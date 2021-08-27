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зарплата (2303) Госстат (220)

Реальная зарплата в Украине в июле выросла на 10,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Реальная зарплата в Украине в июле выросла на 10,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года выросла на 10,2%, по сравнению с июнем текущего года - на 0,1%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы статистики (Госстат).

Как отмечается, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле по сравнению с июнем-2021 выросла на 0,2%, в годовом измерении - на 21,5%, составив 14345 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Статведомство уточняет, что в июне 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14 313 грн, мае – 13 499 грн, апреле – 13 543 грн, марте – 13 612 грн, феврале – 12 549 грн, январе – 12 337 грн.

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По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле-2021 к июлю-2020 наблюдался в Закарпатской ( на 24,4%), Хмельницкой (на 23,8%), Волынской (на 23,7%), Ривненской (на 23,6%), Ивано-Франковской (на 23,4%), Львовской (на 22,7%) областях, а также в Киеве (на 22,9%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 956 грн, самый низкий в Черновицкой области – 11 350 грн.

В июле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания - на 52,5%, здравоохранении - на 30,5%, предоставлении других видов услуг – на 28,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 27,8%, образовании - на 27,5%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 27,2%, информации и телекоммуникаций – на 26,1%, в сфере операций с недвижимостью – на 23,3%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 21,8%, в сельском и лесном хозяйстве – на 21,5%, в финансовой и страховой деятельности – на 20,3%, в строительстве - на 19,0%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 17,3%, в промышленности – на 15,9%.

Также читайте: Зарплату объявившим голодовку медикам со Львовщины не платят из-за просчетов руководства больницы, - НСЗУ

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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Топ комментарии
+20
Брехня, даже в Киеве 14,3 тыс не так то легко найти, а уж по регионам вдвое меньше.
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27.08.2021 15:58
+14
если взять одного миллиардера и 999 бомжей то можно утверждать что имеется 1000 миллионеров
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27.08.2021 16:03
+11
В зелених швидко зростає.
А в звичайних людей щось приросло ?
Хто похвастається ?
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27.08.2021 15:56
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Реальная зарплата в Украине в июле возросла на 10,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, - Госстат - Цензор.НЕТ 1217
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27.08.2021 15:54 Ответить
Номінальна середня зарплата за рік зросла на 21,5%. Номінальна пенсія за рік зросла на 11%. Дрібниці? Але так триває вже 7 років. І як результат зарплата 14 тисяч, пенсія 2, 5 тисячі. Такого розриву і в Африці немає.
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27.08.2021 16:20 Ответить
смертність також зросла порівняно з 2020 роком на 20 %.Див дані госстата.
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27.08.2021 16:42 Ответить
зато Олия на 100% Реальная зарплата в Украине в июле возросла на 10,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, - Госстат - Цензор.НЕТ 4452
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27.08.2021 15:55 Ответить
Больше. Еще крупы, сахар, яйца, хлеб и т.д.
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27.08.2021 16:10 Ответить
Тут паради не допоможуть. І навіть кричалки , що путін Пуйло під час підготовок до параду.
Справжні повелителі життя українців нувориші-клєптомани свого бабла не упустять, і людям пристойно хрен заплатять.
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27.08.2021 16:28 Ответить
зеля уже не знает как ему поднять рейтинг просто...
а реальный рейтинг не тот что ему рисуют 26% он не больше 3%
куда я не ездил по Украине, кого не спрошу, все его проклинают и готовы разорвать на клочья за всю эту нищету и безработицу что он устроил за 2 года
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27.08.2021 19:51 Ответить
Да все продукты каждый день дорожают и дорожают, и намного больше чем на 20% . Зеленогнойные бобики с подачи гавноканала г+г орали смертным криком про лук весной 19 года по 23 грн, когда был неурожай в 18 году, но в августе 19, когда картошка была почти по 20 грн за кило- молчали , всунув язык в зад. А сейчас курица стала по цене свинины, сахар стал в 2 раза дороже, не говорю про олию, рыба- даже мойва поганая больше 100 грн за кг. Это у нас тут закончилась эпоха бидности для некоторых. Список некоторых публикуется.
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27.08.2021 17:34 Ответить
А вы в килограммах мяса подсчитайте .
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27.08.2021 15:55 Ответить
А що там ціни на продукти?
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27.08.2021 15:56 Ответить
В зелених швидко зростає.
А в звичайних людей щось приросло ?
Хто похвастається ?
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27.08.2021 15:56 Ответить
шерсть перед отопительным сезоном .
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27.08.2021 15:58 Ответить
А як зросли за рік прибутки в 1% найбагатших істот, які населяють Україну?
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27.08.2021 16:24 Ответить
Брехня, даже в Киеве 14,3 тыс не так то легко найти, а уж по регионам вдвое меньше.
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27.08.2021 15:58 Ответить
Зато у ГАВНОСТАТА все в шоколаде!!! Реальна зарплата в Україні в липні зросла на 10,2% проти аналогічного періоду 2020 року, - Держстат - Цензор.НЕТ 1658
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27.08.2021 16:24 Ответить
говностат работает на Пенсионный.от средней по стране рассчитывают пенсию,чем больше по стране средняя относительно реальных зарплат, тем меньше пенсия.
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27.08.2021 19:50 Ответить
цены тоже
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27.08.2021 15:58 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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27.08.2021 16:00 Ответить
Замість Великого будівництва - Велика інфляція. Здрастуй, золота осінь!
https://www.youtube.com/watch?v=Y-SLuqes210
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27.08.2021 16:01 Ответить
Кловани з держстату не мають бажання оприлюднити у саме кого вона зросла!
А зросла вона у держслужбовців (судді, прокурори та інших непотрібів) за рахунок підвищення такої простої собі херні яка називається прожитковий мінімум.
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27.08.2021 16:02 Ответить
если взять одного миллиардера и 999 бомжей то можно утверждать что имеется 1000 миллионеров
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27.08.2021 16:03 Ответить
100 в гору!!! "Смотрите какая веселая математика получается - 100 чел получают зарплату 3-4 тыс грн\мес, а 10 ублюдочных "депутатов" по 100 тыс\мес, НО В СРЕДНЕМ МЫ ПОЛУЧАЕМ ПО 12 тыс!!! Депутаты едят мясо, а народ жрет капусту, НО В СРЕДНЕМ МЫ ЕДИМ ГОЛУБЦЫ!!! ТАК ОНИ И ЖИЛИ!!! Реальна зарплата в Україні в липні зросла на 10,2% проти аналогічного періоду 2020 року, - Держстат - Цензор.НЕТ 7560
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27.08.2021 16:22 Ответить
Рад за зелёную кодлу, что у них всё растёт.... А у нас только цены и тарифы растут в разы.
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27.08.2021 16:04 Ответить
Как про то, что один жрет мясо, а другой жует капусту, но в среднем они едят голубцьІ.
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27.08.2021 16:18 Ответить
Яке ж це зростання - це індексація по інфляції.
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27.08.2021 16:25 Ответить
Рeальна зарплата враховує інфляцію. Цe зростання купівeльноі спроможності.
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27.08.2021 17:01 Ответить
Нема поняття інфляція по ціні!
Якщо б мінімальна заробітна плата зросла на 10% то це була б реальна цифра.
Збільшився прожитковий мінімум який закладено ще 8 місяців назад. У всіх держписків зряплата вираховується в " прожиткових мінімумах". Тобто так і записано отримує не меншу ніж 10 прожиткових. А весь фокус полягає в кількості прожиткових мінімумів.
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27.08.2021 18:14 Ответить
Мінімальна зарплата 6 тисяч, але ж на руки менше отримують.
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27.08.2021 16:34 Ответить
Реальная зарплата в Украине в июле выросла на 10,2%

