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"Из пустоты в изобилие", - экстраординарный онлайн-форум по личностному росту состоится в рамках проекта Edufy

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине стартовал проект Edufy - это мировая образовательная инновационная платформа, основанная Андреасом Тиссеном, международным коучем и тренером с опытом работы 29 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт форума. 

На Edufy представлен практический, полезный контент на трех языках от известных спикеров и экспертов, которые профессионально обучают ультрасовременным навыкам, а главное развивают способности, востребованные в 21 веке.

Как отмечают организаторы, самым топовым событием от Edufy станет международный глобальный Форум "Из пустоты в изобилие". В нем примут участие, также украинские известные тренеры, коучи и инфлюенсеры. Мероприятие состоится онлайн и оффлайн 1 сентября в 15:24 (по Киеву)

Цель Форума - трансформация в реальном времени 5 сфер жизни каждого участника: бизнес, отношения, личностный рост, здоровье, осознанность.

"100 000+ человек со всего мира, затаив дыхание, ожидают мега события сентября - Форум "Из пустоты в изобилие"! Это будут 24 часа качественного контента нон-стоп от 24 спикеров с мировым именем.Также будет зафиксирован рекорд в Книге Гиннеса. Трансляция события будет по всему миру с переводом на три языка и сурдопереводом", - отмечают организаторы.

Среди спикеров: Андреас Тиссен, Аллан Пиз, Ицхак Пинтосевич, Ник Вуйчич, Кэролайн Лив, Лена Адамова, Андрей Шатырко, Радислав Гандапас, Джон Максвелл, Светлана Спивакова, Наталия Самойленко, Андреас Бур, Бауржан Касымбегерабаев, Дмитрий Васильев и другие.

Из пустоты в изобилие, - экстраординарный онлайн-форум по личностному росту состоится в рамках проекта Edufy 01


В программе форума:

1. Судьбоносные темы от более чем 50 спикеров.
2. Гениальное кастинг-шоу восходящих экспертов "BE A GENIUS".
3. Познавательные панельные дискуссии с экспертами мирового уровня.
4. Новейшая презентация инновационных технологий в образовательном секторе.
5. Насыщенный интерактив и качественный нетворкинг в оффлайн и онлайн пространстве.
6. Мощный заряд энергией от популярных звезд шоу-бизнеса и ди-джеев.
7. Уникальный розыгрыш мега-призов на сумму 50 000$.
8. Увлекательные ток-шоу с самым известным ведущим Украины.
9. Захватывающее дух и сердце участие в благотворительном проекте с медиа-группой 1+1.

Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.
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Топ комментарии
+10
Нахрена здесь реклама этой секты?
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27.08.2021 16:55
+7
Собирают дурачье, и рассказывают им, как надо зарабатывать) А дурак рот открыл и внимает. Только успевай деньги из лопатника доставай) "Из пустоты в изобилие", - экстраординарный онлайн-форум по личностному росту состоится в рамках проекта Edufy - Цензор.НЕТ 1498
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27.08.2021 16:55
+7
На яких дегенератів розрахований це шабаш аферистів?
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27.08.2021 17:03
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9. Захватывающее дух и сердце участие в благотворительном проекте с медиа-группой 1+1.
"Из пустоты в изобилие", - экстраординарный онлайн-форум по личностному росту состоится в рамках проекта Edufy - Цензор.НЕТ 9697
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27.08.2021 16:53 Ответить
Чтобы было изобилие, надо картошку на грядке сажать, а не лапшу на уши вешать.
ПЫСЫ: лапшу ведь тоже надо приготовить. Лучше с подливой...
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27.08.2021 16:54 Ответить
Нахрена здесь реклама этой секты?
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27.08.2021 16:55 Ответить
Ну...вы ж не глупый человек)
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27.08.2021 18:23 Ответить
Собирают дурачье, и рассказывают им, как надо зарабатывать) А дурак рот открыл и внимает. Только успевай деньги из лопатника доставай) "Из пустоты в изобилие", - экстраординарный онлайн-форум по личностному росту состоится в рамках проекта Edufy - Цензор.НЕТ 1498
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27.08.2021 16:55 Ответить
"Из пустоты в изобилие?"-лучших специалистов чем в Украине вы не найдёте. Наши аферисты прочитают вам такие лекции!
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27.08.2021 16:58 Ответить
Гидота якась
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27.08.2021 16:58 Ответить
ДжинсА
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27.08.2021 16:59 Ответить
...
10. Изгнание бесов и раздача слонов.
11. Банкет.
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27.08.2021 16:59 Ответить
На яких дегенератів розрахований це шабаш аферистів?
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27.08.2021 17:03 Ответить
73% ? "Из пустоты в изобилие", - экстраординарный онлайн-форум по личностному росту состоится в рамках проекта Edufy - Цензор.НЕТ 1770
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27.08.2021 17:06 Ответить
Не нравятся мне трепачи со сцены. Пахнет "пасторами Исуса Христоса".))
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27.08.2021 17:08 Ответить
Из грязи в князи...это зеленое стадо всем составом во главе с ослом..
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27.08.2021 17:14 Ответить
все шароепы в одном месте (с)
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27.08.2021 17:17 Ответить
ось і хана епохи бідності..., мрії отари зеленої починають збуватися...
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27.08.2021 17:36 Ответить
Я на такое не ведусь )на таких мероприятиях вкладываешь кучу бабла,а тебе дают задание или в мусорке капаться ,или попрошайничать ...
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27.08.2021 18:21 Ответить
подходите лохи-неудачники.
примеры уже есть.
"из клоуна в президенты"
и даже "из зека в президенты"
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27.08.2021 18:21 Ответить
Лох приходи
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27.08.2021 18:54 Ответить
так так так.. а где отєтот клован "ду ит!!" джаст ду ит!!!
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27.08.2021 19:54 Ответить
 
 