 Ответить
Наші генерали і воїни воювали в тих умовах як могли. Росіяни нагло розстріляли нашу колону. Хто в цьому винен? Хочете сказати наше керівництво? У вас з логікою все впорядку?
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27.08.2021 16:17 Ответить
Пошли добробаты по приказу коломойши,а "невиновное" пуйло приказало всех переубивать-я не переборщила с обвинениями пуйла?
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27.08.2021 17:04 Ответить
Дискутировать будешь в рязанском деревенском клубе на дискотеке ,хрюсский
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27.08.2021 19:27 Ответить
Ты выходишь на укр ресурс инфопространства ,где твои прорашистско-бредовые высказывания видны всем пользователям ЦН и любой может и должен отреагировать на подлую ложь рашистской пропаганды (мол виноваты исключ. сами украинцы в *гражданской*войне ,а Засраха- не оккупант и не инициатор этой подлой войны) Пшло вон,отсюда ,животное,меняй ник ,этот протух...
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27.08.2021 20:01 Ответить
Кстати,вы на полном серьезе считаете,что Назаров маньяк?
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27.08.2021 17:07 Ответить
А что кто то должен обязательно сесть за татаромордовскую навалу?
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27.08.2021 19:23 Ответить
Кацапы - военные преступники.
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27.08.2021 15:27 Ответить
кацапы - злейшие враги Украины и цивилизации.
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27.08.2021 16:21 Ответить
_Причастны четверо дегенералов? Это они вчетвером всё устроили, по своей инициативе, без приказа путлера?
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27.08.2021 15:31 Ответить
Ни США, ни Россия, ни Китай ..... не признали МУС.
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27.08.2021 15:41 Ответить
Так и Украина так же не признала
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27.08.2021 15:53 Ответить
366 человек !!!Молодых ребят!!! И не каких то , а те , что готовы были пойти и умирать!!!!
И Президент - не может сказать что путин гребаный ублюдок и убийца!!!!
Да пошел он нахер этот этикет!!!!! Так же как и не говорить ,что Степан Бандера - ГЕРОЙ Украины!!!!!
Хорошего всем дня!!! Живым!!!Берегите себя!!!
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27.08.2021 15:56 Ответить
А чего они не аннигилированы до сих пор?
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27.08.2021 16:02 Ответить
тому що помінялась влада. І ангіляція моторол, гівізахарченок припинилася.
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27.08.2021 16:13 Ответить
Путін - убивця, і суд над ним ще попереду*

Найбільшими ворогами України є російський агресор і бажання швидко вирішувати складні проблеми всередині країни. Про це сказав Петро Порошенко в інтерв'ю виданню «Українська правда» в рамках спецпроекту до 30-річчя Незалежності.
«Внутрішній фактор - це бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом - як невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді - небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих», - вважає п'ятий Президент.
«Назовні - російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова - знищити Україну і українське. Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна», - застерігає лідер «Європейської Солідарності».
«Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності», - переконаний Порошенко.
П'ятий Президент також зазначив, що надмірна толерантність до 2013 року української влади до нав'язування російського культурного, економічного та ціннісного наративу спричинила тимчасову окупацію Криму.
«Дозволили розвалити армію і почуватися російській агентурі тут, як у себе вдома. Не побачили в російських діях у Придністров'ї, Абхазії та Цхінвальському регіоні попередження - наступною буде Україна. На жаль, були сліпими і дозволили собі стати слабкими. Державний зрадник Янукович та його поплічники свідомо знищували обороноздатність країни. Врешті решт, на свій ганебний кінець Янукович написав листа в Росію із проханням надіслати війська в Україну. Сам він отримав за це заслужений вирок, а Путін дарма сподівається, що звернення експрезидента-втікача стане для нього індульгенцією за вторгнення до України», - наголошує Порошенко.
«Путін - вбивця. Суд над агресором ще попереду. Вільна, сильна, європейська, демократична Україна - срібна куля, в'язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму», - переконаний лідер партії.
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27.08.2021 16:07 Ответить
Привіт усім хом'ячкам, які всі роки продовжують кричати, що в Іловайську винен Порошенко, Хомчак, уркаїнська влада, Майдан і т.д. Замість того щоб чітко винити і ненавидіти ворога українці хейтили свою владу і своє військове керівництво таке ніби саме наша влада розстрілювала наших воїнів! Можливо і були допущені помилки і т.д. багато, що можна було зробити по інакшому, але звинувачувати українську владу у тому, що росіяни нагло розстріляли наших воїнів це верх шищофренії і приклад корисного ідіотсва на користь ворогу!
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27.08.2021 16:15 Ответить
Запеканочка,так никто сывочолого в Илловайской трагедии не обвинял и не обвиняет.Если ему Гелетей и Муженко,а он им несомненно верил,докладывали,что все хорошо и отлично,то ему ничего не оставалось,как готовить себя к чему то большему,чем проверка докладчиков.И поверь,Степан,ни Гелетей ,ни Муженко,ни Назаров не являются властью Украины.Просто для погибших,раненных,пропавших без вести и их родных,отсутствие хоть какой реакции на военное преступление указанных особей в погонах,есть таким же преступлением....За что они погибли,за что и кого их ранили,издевались в плену???А может не надо защищать таких как Гелетей,Муженко,Назаров?
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27.08.2021 18:30 Ответить
Сечоволий (сеча из-под вола),иди ка ты *любезный*хитрожопый паренек на 3 веселых буквы в САД проветриться или на БУЙ покачаться...
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27.08.2021 19:34 Ответить
Гарик,да вы невежда...Сывочолый на русский переводится как седоволосый,просто на украинском языке это звучит с большим уважением.В Украине Порошенко был,а может еще будет-сывочолым гетьманом...
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27.08.2021 19:40 Ответить
Я лучше тебя знаю мову ,хрюсский, такое обращение к Порошенко использует исключительно рашистская пригожинская ботва
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27.08.2021 19:43 Ответить
Вот это правильные слова. Молодец!!
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30.08.2021 17:20 Ответить
кто-то верит очку государеву - легкодоступной для Зели Венедиктовой?..
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27.08.2021 16:16 Ответить
про это преступление кацапов нужно трубить во всех СМИ, чтоб вырабатывать в народа иммунитет к кацапии и понимание, что кацапия во все времена - злейший враг Украины.
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27.08.2021 16:20 Ответить
Если в России сменится власть, то произойдёт массовый генеральский выброс из окон.
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27.08.2021 16:25 Ответить
Реальные съемки журналистов, ничего не приукрашая и ничего не пряча. Страшные своей правдой.
ИЛОВАЙСК-2014. СТРАШНАЯ ПРАВДА.
https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo&t=7340s
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27.08.2021 16:26 Ответить
"Никто не мог предположить, что будет настолько масштабная антитеррористическая операция в нашей стране и вторжение нашего северного соседа", - добавил Рудь.

