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Новости За рубежом
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Афганистан (599) США (23167) эвакуация (1751)

Из Афганистана уже эвакуировали более 100 тыс. человек, еще 250 тыс. ожидают эвакуации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Из Афганистана уже эвакуировали более 100 тыс. человек, еще 250 тыс. ожидают эвакуации

С 14 августа из Афганистана эвакуировали 104 тыс. человек, более 66 тыс. вывезли США, еще более 37 тыс. – другие страны-союзники.

Об этом заявил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

При этом в Афганистане остается еще порядка 1 тыс. граждан США, отметил он.

По данным The New York Times, в Афганистане может быть не менее 250 тыс. человек, которые сотрудничали с правительством США и теперь имеют право на ускоренное получение американских виз.

Речь идет о переводчиках, советниках и других лицах, которые сотрудничали с правительством США или американскими организациями и сейчас, вероятно, хотят уехать из-за страха возмездия со стороны талибов, захвативших власть в стране, пишет газета. Издание подчеркивает, что точное количество таких людей неизвестно, так как американские чиновники отказываются сообщать, сколько таких людей осталось в стране.

Смотрите: Первые минуты после взрывов в аэропорту Кабула. ВИДЕО 18+

Сейчас темпы эвакуации – около 20 тыс. человек в день. Этого недостаточно, чтобы вывезти всех желающих до 31 августа – крайнего срока, установленного президентом США Джо Байденом для того, чтобы завершить эвакуацию, пишет The New York Times.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 августа сказала, что США не смогут вывезти всех желающих покинуть Афганистан. "Невозможно эвакуировать всех афганцев – миллионы потенциально, которые хотят выехать из Афганистана", – сказала Псаки.

Читайте: Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Кто-бы мокшан из кацапами забрал из Украины хотя бы в таком количестве.
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27.08.2021 16:52
+2
Ого, целая армия! Что же они в таком количестве талибов не прогнали?
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27.08.2021 16:53
+2
або маск у свому першому польоті вивіз на місяць...
хай будуть першими...хіба ж хтось проти
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27.08.2021 16:57
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Кто-бы мокшан из кацапами забрал из Украины хотя бы в таком количестве.
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27.08.2021 16:52 Ответить
або маск у свому першому польоті вивіз на місяць...
хай будуть першими...хіба ж хтось проти
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27.08.2021 16:57 Ответить
бородатий звісно, але ж

- куме, ви чули, кацапи у космос полетіли ?
- що , всі ?
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27.08.2021 17:25 Ответить
Ого, целая армия! Что же они в таком количестве талибов не прогнали?
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27.08.2021 16:53 Ответить
Так это и есть талибы . Из 4000 тысяч агфганцев завезенных в США более 100 находяться в списке террористов госдепартамента .
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27.08.2021 18:46 Ответить
та вы уж сразу и талибов эвакуируйте... в оон.....
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27.08.2021 16:58 Ответить
Интересно сколько процентов бегущих составляет 1) сотрудничавшие с силами коалиции и бывшей властью 2) не принимающие новый образ жизни и правления от талибов 3) сколько для того что бы использовать "окно возможностей" и бежать в благополучные, богатые страны и получать там статус и выплаты беженцев.
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27.08.2021 17:04 Ответить
все !
и перые, и вторые, и третьи ....

- скажите, а Динамо бежит ?
- все бегут ! З Афганістану вже евакуювали понад 100 тис. осіб, ще 250 тис. очікують евакуації - Цензор.НЕТ 1540
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27.08.2021 17:34 Ответить
к пункту 3 относиться 99.9% вывозимых .
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27.08.2021 18:49 Ответить
А мы наших 90 человек не знаем, как вытащить.
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27.08.2021 17:10 Ответить
это ж надо сколько было паразитов на народе афгана.....
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27.08.2021 18:16 Ответить
Ну не из-за "страха возмездия",а из-за " страха мести". Что за перевод такой?
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27.08.2021 18:33 Ответить
Стилистически верно , "сотрудничавшие с оккупантами" поэтому возмездие . Плюс условно талибан победил в этой войне .
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27.08.2021 18:48 Ответить
350 тыс афганцев в страны Европы и США . Самоубийство . Китаезам и кацапам только сидеть и смотреть осталось .
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27.08.2021 18:44 Ответить
Щось цифра сумнівна. Помилки немає разів в 10?
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27.08.2021 21:51 Ответить
вывозите уже всех наххх..- 30лямов, - ост.талибов там
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28.08.2021 01:44 Ответить
 
 