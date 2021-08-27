В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев заявляет, что готовится к около полумиллиону беженцев из Афганистана до конца года, поскольку эскалация насилия приводит к дальнейшему переселению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Ситуация в Афганистане после захвата талибов "остается неопределенной и может быстро развиваться", заявило 27 августа Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
По данным агентства, дополнительные 500 тысяч человек могут присоединиться к 2,2 миллиона афганцев, которые уже зарегистрированы как беженцы за рубежом - большинство находится в Пакистане и Иране.
Агентство приводит оценки, согласно которым только в этом году из-за конфликта 558 тысяч человек были перемещены внутри Афганистана. Почти все они - женщины и дети.
По оценкам, 500 тысяч новых беженцев в регионе "является наихудшим сценарием", сказала заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс на брифинге для журналистов в Женеве.
Клементс заявила, что несколько тысяч афганцев ежедневно въезжают в Иран, тогда как торговцы продолжают ехать туда и обратно из Афганистана в Пакистан.
"Хотя на данный момент мы не видели большого оттока афганцев, ситуация внутри Афганистана развивалась быстрее, чем кто-либо ожидал", - добавила она.
УВКБ ООН призывает все соседние страны держать свои границы открытыми для людей, которые ищут безопасности.
По словам Клементс, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди провел переговоры с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими донорами о финансовой поддержке плана агентства по предоставлению убежища и уходу за людьми, которые выехали из Афганистана.
Наджиба Вазедафост, генеральная директор Азиатско-Тихоокеанской сети беженцев, предупредила о "наступлении темноты" в Афганистане. Вазедафост сообщила журналистам, что люди звонят на телефон доверия по афганскому кризису, сообщая о казни, избиениях и притеснении средств массовой информации и радиостанций.
Она выразила особую обеспокоенность безопасностью женщин, процитировав их опасения "быть убитыми просто за то, что они женщины".
За последнее время было несколько сообщений о преступлениях и серьезных нарушениях прав человека со стороны талибов за время их стремительного наступления на правительственные силы с мая и после захвата Кабула и большей части Афганистана. В частности, в Совете ООН по правам человека ранее на этой неделе прозвучали заявления от источников, заслуживающих доверия, о внесудебных казнях, обысках, арестах и актах мести со стороны талибов, ограничения ими прав женщин и девушек.
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Мужики там бы встали при поддержке армии, то талибы просто тапочки губили бы.
Зачем терпил принимаать и куда - и почему?
б*же, да если даже армия обосралась, то дайте эти тоько хаммеров ополчению - ну и кто бы там и шо захватил то?
Получается талибы убегают от талибов.
респект шо вы в сью же секунду написал комент кстати))
і чим це оон їх зустрічатиме..хліб-сіль, дах над головою і каремати підготували?
чи це вчергове таким чином виражена зтурбованість?
Стаття 6. Списання неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість з оплати природного газу та послуги з його транспортування "
1. Списываются штрафы,пеня начисленная Нафтогазом2. Долги с 2014 года !!!
И кто же их списывает? Не подскажите?
Араб должен кушать белий булька.
а еще членозем - есть что удобрять
вы просто не говори такого. они настолько "тупые" что вся вот то шо у нас есть - их наработки. и ты, ну я не спорю - ты грамотный - думаешь шо они тупые?....... да это ты тупой, чувак, при том неизбежно и в реальности. грамотей блин нашелся, сорри.
Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
"Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое.
"Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.
Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул.https://panorama.pub/news/evakuirovannye-v-omsk-afganczy-poprosili-otpravit-ix-obratno-v-kabul