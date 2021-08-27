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Новости За рубежом
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Украинский альпинист заблудился и получил травму в горах Турции, но его нашли

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украинский альпинист заблудился и получил травму в горах Турции, но его нашли

Вадим Заскало пошел в одиночный поход по горам Турции. Он потерялся и получил травму щиколотки.

Об этом пишет турецкое издание Sözcü, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украинский альпинист Вадим Заскалко отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе Адильджеваз. Заскалко потерялся и ранил щиколотку, пытаясь найти дорогу, после чего позвонил друзьям, чтобы сообщить об этом", - рассказывает издание.

На поиски украинца отправились подразделения жандармерии, управления по чрезвычайным ситуациям и других служб.

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Связь с потерпевшим была потеряна, поскольку его телефон разрядился. Украинец самостоятельно добрался до ближайшей деревни, где смог зарядить телефон и сообщить друзьям о своем местонахождении. Ему помогли местные пастухи. Впоследствии спасатели доставили Заскалко в местную больницу. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Автор: Ольга Лузан
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"....,но его нашли " в заголовке -песня))))
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27.08.2021 16:57 Ответить
Жаль.... если не оштрафуют на миллион рупий.
а ведь этого экстемнюка можно еще и эвакуировать, специально наслав один борт и двоих спасателей - один из них Шкиряк, а второй - пилот.
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27.08.2021 16:58 Ответить
навєрно, це прикритіє...скорше, шукав пілотів бе200, щоб не вижили
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27.08.2021 17:01 Ответить
Телефон разрядился. А зарядку от солнечной батареи экстремал с собой не носит?
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27.08.2021 17:01 Ответить
так шо там з травмою? забрали чи залишили?
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27.08.2021 17:03 Ответить
Что за придурки, которые ходят в горы в одиночку? Ума нет! Одна уже сходила весной, вернули в гробу!
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27.08.2021 17:47 Ответить
Может адреналин ...вот я вообще не понимаю зачем лезть на гору -даже если в четвером ,но я просто может всего кайфа не понимаю)
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27.08.2021 17:53 Ответить
Є тут на форумі одна дописувачка Аліса Коровьева, так теж лазила та щось зламала... Тепер знає, що ліки у Туреччині дешевші чим при Супрун... Правда, не знає котрі та мовчить як партизанка- знизив їй Зе!Бень ціни чи ні. Український альпініст заблукав і травмувався в горах Туреччини, але його знайшли - Цензор.НЕТ 290
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27.08.2021 19:21 Ответить
 
 