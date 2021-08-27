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Стрельба на кладбище в Одесской области: подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Стрельба на кладбище в Одесской области: подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан

В Одесской области задержан злоумышленник, который с товарищем в мае стрелял в пенсионеров на кладбище.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В мае 34-летний мужчина с 30-летним знакомым ранили из оружия супругов-пенсионеров, которые сделали им замечание по поводу распития на кладбище спиртных напитков. Младшего по возрасту правонарушителя полицейские разыскали в тот же день, а старшего объявили в розыск.

"Полицейские сообщили обоим мужчинам (беглецу заочно) о подозрении по ч.2 ст.15 и п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины и начали следственно-розыскные мероприятия. На след разыскиваемого фигуранта вышли местные оперативники. Схватили его по месту жительства знакомых. Сейчас мужчина ждет избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение", - рассказал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Чукань.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Ни в коем случае не в защиту отморозков, стрелявших в стариков, но вот этот пункт:
- "Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение"


Насколько я понимаю, они не убили, а только ранили (и то не факт) пенсионеров, но речь уже зашла о возможном пожизненном заключении.

И в то же время каким-то соскам, под кайфом или пьяным, которые машиной убивают шесть человек, никто и не заикнулся о пожизненном. И другим таким вот случаям.
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27.08.2021 17:18
+6
Истребитель Су-24 потерпел крушение в Перми Стрельба на кладбище в Одесской области: Подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан - Цензор.НЕТ 109

Здесь
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27.08.2021 17:27
+5
в общественном месте запрещено
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27.08.2021 17:22
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Правила форума Совет форумчан
стрелять это конечно по быдлячьи но на кладбищах всегда пили . какое то бредовое замечание мало информации для подумать
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27.08.2021 17:16 Ответить
в общественном месте запрещено
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27.08.2021 17:22 Ответить
якби вони просто пили, то пенсіонери їх навіть би не помітили. А от якщо вони ще верещали матом, співали пісень і все це матом - то як не побачити і не зробити зауваження?
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27.08.2021 17:29 Ответить
ЕСЛИ ?
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27.08.2021 17:57 Ответить
єслі, єслі. Бо якби до мене навіть, а я ше той псих, підійщли якість дєдушки-бабушки і почали нудіти так як вони вміють, я б не почала в них стріляти. І ви теж, думаю. Не буває ситуацій, коли гжечному паньству, яке статечно вживає на кладовищі, так допекли старі люди, які прийшли на чиюсь могилу поплакати, що іншого виходу як відстрілюватися вже нема
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27.08.2021 18:39 Ответить
Може вони співали ...згодна ,що на кладовищі поминають і немає нічого в цьому дивовижного
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27.08.2021 17:48 Ответить
Не знаю - на Західній Україні ніколи не знали такого, аби пити і їсти на могилах.
А поминали вдома, за столом. Там і чарочку з краюхою хліба ставили перед пустим стільцем.
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27.08.2021 18:32 Ответить
Ни в коем случае не в защиту отморозков, стрелявших в стариков, но вот этот пункт:
- "Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение"


Насколько я понимаю, они не убили, а только ранили (и то не факт) пенсионеров, но речь уже зашла о возможном пожизненном заключении.

И в то же время каким-то соскам, под кайфом или пьяным, которые машиной убивают шесть человек, никто и не заикнулся о пожизненном. И другим таким вот случаям.
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27.08.2021 17:18 Ответить
потому что в двоих людей сразу стрелял. суммируется
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27.08.2021 17:22 Ответить
А когда человек убивает сразу шестерых - тоже умножается?
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27.08.2021 17:24 Ответить
Вы Дронова имеете в виду, что дважды нарушил красный сигнал светофора за одну минуту, или Зайцеву, в которую и въехал Дронов, откинув ее авто на людей и убив их тем самым ударом?!
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27.08.2021 17:36 Ответить
Люди думают что с ними такого не случится. Это как Аннушка разлила масло ( из Булгакова)
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27.08.2021 18:00 Ответить
ооо захисникі неповнолітньої масової вбивці пожалували!
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28.08.2021 08:43 Ответить
А что же присудить тогда виновным в Чернобыльской катастрофы или им подобным
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27.08.2021 17:55 Ответить
Это максимальные сроки по предъявленным статьям, не факт, что получат.
Ну... а разница некая есть, когда на авто неумышленно убивает, тут никто не застрахован или когда достают оружие и начинают стрелять. Хотя отягчающие обстоятельства алкоголь и наркотики в обоих случаях, но это уже как законы пишут.
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27.08.2021 17:31 Ответить
умысел
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28.08.2021 00:18 Ответить
якщо там замах на вбивство то і дають як за вбивство.
А ось чи були підстави так вважати - то вже інша річ.
Мєнти часто задирають статті та строки щоб або бабла витрусити або зробити більш піддатливими підозрюваних
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28.08.2021 08:41 Ответить
Истребитель Су-24 потерпел крушение в Перми Стрельба на кладбище в Одесской области: Подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан - Цензор.НЕТ 109

Здесь
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27.08.2021 17:27 Ответить
Да це свято якесь ,той серпень )
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27.08.2021 17:49 Ответить
Не делайте замечания без пистолета в руке.
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27.08.2021 17:35 Ответить
Лезь к пьяным не от большого ума
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27.08.2021 17:56 Ответить
 
 