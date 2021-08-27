Украинский альпинист заблудился и получил травму в горах Турции, но его нашли
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Вадим Заскало пошел в одиночный поход по горам Турции. Он потерялся и получил травму щиколотки.
Об этом пишет турецкое издание Sözcü, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Украинский альпинист Вадим Заскалко отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе Адильджеваз. Заскалко потерялся и ранил щиколотку, пытаясь найти дорогу, после чего позвонил друзьям, чтобы сообщить об этом", - рассказывает издание.
На поиски украинца отправились подразделения жандармерии, управления по чрезвычайным ситуациям и других служб.
Связь с потерпевшим была потеряна, поскольку его телефон разрядился. Украинец самостоятельно добрался до ближайшей деревни, где смог зарядить телефон и сообщить друзьям о своем местонахождении. Ему помогли местные пастухи. Впоследствии спасатели доставили Заскалко в местную больницу. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
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а ведь этого экстемнюка можно еще и эвакуировать, специально наслав один борт и двоих спасателей - один из них Шкиряк, а второй - пилот.