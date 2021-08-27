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Зеленский (16519) Молдова (1684) Румыния (896) Черное море (1330)

Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в Черном море

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в регионе Черного моря, поскольку из-за активной милитаризации Крыма морское судоходство и торговля в регионе оказались под угрозой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил по результатам встречи с президентами Республики Молдова, Румынии и Польши в Кишиневе.

"Из-за активной милитаризации нашего украинского Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и торговля в регионе. Мы должны вместе решать эти современные вызовы. С этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил Причерноморских государств. Мы предлагаем нашим коллегам – и Румынии, и Молдове, которые имеют выход к Черному морю, также присоединиться к этой инициативе", - отметил глава государства.

"Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, которые имеют общее прошлое, как партнеры, которые одинаково видят будущее, как дружественные и братские народы, ради успеха наших народов", - добавил Зеленский.

Также, по словам Зеленского, высокой остается военная угроза вокруг Украины.

"Критическим является ее уровень с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угрозы – российские войска в приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии", - подчеркнул он.

Также читайте: Зеленский: Страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
А шо у Зебила с географией?
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27.08.2021 15:35
+9
всьо ок!
Молдова - велика чорноморська країна!
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27.08.2021 15:36
+4
Майя дивилась на ЗЕльонку з сумом Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7802
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27.08.2021 16:17
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общее прошлое , дружественные и братские народы . Зеля , учи историю .
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27.08.2021 15:33 Ответить
Для начала убрать опухоль - ПНР.
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27.08.2021 15:34 Ответить
Це Зєлєнскій з бронекатерами пропонує приєднатися до себе румунам, які мають повноцінний, хоч і е великий військовий флот з великими кораблями? 😊
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27.08.2021 15:34 Ответить
А шо у Зебила с географией?
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27.08.2021 15:35 Ответить
Увы.
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27.08.2021 15:35 Ответить
всьо ок!
Молдова - велика чорноморська країна!
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27.08.2021 15:36 Ответить
Майя дивилась на ЗЕльонку з сумом Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7802
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27.08.2021 16:17 Ответить
А шо ей,смеяться? Она уважает 27% украинцев.
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27.08.2021 16:38 Ответить
Мая взагалі якась сумна ходить... І чого б то?
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27.08.2021 17:15 Ответить
Ниче. Оно ему надо?
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27.08.2021 15:39 Ответить
То же самое, что и со всем остальным. Ноль целых хрен десятых.
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27.08.2021 15:55 Ответить
У Молдови є військовий річний флот, який приймає участь у спільних з Україною навчаннях в прибережній зоні Чорного моря. І чому б не приймати до уваги сили іншої держави, нехай і такі невеликі? Це свого роду навіть комплімент.
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27.08.2021 16:12 Ответить
А почему бы зеледенту не договорится о морском взаимодействии с действительно решающей морской силой в Черном Море Турцией? Может бункерный карлик не давал таких распоряжений через бородатую бабушку?
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27.08.2021 16:35 Ответить
З Турцією вже є спільні проекти в військово-морській сфері. Нещодавно була новина про корвет, який там будують для України. В інших сферах також налагоджена кооперація. Питання тут більше до Турції, бо зв'язки з РФ у них також тісні.
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27.08.2021 17:00 Ответить
Я говорю не о заказах корветов на верфях Турции. А о совместном усилении военно-морского взаимодействия. Вам не кажется, что такими заявлениями о взаимодействии с второстепенными (да, так и есть) странами в Черном море без такого предложения Турции является пощёчиной Эрдогану как президенту Турции? А кто еще недоволен действиями Турции в Черном море?
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27.08.2021 17:30 Ответить
Ні, не здається. Пропозиція звучить в форматі зустрічі з президентами Молдови і Румунії, а не з Ердоганом.
І чому спільне будівництво військових кораблів не являється посиленням військово-морського співробітництва? Чому ви взагалі розділяєте питання безпеки Чорного моря на окремі складові, якщо це питання комплексне? Та ж сама Молдова може і не мати флоту військового, але є торговий, є її політична позиція, яка повинна підтримувати нашу щодо чорноморського регіону.
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27.08.2021 18:05 Ответить
Речной флот Молдовы???Первый раз слышу.Это .,наверно анекдот)))
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27.08.2021 18:32 Ответить
У Молдовы 300 метров берега реки, подаренные Кучмой, за которые она не рассчиталась.
Флот - номинальный. Говорить о нем - глупо.
Впрочем, зебилоиду это объяснять бесполезно.
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27.08.2021 21:36 Ответить
М-м-м, "глупо", так? Ти я бачу геній думки. А слабо подумати про те, що якраз в тому і сенс підіймати це питання, щоб у Молдови цей флот з'явився? Слабо. А слабо подумати про те, що Україна може забезпечувати безпеку торгівельних шляхів в обмін на послуги від країн, які самі не здатні це робити? Хоча б щодо їх дипломатичної позиції. Слабо.
Краще сидіти в теплій ванні, де у всьому винні інші, а ти такий розумний дивишся на всіх зверху вниз.
Я голосував за Порошенка, я підтримував його на Цензорі, не тому, що я був порохоботом або зараз зеленим, а тому, що я бачу які і хто ідеї підтримує. Мені похрін на прізвища, не похрін на державу. Тобі досить розвішувати ярлики і судити все під одну гребінку, а починати думати башкою.
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27.08.2021 22:24 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в регионе Черного моря, Источник: https://censor.net/ru/n3284905.



