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В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года

Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев заявляет, что готовится к около полумиллиону беженцев из Афганистана до конца года, поскольку эскалация насилия приводит к дальнейшему переселению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ситуация в Афганистане после захвата талибов "остается неопределенной и может быстро развиваться", заявило 27 августа Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По данным агентства, дополнительные 500 тысяч человек могут присоединиться к 2,2 миллиона афганцев, которые уже зарегистрированы как беженцы за рубежом - большинство находится в Пакистане и Иране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН

Агентство приводит оценки, согласно которым только в этом году из-за конфликта 558 тысяч человек были перемещены внутри Афганистана. Почти все они - женщины и дети.

По оценкам, 500 тысяч новых беженцев в регионе "является наихудшим сценарием", сказала заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс на брифинге для журналистов в Женеве.

Клементс заявила, что несколько тысяч афганцев ежедневно въезжают в Иран, тогда как торговцы продолжают ехать туда и обратно из Афганистана в Пакистан.

"Хотя на данный момент мы не видели большого оттока афганцев, ситуация внутри Афганистана развивалась быстрее, чем кто-либо ожидал", - добавила она.

Также читайте: Из Афганистана уже эвакуировали более 100 тыс. человек, еще 250 тыс. ожидают эвакуации

УВКБ ООН призывает все соседние страны держать свои границы открытыми для людей, которые ищут безопасности.

По словам Клементс, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди провел переговоры с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими донорами о финансовой поддержке плана агентства по предоставлению убежища и уходу за людьми, которые выехали из Афганистана.

Наджиба Вазедафост, генеральная директор Азиатско-Тихоокеанской сети беженцев, предупредила о "наступлении темноты" в Афганистане. Вазедафост сообщила журналистам, что люди звонят на телефон доверия по афганскому кризису, сообщая о казни, избиениях и притеснении средств массовой информации и радиостанций.

Также читайте: "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, - Эрдоган

Она выразила особую обеспокоенность безопасностью женщин, процитировав их опасения "быть убитыми просто за то, что они женщины".

За последнее время было несколько сообщений о преступлениях и серьезных нарушениях прав человека со стороны талибов за время их стремительного наступления на правительственные силы с мая и после захвата Кабула и большей части Афганистана. В частности, в Совете ООН по правам человека ранее на этой неделе прозвучали заявления от источников, заслуживающих доверия, о внесудебных казнях, обысках, арестах и актах мести со стороны талибов, ограничения ими прав женщин и девушек.
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Топ комментарии
+6
Армия была вооружена лучше Украинской, по численности не уступала Украинской. И разбежалась аж впереди собственного визга за 4 дня.
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27.08.2021 18:33
+5
Арбайтен унд дисциплин! Арбайтен унд дисциплин!
Араб должен кушать белий булька.
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27.08.2021 18:27
+4
а тепер і пуштун.
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27.08.2021 18:29
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В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года - Цензор.НЕТ 5753

Мужики там бы встали при поддержке армии, то талибы просто тапочки губили бы.
Зачем терпил принимаать и куда - и почему?
б*же, да если даже армия обосралась, то дайте эти тоько хаммеров ополчению - ну и кто бы там и шо захватил то?
Получается талибы убегают от талибов.
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27.08.2021 18:22 Ответить
А их армия из кого состоит, не из мужиков?
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27.08.2021 18:23 Ответить
идею надо иметь, если им неудобно что баб не забивают камнями, то пусть их баб забивают, а они стоят в сторонке.
респект шо вы в сью же секунду написал комент кстати))
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27.08.2021 18:25 Ответить
В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана....

