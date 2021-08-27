Расчлененное тело женщины обнаружили в одной из квартир Подольского района Киева, - Нацполиция

В одной из квартир на столичном подоле обнаружили расчлененное тело женщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сегодня около в 11:40 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире своего родственника на проспекте Правды он обнаружил расчлененное тело женщины.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы.

Правоохранители осмотрели помещения, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личность женщины, фрагменты тела которой были обнаружены.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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