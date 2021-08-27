Стрельба на кладбище в Одесской области: подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан
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В Одесской области задержан злоумышленник, который с товарищем в мае стрелял в пенсионеров на кладбище.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В мае 34-летний мужчина с 30-летним знакомым ранили из оружия супругов-пенсионеров, которые сделали им замечание по поводу распития на кладбище спиртных напитков. Младшего по возрасту правонарушителя полицейские разыскали в тот же день, а старшего объявили в розыск.
"Полицейские сообщили обоим мужчинам (беглецу заочно) о подозрении по ч.2 ст.15 и п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины и начали следственно-розыскные мероприятия. На след разыскиваемого фигуранта вышли местные оперативники. Схватили его по месту жительства знакомых. Сейчас мужчина ждет избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение", - рассказал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Чукань.
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А поминали вдома, за столом. Там і чарочку з краюхою хліба ставили перед пустим стільцем.
- "Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение"
Насколько я понимаю, они не убили, а только ранили (и то не факт) пенсионеров, но речь уже зашла о возможном пожизненном заключении.
И в то же время каким-то соскам, под кайфом или пьяным, которые машиной убивают шесть человек, никто и не заикнулся о пожизненном. И другим таким вот случаям.
Ну... а разница некая есть, когда на авто неумышленно убивает, тут никто не застрахован или когда достают оружие и начинают стрелять. Хотя отягчающие обстоятельства алкоголь и наркотики в обоих случаях, но это уже как законы пишут.
А ось чи були підстави так вважати - то вже інша річ.
Мєнти часто задирають статті та строки щоб або бабла витрусити або зробити більш піддатливими підозрюваних
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