После паузы в полтора года Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение
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"Укрзализныця" в рамках обновления международного железнодорожного сообщения Украины с 28 августа 2021 восстанавливает курсирование поезда Одесса - Кишинев (Республика Молдова).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныця".
Поезд № 642/641 будет курсировать ежедневно. Первый рейс в направлении Кишинева отправится 28 августа, в направлении Одессы - с 29 августа. Из Одессы поезд будет отправляться в 18:36, прибывать в Кишинев в 22:33. Отправление из Кишинева в 7:09, прибытие в Одессу в 10:55.
Пассажиропоток между Украиной и Молдовой в 2019 году превышал 90 тыс. 18 марта 2020 сообщения прекратилось из-за карантинных ограничений. И после 1,5-летней остановки по инициативе АО "Укрзализныця" и при поддержке Calea Ferata din Moldova достигнута договоренность возобновить сообщение Одесса - Кишинев.
Билеты на указанный поезд можно приобрести в кассах вокзалов АО "Укрзализныця" и "Железные дороги Молдовы".
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Внимание дизель-поезд Одесса-Кишинев отправляется со второго пути, для молдавского населения нашей области повторяем дизель-поезд Одесса-Кишинев отправляется по 3-й и 4-й рельсе
Подівіться на Президента Молдови, і на Президента України!
Так який народ розумніший?
А от що дійсно важливо, так це те, аби не знецінювати, і не зневажати інші народи, які дружньо до нас відносяться!
Стільки разів, скільки я, коли був у Молдові на їхніх Президентських виборах восени, відповідав "Героям слава", я давно вже не казав в Україні!