і чим це оон їх зустрічатиме..хліб-сіль, дах над головою і каремати підготували?
чи це вчергове таким чином виражена зтурбованість?
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27.08.2021 19:28 Ответить
Армия была вооружена лучше Украинской, по численности не уступала Украинской. И разбежалась аж впереди собственного визга за 4 дня.
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27.08.2021 18:33 Ответить
Я за то в курсе. В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года - Цензор.НЕТ 7617
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27.08.2021 18:33 Ответить
Ну то этим "мужикам" больше подошли бы юбки.
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27.08.2021 18:36 Ответить
А ещё лучше подошла бы паранджа!
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27.08.2021 18:45 Ответить
мне подозрителен ибо из-за спины там не думаю что смотреть можно и никто не видит
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27.08.2021 18:39 Ответить
Так вы московит?
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27.08.2021 18:40 Ответить
ясно дело щас боярки 25мл. наверну, а вы?
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27.08.2021 18:48 Ответить
Я украинец. И Порох во время войны на ваЗЕлин не менял.
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27.08.2021 19:14 Ответить
Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации. В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года - Цензор.НЕТ 3516
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27.08.2021 18:37 Ответить
" Стаття 4. Проведення взаєморозрахунків1. Взаєморозрахунки в цілях погашення заборгованості, визначеної статтею 1 цього Закону, здійснюються за рахунок видатків з державного бюджету для врегулювання:неоплаченої вартості обсягів природного газу, відображеної в обліку постачальників природного газу у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати.....Дебіторська заборгованість побутових споживачів перед постачальниками природного газу в розмірі вартості несплачених обсягів
Стаття 6. Списання неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість з оплати природного газу та послуги з його транспортування "
1. Списываются штрафы,пеня начисленная Нафтогазом2. Долги с 2014 года !!!

