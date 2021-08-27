Реальная зарплата в Украине в июле выросла на 10,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, - Госстат
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Реальная заработная плата в Украине в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года выросла на 10,2%, по сравнению с июнем текущего года - на 0,1%
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы статистики (Госстат).
Как отмечается, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле по сравнению с июнем-2021 выросла на 0,2%, в годовом измерении - на 21,5%, составив 14345 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).
Статведомство уточняет, что в июне 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14 313 грн, мае – 13 499 грн, апреле – 13 543 грн, марте – 13 612 грн, феврале – 12 549 грн, январе – 12 337 грн.
По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле-2021 к июлю-2020 наблюдался в Закарпатской ( на 24,4%), Хмельницкой (на 23,8%), Волынской (на 23,7%), Ривненской (на 23,6%), Ивано-Франковской (на 23,4%), Львовской (на 22,7%) областях, а также в Киеве (на 22,9%).
Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 956 грн, самый низкий в Черновицкой области – 11 350 грн.
В июле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания - на 52,5%, здравоохранении - на 30,5%, предоставлении других видов услуг – на 28,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 27,8%, образовании - на 27,5%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 27,2%, информации и телекоммуникаций – на 26,1%, в сфере операций с недвижимостью – на 23,3%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 21,8%, в сельском и лесном хозяйстве – на 21,5%, в финансовой и страховой деятельности – на 20,3%, в строительстве - на 19,0%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 17,3%, в промышленности – на 15,9%.
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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Справжні повелителі життя українців нувориші-клєптомани свого бабла не упустять, і людям пристойно хрен заплатять.
а реальный рейтинг не тот что ему рисуют 26% он не больше 3%
куда я не ездил по Украине, кого не спрошу, все его проклинают и готовы разорвать на клочья за всю эту нищету и безработицу что он устроил за 2 года
А в звичайних людей щось приросло ?
Хто похвастається ?
https://www.youtube.com/watch?v=Y-SLuqes210
А зросла вона у держслужбовців (судді, прокурори та інших непотрібів) за рахунок підвищення такої простої собі херні яка називається прожитковий мінімум.
Якщо б мінімальна заробітна плата зросла на 10% то це була б реальна цифра.
Збільшився прожитковий мінімум який закладено ще 8 місяців назад. У всіх держписків зряплата вираховується в " прожиткових мінімумах". Тобто так і записано отримує не меншу ніж 10 прожиткових. А весь фокус полягає в кількості прожиткових мінімумів.
А нереальная у судей, прокуроров, депутатов и др. шушеры на сколько?)
Зеленые фальсификаторы статистики то падающее промпроизводство ловким движением цифр превратят в растущее, то падение ВВП в мгновение изменят на рост, то от балды рисуют среднюю зарплату.
Зубожиння то оно было при барыге Порошенко, а когда олигархат захватил власть с помощью зеленых большевиков, то пошла установка зомбировать 73 процента, будто бы в стране все хорошо, идет рост благосостояния, с каждым днем все лучше жить.
Всё в стиле совка.
При СССР сірники коштували 1коп тепер 1гр.
Хліб від 16 до 32коп тепер дешевший за 16гр незнайдеш і тд.
Ось і приходить на дуску чи Україна не йде вперед до СССР.
Тобто світло 4гр газ по 18гр?
Приехал я в Украину с памятью о ценах 2х летней давности, посмотрел на цены нынешние и чего-то взгрустнулось...
Это я к чему. Средней и, судя по комментариям, почти мифической зарплатой в 15 тысяч стыдно хвастаться, когда цены уже сравнялись с польскими почти по всем позициям, плюс-минус.