А нереальная у судей, прокуроров, депутатов и др. шушеры на сколько?)
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27.08.2021 16:34 Ответить
Как пришли зеленые большевики к власти и захватили госстат, так такие сказки пошли, что просто поверить сложно, почему украинцы массово работают за границей, а те что остались в основной массе жалуются на низкий уровень жизни.
Зеленые фальсификаторы статистики то падающее промпроизводство ловким движением цифр превратят в растущее, то падение ВВП в мгновение изменят на рост, то от балды рисуют среднюю зарплату.
Зубожиння то оно было при барыге Порошенко, а когда олигархат захватил власть с помощью зеленых большевиков, то пошла установка зомбировать 73 процента, будто бы в стране все хорошо, идет рост благосостояния, с каждым днем все лучше жить.
Всё в стиле совка.
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27.08.2021 16:49 Ответить
Брешут! Не стыда не совести. Во всём мире пользуются одним показателем- минималной заработной платой. Только в Испании встречал в статистике ср.зар.плату. Например депутаы местных советов получают 1,2 от ср. зар.платы по стране. А депутаты парламента(Кортесов)- 1,4 ср. зар. платы.
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27.08.2021 17:11 Ответить
А цены?Цены то на сколько,скоро опять станем миллионерами у которых не будет хватать денег чтоб прокормить не то что семью а и самих себя.
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27.08.2021 16:50 Ответить
На початку 90-Х вже була "країна похмурих мілліонерів" з купонокарбованцями. Можуть повторити. Вже зараз на ринках і в магазинах виникають труднощі видавати решту кюпюрами менше 200 грн.
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27.08.2021 17:36 Ответить
Тут в голову прийшла така порівняльна дурниця.
При СССР сірники коштували 1коп тепер 1гр.
Хліб від 16 до 32коп тепер дешевший за 16гр незнайдеш і тд.
Ось і приходить на дуску чи Україна не йде вперед до СССР.
Тобто світло 4гр газ по 18гр?
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27.08.2021 17:45 Ответить
Слова РЕАЛЬНАЯ и ГОССТАТ нельзя вставлять в одно предложение Реальна зарплата в Україні в липні зросла на 10,2% проти аналогічного періоду 2020 року, - Держстат - Цензор.НЕТ 5743
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27.08.2021 16:52 Ответить
Видеть все премии кобли и его радонаглядателей подсчитали,ничего не упустили.
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27.08.2021 17:07 Ответить
Мне просто кажется что все кто принимает ценовую политику страны и по выплатам живут на полном государственном,то есть за счет нас,обеспечении.И если их спросить сколько стоит кубик газа, воды или буханка хлеба они просто не смогут ответить.Так как по счетам платим за них мы-народ.
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27.08.2021 17:16 Ответить
А шо там статистика вещает про рост цен? Зарплата на 10%, а цены на 25% и растут еженедельно.
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27.08.2021 18:22 Ответить
Клоуны!!!! В Европе, смотрят на медиальную зарплату, а не на среднюю. Опубликуйте её и тогда, всё сразу станет на своё место.
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27.08.2021 18:49 Ответить
Во твари
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27.08.2021 19:43 Ответить
надо сравнивать насколько реально выросли тарифы на жкп и на продукты питания ?
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27.08.2021 20:34 Ответить
Брехня! Всі освітяни були на канікулах, а відпускні за липень і серпень були нараховані з урахуванням середньої суми за10 попередніх місяців... То як вони могли зростати в кінці літа? Може у працівників міністерства освіт?
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27.08.2021 20:53 Ответить
так а подорожало все-даже вода питьевая бутилированная ! Гостат-ху-ло !
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27.08.2021 21:40 Ответить
Как приехали мы в Польшу 2 года назад, помню меня удивила дешевая газированная вода Oaza по 69 грош за 1,5литра(около 5 гривен). Самая дешевая, да, но не в этом суть. Время шло, зарплата ежегодно увеличивалась, росла стабильно(и продолжает) минималка по стране. Со временем уже и на цены перестал смотреть, просто брал что хочется и знаю, что денег хватит. И вот перед отпуском и поездкой в Украину решил я чего-то глянуть на цены. И та самая Оаза стоит... 69 грош. Да, на что-то цены за это время поднялись, но, как по мне - в пределах разумного, а на что-то так и остались как два года назад. Напомню, минималка по стране росла стабильно.
Приехал я в Украину с памятью о ценах 2х летней давности, посмотрел на цены нынешние и чего-то взгрустнулось...

