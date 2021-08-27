Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского: отпускали в Австрию, уехал в Монако

В ОГП считают, что экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский, которого подозревают в похищении главы компании "Нафтогазвыдобування" Олега Семинского, нарушил условия выезда за границу.

Об этом в Офисе генпрокурора заявили агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Прокурором Офиса генпрокурора подано в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей", - сообщили в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе генпрокурора пояснили, что такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в г. Вена (Австрия) с целью получения квалифицированной медицинской помощи.

"Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что он был замечен на территории Княжества Монако", - добавили в ведомстве.

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Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".

24 июня 2021 года суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении "слуги народа" Семинского. 7 июля его отпустили под ночной домашний арест. В августе СМИ опубликовали фото Рудьковского, сделанные, как утверждалось, в Монако. Сам он сообщил, что находится в Австрии и срочно возвращается в Украину.