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Расчлененное тело женщины обнаружили в одной из квартир Подольского района Киева, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Расчлененное тело женщины обнаружили в одной из квартир Подольского района Киева, - Нацполиция

В одной из квартир на столичном подоле обнаружили расчлененное тело женщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сегодня около в 11:40 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире своего родственника на проспекте Правды он обнаружил расчлененное тело женщины.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы.

Правоохранители осмотрели помещения, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личность женщины, фрагменты тела которой были обнаружены.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Чувак нашел в реке опухшее тело разложенное ,потом год в мусарку бегал показания давал.
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27.08.2021 15:54
+4
Новини про розчленовані трупи не мають нічого спільного із психічними розладами, хіба що у вкрай малому проценті випадків, зазвичай так намагаються позбутись тіла і уникнути відповідальності. Расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на столичном Подоле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3444
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27.08.2021 15:48
+4
Район, звичайно, Подільський, але це не Поділ... Так само, як Пріорка частково в Оболонському районі, але це не Оболонь!
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27.08.2021 16:03
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вместо психушек - семейный доктор . Расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на столичном Подоле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8528
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27.08.2021 15:44 Ответить
Новини про розчленовані трупи не мають нічого спільного із психічними розладами, хіба що у вкрай малому проценті випадків, зазвичай так намагаються позбутись тіла і уникнути відповідальності. Расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на столичном Подоле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3444
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27.08.2021 15:48 Ответить
моя думка - що вбивство може зробити тількі хвора (психічно) людина . Нормальна ,спокійна людина на таке не піде , без ,можливо, загрози для свого життя.
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27.08.2021 15:57 Ответить
Да ні, чого ? Вбивство це цілком нормально, особливо вбивство тих, кого вважаєш винним у чомусь, от наприклад кацапів. Ніхто ж не буде казати, що вбивати росіян це щось ненормальне ? Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 381
А у випадках із розчленуванням у абсолютній більшості випадків, це випадкові вбивства, які можуть статись із безлічі причин.
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27.08.2021 16:43 Ответить
Маньячок ты однако, но думаю неопасный раз графоманишь по теме рачлененки, иначе бегал бы по посадкам с пилй за бабцями.
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27.08.2021 18:32 Ответить
Вообще то инстинкт убийцы это базовый инстинкт человека - как инстинкты самосохранения и размножения Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2810 Почитай что ли профильную литературу Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4112
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27.08.2021 22:18 Ответить
Ну не знаю. Інстинкт вбивці треба спеціально плекати, а в нас навпаки його задавлюють з дитячих років (і це для соціуму корисно як на мене). Так що я особисто не впевнений, що зміг би когось вбити за нормальних умов, та і за ненормальних теж
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28.08.2021 08:03 Ответить
Кто то сладко спит, а кто то тело режет. Ваа че творится, ужас. Расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на столичном Подоле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4639
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27.08.2021 15:44 Ответить
Меня этот момент тоже всегда ужасал - тут курицу пока разделаешь упаришься, а там целый человеческий труп! Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7293 Но как то ютуб подсунул кацапскую крминальную ТВ-пограмму - и там рассказали, что такой вот убивец пошел и купил электролобзик для этой цели Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 267
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27.08.2021 22:21 Ответить
там кровіщі буде мабуть на всю хату якщо почати лобзіком чи чимось подібним - хз
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28.08.2021 08:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zgolqZmqKr0
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27.08.2021 15:50 Ответить
И гладил я кошку
Собаку в пальто
Но это же ночь

и Луна и Барбос))

чет стих напомнил в ролике слушал - это как этот Орг... Нстрдмс?
не оч понравился, но Джигурде бы зашел
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27.08.2021 15:56 Ответить
а если бы в подъезде, то только 1 из тысячи мужчин заявил и вызвал.
и это правильно - просто в лучшем случае бы месяцами бегал давать показания.
как писало - баба услышала срач - выбежала, затащила к себе избитого наркомана, а потом мусор сказал - если не выйдет из комы - будешь сидеть. приблизительно так и все знают - нахрен трогать/вмешиваться, себе же хуже будет.
и вроде правильно, но как же обыдлили то всех коммунары то((((
в норм. стране - сразу 100 жителей сбегутся, не думая что могут мусора взять первого встречного с поперечным и посадить. - будут помогать как могут.
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27.08.2021 15:53 Ответить
Чувак нашел в реке опухшее тело разложенное ,потом год в мусарку бегал показания давал.
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27.08.2021 15:54 Ответить
У поліції той хто повідомив про правопорушення завжди є першим підозрюваним )
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27.08.2021 16:45 Ответить
Проспект Правди - це Виноградар, а не Поділ!
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27.08.2021 15:53 Ответить
Веник давно уже часть Подольского района
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27.08.2021 16:01 Ответить
Район, звичайно, Подільський, але це не Поділ... Так само, як Пріорка частково в Оболонському районі, але це не Оболонь!
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27.08.2021 16:03 Ответить
Точно, выселки... Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7585
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27.08.2021 18:55 Ответить
Угу, а Сквыра - белоцерковского.
Только никто не додумается написать, что дело было в Билой, а не Сквыре, кроме журнашоюх, не знающих географии
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27.08.2021 16:05 Ответить
Так. Але офіційно - це Подільський район
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27.08.2021 16:02 Ответить
В Подільському районі і на Подолі - трохи різні речі!
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27.08.2021 16:03 Ответить
Ветряные Горы, не?
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27.08.2021 16:06 Ответить
Вітряні гори - це біля пр. Свободи, а не Правди...
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27.08.2021 16:11 Ответить
очищенная полиция ща найдет преступника
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27.08.2021 15:57 Ответить
она занята - насаживает тебя на бутылку Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7878
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27.08.2021 22:23 Ответить
Есть такая профессия в Украине..Батькивщину в хаос вводить.Чернухой максимально насыщать мозги незрелого обывателя.Авось поможет кремлю и его пособникам в Украине посеять Руину в умах граждан.
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27.08.2021 16:01 Ответить
не на подоле а в подольском районе
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27.08.2021 16:23 Ответить
Да это понаехавшие вещают! у Цензора, Подол с маленькой буквы!
У Цензора журналисты которые подешевле, такие и новости, уровень - деревня!
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27.08.2021 19:03 Ответить
Это подол детка...
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27.08.2021 16:42 Ответить
Интересно что в Германии такие случаи крайне редки а в Украине это уже почти норма. О чем это говорит?..
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27.08.2021 16:49 Ответить
о том что ты лишнехромосомный набутылочник Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8850
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27.08.2021 22:24 Ответить
ПроШпект Правди, ***... Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9529
З 1971 року набув назву проспект Правди[1] (також застосовувалося написання проспект «Правди»[2]), на честь центрального органу Комуністичної партії Радянського Союзу газети «Правда»[3].

Шозанах? Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2692
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27.08.2021 16:56 Ответить
стивен кинг..??
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28.08.2021 01:39 Ответить
 
 