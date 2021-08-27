Расчлененное тело женщины обнаружили в одной из квартир Подольского района Киева, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В одной из квартир на столичном подоле обнаружили расчлененное тело женщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
Сегодня около в 11:40 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире своего родственника на проспекте Правды он обнаружил расчлененное тело женщины.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы.
Правоохранители осмотрели помещения, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личность женщины, фрагменты тела которой были обнаружены.
Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.
Пожалуйста, подождите...
А у випадках із розчленуванням у абсолютній більшості випадків, це випадкові вбивства, які можуть статись із безлічі причин.
Собаку в пальто
Но это же ночь
и Луна и Барбос))
чет стих напомнил в ролике слушал - это как этот Орг... Нстрдмс?
не оч понравился, но Джигурде бы зашел
и это правильно - просто в лучшем случае бы месяцами бегал давать показания.
как писало - баба услышала срач - выбежала, затащила к себе избитого наркомана, а потом мусор сказал - если не выйдет из комы - будешь сидеть. приблизительно так и все знают - нахрен трогать/вмешиваться, себе же хуже будет.
и вроде правильно, но как же обыдлили то всех коммунары то((((
в норм. стране - сразу 100 жителей сбегутся, не думая что могут мусора взять первого встречного с поперечным и посадить. - будут помогать как могут.
Только никто не додумается написать, что дело было в Билой, а не Сквыре, кроме журнашоюх, не знающих географии
У Цензора журналисты которые подешевле, такие и новости, уровень - деревня!
З 1971 року набув назву проспект Правди[1] (також застосовувалося написання проспект «Правди»[2]), на честь центрального органу Комуністичної партії Радянського Союзу газети «Правда»[3].
Шозанах?