Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в Черном море
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в регионе Черного моря, поскольку из-за активной милитаризации Крыма морское судоходство и торговля в регионе оказались под угрозой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил по результатам встречи с президентами Республики Молдова, Румынии и Польши в Кишиневе.
"Из-за активной милитаризации нашего украинского Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и торговля в регионе. Мы должны вместе решать эти современные вызовы. С этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил Причерноморских государств. Мы предлагаем нашим коллегам – и Румынии, и Молдове, которые имеют выход к Черному морю, также присоединиться к этой инициативе", - отметил глава государства.
"Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, которые имеют общее прошлое, как партнеры, которые одинаково видят будущее, как дружественные и братские народы, ради успеха наших народов", - добавил Зеленский.
Также, по словам Зеленского, высокой остается военная угроза вокруг Украины.
"Критическим является ее уровень с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угрозы – российские войска в приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии", - подчеркнул он.
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Молдова - велика чорноморська країна!
І чому спільне будівництво військових кораблів не являється посиленням військово-морського співробітництва? Чому ви взагалі розділяєте питання безпеки Чорного моря на окремі складові, якщо це питання комплексне? Та ж сама Молдова може і не мати флоту військового, але є торговий, є її політична позиція, яка повинна підтримувати нашу щодо чорноморського регіону.
Флот - номинальный. Говорить о нем - глупо.
Впрочем, зебилоиду это объяснять бесполезно.
Краще сидіти в теплій ванні, де у всьому винні інші, а ти такий розумний дивишся на всіх зверху вниз.
Я голосував за Порошенка, я підтримував його на Цензорі, не тому, що я був порохоботом або зараз зеленим, а тому, що я бачу які і хто ідеї підтримує. Мені похрін на прізвища, не похрін на державу. Тобі досить розвішувати ярлики і судити все під одну гребінку, а починати думати башкою.
Где Черное море, а где Молдова?
недорого
київські АНи летять на парад (АН-70, АН-225 "Мрія")
(Київ з піднебесся - уххх!..)
https://www.youtube.com/watch?v=XEAoQbJnsgg&ab_channel=DmytroAntonov
И вот пойми - наш либо малоросс, либо реально думает что совки были правы и такое понятие как "братские народы" - это не полнейший бред?
то же как и Меркель обозвал - мудемуазелью, или мамзелью, как там..
что за мендель ему "спичи" пишет? ибо после первого зашквара писун берется за ухо и выпердаливается нафиг. а у Зели как будто Ердак пишет шоб тот побольше наварнякал бреда.
ладно шо Микрона не обозвал мистером или прости Аллах, джентльменом
на ставках перечікують засуху авіаносці Молдови
зуб даёт?..- зубы-то хоть ещё остались после обещалок найвэлычнишого прездобола?