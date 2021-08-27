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железная дорога (1379) Молдова (1684) Укрзализныця (2637)

После паузы в полтора года Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение

Новости Цензор.НЕТ Общество

После паузы в полтора года Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение

"Укрзализныця" в рамках обновления международного железнодорожного сообщения Украины с 28 августа 2021 восстанавливает курсирование поезда Одесса - Кишинев (Республика Молдова).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныця".

Поезд № 642/641 будет курсировать ежедневно. Первый рейс в направлении Кишинева отправится 28 августа, в направлении Одессы - с 29 августа. Из Одессы поезд будет отправляться в 18:36, прибывать в Кишинев в 22:33. Отправление из Кишинева в 7:09, прибытие в Одессу в 10:55.

Пассажиропоток между Украиной и Молдовой в 2019 году превышал 90 тыс. 18 марта 2020 сообщения прекратилось из-за карантинных ограничений. И после 1,5-летней остановки по инициативе АО "Укрзализныця" и при поддержке Calea Ferata din Moldova достигнута договоренность возобновить сообщение Одесса - Кишинев.

Билеты на указанный поезд можно приобрести в кассах вокзалов АО "Укрзализныця" и "Железные дороги Молдовы".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Застарілий КГБ-шний анекдот.
Подівіться на Президента Молдови, і на Президента України!
Так який народ розумніший?
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27.08.2021 18:48
+2
Шоб Чауса дешевле катать? После 1,5-летней паузы Украины и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение - Цензор.НЕТ 2874
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27.08.2021 18:06
+1
Тряпочный дизель-поезд Одесса-Кишинев?
Внимание дизель-поезд Одесса-Кишинев отправляется со второго пути, для молдавского населения нашей области повторяем дизель-поезд Одесса-Кишинев отправляется по 3-й и 4-й рельсе
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27.08.2021 18:12
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Правила форума Совет форумчан
Щоб резидентура ФСБ могла вільно рухатись в обох напрямках.....
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27.08.2021 18:04 Ответить
Шоб Чауса дешевле катать? После 1,5-летней паузы Украины и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение - Цензор.НЕТ 2874
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27.08.2021 18:06 Ответить
Тряпочный дизель-поезд Одесса-Кишинев?
Внимание дизель-поезд Одесса-Кишинев отправляется со второго пути, для молдавского населения нашей области повторяем дизель-поезд Одесса-Кишинев отправляется по 3-й и 4-й рельсе
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27.08.2021 18:12 Ответить
Застарілий КГБ-шний анекдот.
Подівіться на Президента Молдови, і на Президента України!
Так який народ розумніший?
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27.08.2021 18:48 Ответить
Вообще то в основе этих анекдототв молдавский фольклёр...Пэкалэ и Тындалэ..и молдаване начали их рассказывать про советских военных которых там засилие...Кстати про совковых военных даже очень подходит...ЖМИ
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27.08.2021 18:55 Ответить
Це не важливо.
А от що дійсно важливо, так це те, аби не знецінювати, і не зневажати інші народи, які дружньо до нас відносяться!
Стільки разів, скільки я, коли був у Молдові на їхніх Президентських виборах восени, відповідав "Героям слава", я давно вже не казав в Україні!
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27.08.2021 22:58 Ответить
А Почему 4 часа?'Это атавизм какой-то..Черепаха быстрее доберется.Если мы хотим сотрудничать,то нужно создававть условия.Каждый въезжающий должен сдавать генетический материал в базу данных.Сверять с данными биометрического паспорта ,для поимки криминалитета и агентов ФСБ.Прохождение границы должно занимать с одной стороны не более 20 мин.Увеличить количество поездов.Разрешить вывоз всего,кроме оружия и наркотиков.Мы должны расположить к себе законопослушных молдован,а не устраивать треш..
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27.08.2021 18:26 Ответить
Скорее всего будет ехать в объезд Тирасполя, вкруговую через Басарабяску
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27.08.2021 19:49 Ответить
Ну допустим Бессарабия уже связана напрямую. По сути можно смело кататься с Измаила, Рени, Болград (Зализничное) Белгорода..На севере с Черновцов, жмеринки
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27.08.2021 23:14 Ответить
Как только Зеленский не смог улететь в Молдову самолетом, так сразу туда пускают поезд 😏
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27.08.2021 18:29 Ответить
Интересно, как этот поезд будет ехать - через пэмээровский Тирасполь, или в объезд, через Басарабяску? Скорее всего в объезд, потому что слишком долгое время движения для поездки через Тирасполь
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27.08.2021 19:47 Ответить
 
 