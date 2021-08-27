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Новости Политика Украины
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Рудьковский (340) мера пресечения (356) Офис Генпрокурора (2036)

Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского: отпускали в Австрию, уехал в Монако

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского: отпускали в Австрию, уехал в Монако

В ОГП считают, что экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский, которого подозревают в похищении главы компании "Нафтогазвыдобування" Олега Семинского, нарушил условия выезда за границу.

Об этом в Офисе генпрокурора заявили агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Прокурором Офиса генпрокурора подано в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей", - сообщили в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе генпрокурора пояснили, что такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в г. Вена (Австрия) с целью получения квалифицированной медицинской помощи.

"Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что он был замечен на территории Княжества Монако", - добавили в ведомстве.

Читайте: Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину: Я - наиболее заинтересованный человек в установлении правды в деле рейдерства

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".

24 июня 2021 года суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении "слуги народа" Семинского. 7 июля его отпустили под ночной домашний арест. В августе СМИ опубликовали фото Рудьковского, сделанные, как утверждалось, в Монако. Сам он сообщил, что находится в Австрии и срочно возвращается в Украину.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
" По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн."

не менее интересен и вопрос - откуда у слуги урода семинского 200 млн.долларов.
Если он утверждает что вымагали именно єту сумму - значит она была в реальности у него. И далеко не последними деньгами
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27.08.2021 18:31
+7
Надо не арестовывать, а отвешивать, отстреливать и т.д.
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27.08.2021 18:28
+4
ОПГ 100% своего прокурора считают..."))
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27.08.2021 18:33
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Надо не арестовывать, а отвешивать, отстреливать и т.д.
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27.08.2021 18:28 Ответить
" По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн."

не менее интересен и вопрос - откуда у слуги урода семинского 200 млн.долларов.
Если он утверждает что вымагали именно єту сумму - значит она была в реальности у него. И далеко не последними деньгами
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27.08.2021 18:31 Ответить
ОПГ 100% своего прокурора считают..."))
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27.08.2021 18:33 Ответить
Каков подонок, однако. Хотя лучшее лечение - выигрыш в казино. Это бодрит и восстанавливает тонус.
12.08.21 15:43 Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину

27.08.2021 - Ну и???
ПЫСЫ: лещенко - кандон.
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27.08.2021 18:34 Ответить
Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского: отпускали в Австрию, уехал в Монако - Цензор.НЕТ 5571
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27.08.2021 19:01 Ответить
Это ж сколько надо было наворовать ??? Социалист сраный , как и литвин
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27.08.2021 21:11 Ответить
Кто его арестует? Он с Зе на На Боччелли вместе был, хоть и должен быть под домашним арестом.
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27.08.2021 18:36 Ответить
ночной домашний. днем может и с Зелей якшаться
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27.08.2021 20:07 Ответить
Те, що хочуть рейдернути компанію Рудьковського на користь свого, видно неозброєним оком.
Але пан Рудьковський, як я зрозумів, боєць іще той Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского: отпускали в Австрию, уехал в Монако - Цензор.НЕТ 1758
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27.08.2021 18:36 Ответить
Та це ж уже було! (с)
Знову це нещастя буде, у візку сидячи, пускати слину з рота і обертати очиськами.
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27.08.2021 18:40 Ответить
А , разве браслет при домашнем аресте , не должен был показать нарушение??? Шо за дебильное законодательство, одним-все, другим-тюрьма.
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27.08.2021 18:46 Ответить
Картата ковдра певно знадобиться
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27.08.2021 18:46 Ответить
в Монако жизнь роскошней...красивые машины и девушки..**** там Австрии какой-то
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27.08.2021 18:46 Ответить
Хто його посадить, він же памятник!
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27.08.2021 18:58 Ответить
... Я к полякам в Улан-Батор не поеду наконец.... . Путёвка за границу. В.В. Высоцкий. 1967г.
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27.08.2021 19:22 Ответить
він шукає зіндан в Монако де "увязнили" Сімінського, от і в ОПі струхнули, а вдруг найде. І шо ...
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27.08.2021 19:23 Ответить
рудьклвський заявив щоб прокурорша користувалася GPS . він по вулицям відня гуляв, а потім з двома ескортницями сидів з нею поруч на безкоштовному концерті Бочелли біля верзовної ради , який коштував бюджету 1 млн долл
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27.08.2021 19:51 Ответить
Офис генпрокурора наверно должен заняться более насущьными делами,как то операторами мобильной связи.Они просто обворовывают клиентов,- сначала бесплатной акцией,а затем переводя еë на платную основу без согласия клиента.В этом случае доказательства весьма обьективны из скриншотов СМС.Еслибы Генпрокурор занялся реальным делом,-то в пенсионны фонд попали-бы коллосальные деньги.Тем более что грабят они в основном людей пенсионного возраста.Да к стати это и "Киевстар"и "Лайфсел".
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27.08.2021 19:52 Ответить
так а шо- так низзя...???
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28.08.2021 01:51 Ответить
 
 