Где Черное море, а где Молдова?
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27.08.2021 15:35 Ответить
А шо такое, ви таки спорите с наивЯличайшей личность современности?! Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі - Цензор.НЕТ 4802
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27.08.2021 15:37 Ответить
Таки да! Ляпнул не подумавши! Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі - Цензор.НЕТ 5201
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27.08.2021 15:39 Ответить
Космодром не предлагал построить? А мильярд деревьев не предлагал посадить совместно? Типа, вы сажайте а мы поржем. Не?
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27.08.2021 15:36 Ответить
пропонував приватизацію Місяця
недорого
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27.08.2021 15:38 Ответить
ми можемо забезпечити прикриття з повітря

київські АНи летять на парад (АН-70, АН-225 "Мрія")
(Київ з піднебесся - уххх!..)

https://www.youtube.com/watch?v=XEAoQbJnsgg&ab_channel=DmytroAntonov
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27.08.2021 15:37 Ответить
Капец...а ещё надо выдержать если оно все таки попрется в Стенфордский университет с "лекцией"...
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27.08.2021 15:38 Ответить
Нагонят бомжей. Скажут шо после представления буду раздавать всем по 100 долларов.
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27.08.2021 15:42 Ответить
Очень дельно и очень кстати это предложение. Всё таки есть жилка государственности у нашего. И надо сказать что и румыны и молдаване согласятся сразу---не шло у них до этого. А тут сразу ** и прямо в лоб.
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27.08.2021 15:39 Ответить
Ріалі? Він може ще думає, що у Молдови є морський флот з крейсерами і дредноутами? Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі - Цензор.НЕТ 6697
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27.08.2021 15:40 Ответить
В Молдови вже з'явився вихід до Чорного моря? Не знав... Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі - Цензор.НЕТ 955
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27.08.2021 15:43 Ответить
Да есть там у них 400 метров на Дунае, которые мы им когда-то обменяли. Они там порт построили в селе и теперь имеют выход к Чёрному морю. Но предлагать военное сотрудничество стране с несколькими речными катерами и моторными лодками - это сильнейший стратегический ход от зе-главкома.
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27.08.2021 16:14 Ответить
"Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, которые имеют общее прошлое, как партнеры, которые одинаково видят будущее, как дружественные и братские народы, ради успеха наших народов", - добавил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3284905

И вот пойми - наш либо малоросс, либо реально думает что совки были правы и такое понятие как "братские народы" - это не полнейший бред?
то же как и Меркель обозвал - мудемуазелью, или мамзелью, как там..
что за мендель ему "спичи" пишет? ибо после первого зашквара писун берется за ухо и выпердаливается нафиг. а у Зели как будто Ердак пишет шоб тот побольше наварнякал бреда.
ладно шо Микрона не обозвал мистером или прости Аллах, джентльменом Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі - Цензор.НЕТ 9581
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27.08.2021 15:45 Ответить
Такое впечатление шо оно ляпает шо в голову сбредет.
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27.08.2021 15:46 Ответить
А куда впадает Каплань? То то же.
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27.08.2021 15:53 Ответить
річка Каплан - довжина 42 км (в межах України - 22,7 км), Річище слабозвивисте, влітку пересихає. Споруджено кілька ставків.

на ставках перечікують засуху авіаносці Молдови Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі - Цензор.НЕТ 289
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27.08.2021 16:23 Ответить
Вони вже цим займаються разом з американцями. А нам з весни жодних розвідувальних даних не надають, через зрадника зеленського.
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27.08.2021 15:53 Ответить
Молдаване на атомных подводных лодках - это страшная сила! 😁
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27.08.2021 16:10 Ответить
Походу, Зельц мощную дорогу потянул перед визитом и голос свыше ему поведал : "Молдова это же великая морская держава, а её могучий флот - гроза морей и океанов !!!... Срочно заключай с ней военный союз и смело хозяйничай в Чёрном море..."
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27.08.2021 16:27 Ответить
а Зеля Киднеппер не будет больше похищать людей у соседей-"коллег"?..
зуб даёт?..- зубы-то хоть ещё остались после обещалок найвэлычнишого прездобола?
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27.08.2021 16:11 Ответить
фиКало,мойский и компашка таких же уродов, изолировали наркомана в резиденции. наркота 24х7. оно пребывает в дурмане не первый месяц. плотное кольцо, и полный недопуск к организму. оно не понимает что происходит, получает только новости о всенародной любви. читает тексты когда кратковременно выводят из дурмана. в это время грабят последнее.
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27.08.2021 16:43 Ответить
Молдовский военно-морской флот страшная сила! Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7966
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27.08.2021 17:08 Ответить
Вы ещё не видели нашу авиацию!!!
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27.08.2021 18:37 Ответить
что значит не видели? Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7644 Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі - Цензор.НЕТ 8532
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27.08.2021 19:21 Ответить
Може ще отримати дипломатичну відповідь як в 16-му сонеті Шекспіра , - "Гуляй Вася".
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27.08.2021 17:42 Ответить
Чтобы кому-то что-то предлогать надо как минимум не опаздывать на мероприятия иначе станешь ******.
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27.08.2021 20:19 Ответить
Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, не ужто рассказал зачем " украинского чаушеску" стырил, как теерорист а не сосед?
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27.08.2021 20:38 Ответить
Шо "воно" мямлить? Треба заборонити рашці входити кораблями до портів цивілізованих країн. І тоді Азов і Керч відкриють
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27.08.2021 21:50 Ответить
 
 