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27.08.2021 19:08 Ответить
Да, с 2014 НО СПИСЫВАЮТ ДОЛГИ (за откат) в 2021? В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 2967
И кто же их списывает? Не подскажите? В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 1555 В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 5017
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27.08.2021 19:13 Ответить
Там в россии опять самолет упал, на этот раз Су-24
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27.08.2021 18:23 Ответить
Тепер "гансам" доведеться більше працювати. Таку ватагу прогодувати. В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года - Цензор.НЕТ 1248
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27.08.2021 18:25 Ответить
Арбайтен унд дисциплин! Арбайтен унд дисциплин!
Араб должен кушать белий булька.
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27.08.2021 18:27 Ответить
а тепер і пуштун.
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27.08.2021 18:29 Ответить
Тебя волнует "ганс" или Меганс?. че за тупая привычка обзываться
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27.08.2021 18:30 Ответить
погрємухі для різних народів не завжди образливі.
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27.08.2021 18:34 Ответить
знаєш, мужик, просто коли сміятись шо типу "німець" = не розуміє мову або язик, але коли ти йому продаєш грубо кажучи картошку, а навзамін береш верстати, о як сказати - хто ще німець, а хто бабуїн? м?
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27.08.2021 18:37 Ответить
не за нас мова, у кожній країні свої глюки. а розумний німець повинен бути вдячний своїй владі за те, що йому доводиться годувати окрім себе ще і табуни неадекватних нахлібників?
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27.08.2021 18:49 Ответить
так я би вигнав ту Меркель з її толерож.пістю
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27.08.2021 18:58 Ответить
Всіх на роССосію)))
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27.08.2021 18:43 Ответить
В Западную Европу побегут, на фиг им Россия? она тоже бедная.
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27.08.2021 18:48 Ответить
Частина звісно,що рвоне)))Але,перед цим дооообряче "насеруть" ***** і це не може не радувати.
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27.08.2021 18:52 Ответить
ну может.
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27.08.2021 18:53 Ответить
и потТТом сюда поЙЙдут шоле?
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27.08.2021 18:50 Ответить
Украину от наплыва беженцев спасает ее бедность, не сюда, отсюда люди бегут.
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27.08.2021 18:52 Ответить
Поки що рятує. Поки що, але думаю що не надовго
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27.08.2021 18:53 Ответить
Фишка в том что в Европе беженцев сажают на пособие? А здесь их кто будет кормить? Тут уже пенсионеров своих кормить нечем.
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27.08.2021 18:56 Ответить
Европа будет немного финансировать . Им дешевле построить лагеря беженцев и давать немного денег на содержание у вас . Они даже с Лукашенко до большого скандала имели такое соглашение . Он начал строить лагеря . Сейчас не ясно чем закончилось .
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27.08.2021 19:01 Ответить
Ну даже если Европа даст денег на лагеря для беженцев в Украине, кто же их там удержит. Они хотят в Германию, там пособие 354 евро в месяц + помощь в оплате жилья. И это даже ещё до получения официального статуса беженца
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27.08.2021 19:35 Ответить
А тут следующая картина у Европы с Украиной соглашение задерживать на границе таких мигрантов и имея убежище в Украине эти мигранты будут ждать сколь угодно долго разрешения ехать в Германию . Официально никто их беженского статуса не нарушает , их жизни ничто не угрожает . Жить кушать есть где . Кушать мало , но это уже несущественно .
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27.08.2021 21:10 Ответить
плюс регистрация сейчас биометрическая , если кто и прорветься в Германию нелегально его вернут обратно в Украину и согласно соглашению Украина примет беглеца .
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27.08.2021 21:11 Ответить
Ни одной стране в мире не удалось остановить миграцию беженцев.США не помогла стена, Великобританию не спас Ла-Манш. Украина как и восточная Европа их не интересует вообще, они рвутся к халявной жизни которую им предоставляет толерантная западная цивилизация. Отмени Европа все пособия, заставь их работать и уважать законы той страны в которую они приехали, то поток беженцев иссякнет мигом. Сколько их не депортируешь они всё равно пролезут назад, минуя все пункты пропуска и чихая на биометрику
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27.08.2021 22:10 Ответить
В Израиле стена , построенная полностью прекаратила проникновение террористов на территорию страны по земле . В США стена построена не была . Дем партия приложила все усилия чтобы не дать проекту осуществиться . Они даже сейчас платят штрафы строителям за простой оборудования и нарушения контрактов строительства , но не строят . сотни километров на границе Мексико США открыты - иди не хочу . туда и обратно , как проходной двор . В Британию ввозят мигрантов целенаправлено , так же как и в остальную Европу и Америку . политика глобалистов по созданию общества без границ истории и культуры .
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30.08.2021 20:04 Ответить
Террористы и беженцы это как бы не одно и тоже. А нелегальная иммиграция из Африки в Израиль растёт с каждым годом и никакая стена с железным куполом их не сдерживают
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01.09.2021 15:03 Ответить
В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 2491 классно!
а еще членозем - есть что удобрять
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27.08.2021 18:56 Ответить
Західна цивілізація руками своїх еліт впевнено готує собі катастрофу
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27.08.2021 18:48 Ответить
там.. высадили бубы с расчетом через 600 лет поменять ими крышу парламента.... они тупые?..... В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 3692
вы просто не говори такого. они настолько "тупые" что вся вот то шо у нас есть - их наработки. и ты, ну я не спорю - ты грамотный - думаешь шо они тупые?....... да это ты тупой, чувак, при том неизбежно и в реальности. грамотей блин нашелся, сорри.
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27.08.2021 18:54 Ответить
И не забудьте поблагодарить Х***ла которому вы все время в шоколадный глаз заглядываете
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27.08.2021 18:51 Ответить
З Афганістану потрібно свідомо робити "вітрину ісламу". Повна ізоляція і нехай переселяють самі себе в свій мусульманський рай під воплі "Аллаху акбар"... В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 2397
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27.08.2021 18:51 Ответить
Ха=ха=ха! Фейк? Не?

Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
"Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое.
"Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.
Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул.https://panorama.pub/news/evakuirovannye-v-omsk-afganczy-poprosili-otpravit-ix-obratno-v-kabul
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27.08.2021 19:01 Ответить
в Україні є багато занедбаних короварників, телятників, свинарників, трішки підшаманити і житло для біженців готове.
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27.08.2021 20:04 Ответить
З такою дурною міграційною політикою корінні європейці у Європі скоро стануть меншістю, адже всі ці афганці, африканці, сирійці і т.п. не лише масово лізуть у Європу, вони ще й плодяться як таргани.
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27.08.2021 20:51 Ответить
 
 