"Из пустоты в изобилие", - экстраординарный онлайн-форум по личностному росту состоится в рамках проекта Edufy

В Украине стартовал проект Edufy - это мировая образовательная инновационная платформа, основанная Андреасом Тиссеном, международным коучем и тренером с опытом работы 29 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт форума.

На Edufy представлен практический, полезный контент на трех языках от известных спикеров и экспертов, которые профессионально обучают ультрасовременным навыкам, а главное развивают способности, востребованные в 21 веке.

Как отмечают организаторы, самым топовым событием от Edufy станет международный глобальный Форум "Из пустоты в изобилие". В нем примут участие, также украинские известные тренеры, коучи и инфлюенсеры. Мероприятие состоится онлайн и оффлайн 1 сентября в 15:24 (по Киеву)

Цель Форума - трансформация в реальном времени 5 сфер жизни каждого участника: бизнес, отношения, личностный рост, здоровье, осознанность.

"100 000+ человек со всего мира, затаив дыхание, ожидают мега события сентября - Форум "Из пустоты в изобилие"! Это будут 24 часа качественного контента нон-стоп от 24 спикеров с мировым именем.Также будет зафиксирован рекорд в Книге Гиннеса. Трансляция события будет по всему миру с переводом на три языка и сурдопереводом", - отмечают организаторы.

Среди спикеров: Андреас Тиссен, Аллан Пиз, Ицхак Пинтосевич, Ник Вуйчич, Кэролайн Лив, Лена Адамова, Андрей Шатырко, Радислав Гандапас, Джон Максвелл, Светлана Спивакова, Наталия Самойленко, Андреас Бур, Бауржан Касымбегерабаев, Дмитрий Васильев и другие.



В программе форума:

1. Судьбоносные темы от более чем 50 спикеров.

2. Гениальное кастинг-шоу восходящих экспертов "BE A GENIUS".

3. Познавательные панельные дискуссии с экспертами мирового уровня.

4. Новейшая презентация инновационных технологий в образовательном секторе.

5. Насыщенный интерактив и качественный нетворкинг в оффлайн и онлайн пространстве.

6. Мощный заряд энергией от популярных звезд шоу-бизнеса и ди-джеев.

7. Уникальный розыгрыш мега-призов на сумму 50 000$.

8. Увлекательные ток-шоу с самым известным ведущим Украины.

9. Захватывающее дух и сердце участие в благотворительном проекте с медиа-группой 1+1.

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