И это после оккупации Крыма!!! Просто нет слов..
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27.08.2021 16:40 Ответить
Ну тогда ещё думали, что Крым сам отделился .
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27.08.2021 18:46 Ответить
Да, редкостный ты негодяй,оправдывающий агрессора, который развязал подлую войну ! Почему так, ответ на поверхности , ты -ватный рашистский падлючий пригожинский пропаГандон! Отвечать не надо,животное...
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27.08.2021 19:38 Ответить
Чуть не написал "не прошло и два года" А что такое случилось что бенина венедита занялась именно Иловайской трагедией? В 19 некогда было во время фабрикации кучи дел против Пороха? Теперь зелевласть "патриота" включила?
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27.08.2021 16:55 Ответить
На той час росіяни вже Крим окупували,а вони ще не "моглі прєдположить,што ето настолько большая антитєрорістічєская опєрація"...
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27.08.2021 17:01 Ответить
Дивно, що Пороха не приплели до Іловайська.
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27.08.2021 17:17 Ответить
Конечно по версии 73% "мудрого народа" их убивал лично Порошенко и только он виноват а Россия не при чём."Эту войну Порошенко развязал"...
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27.08.2021 17:35 Ответить
брешеш. Розстріл добробатів під Іловайськом стався на пару днів пізніше. А парад відбувся в час розкоординації дій загонів, що наступали на ворога; і саме тоді стало зрозуміло, що наступ захлинувся, і наслідки можуть бути тяжкими. Перебрати керівнцтво операцією в командирів загонів Генштаб вже був безсилий... така там була анархія.
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27.08.2021 18:30 Ответить
на кожного з цих 4 покидьків є окрема сторінка у вікії. це так , просто. інфа до відома. може кому знадобиться
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27.08.2021 18:33 Ответить
Долг Украине



Знаете ли вы
       украинскую ночь?
Нет,
  вы не знаете украинской ночи!
Здесь
   небо
      от дыма
           становится черно́,
и герб
   тризубом древним вточен.
Где горилкой,
       удалью
           и кровью
Запорожская
       бурлила Сечь,
проводов уздой
        смирив Днепровье,
Днепр
    заставят
         на турбины течь.
И Днипро́
     по проволокам-усам
электричеством
         течёт по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!
Мы знаем,
     курит ли,
          пьёт ли Чаплин;
мы знаем
     Италии безрукие руины;
мы знаем,
     как Ду́гласа
           галстух краплен…
А что мы знаем
        о лице Украины?
Знаний груз
      у русского
           тощ -
тем, кто рядом,
        почёта мало.
Знают вот
     украинский борщ,
Знают вот
     украинское сало.
И с культуры
      поснимали пенку:
кроме
   двух
      прославленных Тарасов -
Бульбы
    и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
          сколько ни старайся.
А если прижмут -
         зардеется розой
и выдвинет
      аргумент новый:
возьмёт и расскажет
          пару курьёзов -
анекдотов
     украинской мовы.
Говорю себе:
      товарищ москаль,
на Украину
      шуток не скаль.
Разучите
     эту мову
          на знамёнах -
                 лексиконах алых, -
эта мова
     величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
           час расплаты настав…»
Разве может быть
         затрёпанней
               да тише
слова
   поистасканного
           «Слышишь»?!
Я
 немало слов придумал вам,
взвешивая их,
       одно хочу лишь, -
чтобы стали
      всех
         моих
            стихов слова
полновесными,
        как слово «чуешь».
Трудно
    людей
       в одно истолочь,
собой
   кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
  мы не знаем украинской ночи.

Владимир Маяковский не кацап.


1926 г.
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27.08.2021 18:40 Ответить
Вместе с х**лом, петей и хомчаком.
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27.08.2021 20:47 Ответить
Вічна пам"ять і Слава Героям,що полягли за волю України під Іловайськом! Слава Україні,Героям Слава!
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28.08.2021 16:38 Ответить
И генеральша ускоглазая решила быстро примазаться, так сказать, продемонстрировать в своих руках плоды чужой работы
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31.08.2021 10:36 Ответить
 
 