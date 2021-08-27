В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года

Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев заявляет, что готовится к около полумиллиону беженцев из Афганистана до конца года, поскольку эскалация насилия приводит к дальнейшему переселению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ситуация в Афганистане после захвата талибов "остается неопределенной и может быстро развиваться", заявило 27 августа Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По данным агентства, дополнительные 500 тысяч человек могут присоединиться к 2,2 миллиона афганцев, которые уже зарегистрированы как беженцы за рубежом - большинство находится в Пакистане и Иране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН

Агентство приводит оценки, согласно которым только в этом году из-за конфликта 558 тысяч человек были перемещены внутри Афганистана. Почти все они - женщины и дети.

По оценкам, 500 тысяч новых беженцев в регионе "является наихудшим сценарием", сказала заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс на брифинге для журналистов в Женеве.

Клементс заявила, что несколько тысяч афганцев ежедневно въезжают в Иран, тогда как торговцы продолжают ехать туда и обратно из Афганистана в Пакистан.

"Хотя на данный момент мы не видели большого оттока афганцев, ситуация внутри Афганистана развивалась быстрее, чем кто-либо ожидал", - добавила она.

Также читайте: Из Афганистана уже эвакуировали более 100 тыс. человек, еще 250 тыс. ожидают эвакуации

УВКБ ООН призывает все соседние страны держать свои границы открытыми для людей, которые ищут безопасности.

По словам Клементс, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди провел переговоры с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими донорами о финансовой поддержке плана агентства по предоставлению убежища и уходу за людьми, которые выехали из Афганистана.

Наджиба Вазедафост, генеральная директор Азиатско-Тихоокеанской сети беженцев, предупредила о "наступлении темноты" в Афганистане. Вазедафост сообщила журналистам, что люди звонят на телефон доверия по афганскому кризису, сообщая о казни, избиениях и притеснении средств массовой информации и радиостанций.

Также читайте: "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, - Эрдоган

Она выразила особую обеспокоенность безопасностью женщин, процитировав их опасения "быть убитыми просто за то, что они женщины".

За последнее время было несколько сообщений о преступлениях и серьезных нарушениях прав человека со стороны талибов за время их стремительного наступления на правительственные силы с мая и после захвата Кабула и большей части Афганистана. В частности, в Совете ООН по правам человека ранее на этой неделе прозвучали заявления от источников, заслуживающих доверия, о внесудебных казнях, обысках, арестах и актах мести со стороны талибов, ограничения ими прав женщин и девушек.