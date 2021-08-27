Из Афганистана уже эвакуировали более 100 тыс. человек, еще 250 тыс. ожидают эвакуации

С 14 августа из Афганистана эвакуировали 104 тыс. человек, более 66 тыс. вывезли США, еще более 37 тыс. – другие страны-союзники.

Об этом заявил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

При этом в Афганистане остается еще порядка 1 тыс. граждан США, отметил он.

По данным The New York Times, в Афганистане может быть не менее 250 тыс. человек, которые сотрудничали с правительством США и теперь имеют право на ускоренное получение американских виз.

Речь идет о переводчиках, советниках и других лицах, которые сотрудничали с правительством США или американскими организациями и сейчас, вероятно, хотят уехать из-за страха возмездия со стороны талибов, захвативших власть в стране, пишет газета. Издание подчеркивает, что точное количество таких людей неизвестно, так как американские чиновники отказываются сообщать, сколько таких людей осталось в стране.

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Сейчас темпы эвакуации – около 20 тыс. человек в день. Этого недостаточно, чтобы вывезти всех желающих до 31 августа – крайнего срока, установленного президентом США Джо Байденом для того, чтобы завершить эвакуацию, пишет The New York Times.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 августа сказала, что США не смогут вывезти всех желающих покинуть Афганистан. "Невозможно эвакуировать всех афганцев – миллионы потенциально, которые хотят выехать из Афганистана", – сказала Псаки.

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