Это я к чему. Средней и, судя по комментариям, почти мифической зарплатой в 15 тысяч стыдно хвастаться, когда цены уже сравнялись с польскими почти по всем позициям, плюс-минус.
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27.08.2021 22:32 Ответить
Жесть,как всё-таки лецимерно нагло врут,мало того что не увеличилось так ещё и выплаты с полу годовалой задолженностью вот уже больше года,зарплата раз в неделю 25% и о том что бы как то забрать то что уже тянут с долгом в полтора года за 4,5месяца,да же и речи быть не может,не какой суд,не какие права не какая тем более по правам працифныкив не кто не чего не решает,предприятие захватило ОПГ,отношение валите отсюда,денег не кто не даст, жалуйтесь куда и кому хотите,суды и журнашлюхи местные у нас в кармане,зэ ля а до этого Петя с глубоко закрытыми глазами не замечает не хрена,люди по3-5мес, не видят вообще зарплат,полнейшая деградация,безнадёга и отчаяние,оборудование до ушатывают,нз до резают,гСумы, металлургия,полное днище и надежды ноль(((( Зеленский Фирташу всё списал обнулил пюа теперь и Ахметке,видимо им нужнее а то что люди штабелями скоро падать будут и многие в проголодь работа дом работа,тебе Вова какая разница,как и тем судьям и профсоюзам,которых развелось целые отделы,у которых зарплата вовремя и она в основном космическая,присосались к бюджету, приспособленцев всё больше и больше,новые органы налоговая над налоговой и высшая налоговая как с судами,а чё,они и деток своих в теплые места и вовремя выплачеваемыми доходами..Эх,ВОВА, ЕЩЁ ДОЖИВЕМ ДО ТЕХ ВРЕМЁН КОГДА ВСЯ ЭТА НЕ ЧЕСТЬ будет жестоко рваться отчаянными,тем кому терять кроме серой действительности уже не чего,злыми людьми,которые с 14го наблюдают это БЛ..ЦТВО,в телеке и у вас Европа,а в реале нищета,коррупция в корупцие и от ваших "проваджень"уже блевать тянет многих,чисто судьям молотят взятки а сами на гос бюджетах и налогах едите,списывая олигархам долги,НУ НУ,какая разница ,фу(Слава Украине,той которая отомстит всей этой "эуро- шобле" у корыта,да будет так!
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28.08.2021 02:51 Ответить
 
 