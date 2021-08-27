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Укравтодор (661) трасса (107)

Новое покрытие на бориспольской трассе под Киевом прослужит не менее 10 лет, - Укравтодор

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Новое покрытие на бориспольской трассе под Киевом прослужит не менее 10 лет, - Укравтодор

Новое дорожное покрытие на трассе от Киева до международного аэропорта Борисполь, которую восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет служить не менее 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко, отмечается на Facebook-странице Укравтодора.

"Этот участок трассы М-03 генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине - около 85 тыс. машин в сутки. Маршрут от международного аэропорта "Борисполь" - это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы этот объект был образцовым", - сообщил Ивко.

Для контроля за перегрузкой на трассе в рамках проектаустановлена ​​площадка взвешивания-в-движении.

В Укравтодоре отметили, что трассу к главных воздушным вороамтстраны, как и обещали, возобновили ко Дню независимости. 17 километров трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанскийотремонтировали менее чем за 2 месяца. На магистрали установили современное LED-освещения, новое барьерное ограждение, нанесли разметку "холодным пластиком" и установили новые дорожные знаки.

Последняя реконструкция дороги М-03 на этом участке проводилась в 2004 году. Из-за интенсивного движения транспорта дорожное покрытие значительно повредилось. Обеспечивать проезд участком путем эксплуатационного содержания больше было невозможно.

Вскоре на всем участке Киев - Борисполь будет установленаинтеллектуальная автоматизированная система управления дорожным движением. Первые цифровые табло сейчас работают в тестовом режиме. На них водители смогут видеть информацию о разрешенной скорости, дорожных пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия.

Напомним, целью программы президента Зеленского "Большая стройка" является быстрый и комфортный проезд по территории Украины разными путями.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
вчера в Черкассах были дорогие гости..
Новое покрытие на бориспольской трассе под Киевом прослужит не менее 10 лет, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 8656
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27.08.2021 18:59
+4
Кто понесет ответственность, если как обычно - после зимы асфальт сойдет вместе со снегом? ФИО в студию. И наказание какое.
А без этого - обычных их пустой трёп.
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27.08.2021 18:55
+3
Если года считать в годах Меркурия, может даже немного больше выйдет.
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27.08.2021 18:53
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Если года считать в годах Меркурия, может даже немного больше выйдет.
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27.08.2021 18:53 Ответить
дивуюсь стриманості цього Зе!біла (Андрій Івко)... Бреши 50-років, бо хто там тебе згадає??? Доповню статтю та надаю можливість, порахувати ОФІЦІЙНІ статки головки "Украденої автодороги" з натяком на НЕ офіційні: Согласно данным электронной декларации, в 2020 году Кузькин получил 680,6 тыс. грн зарплаты в "Укравтодоре" и 149,1 тыс. грн пенсии. Его жена - Татьяна Иванова - задекларировала 923 ты. грн дохода от предпринимательской деятельности и 46,1 тыс. грн пенсионных выплат. Источник: https://biz.censor.net/n3284664
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27.08.2021 20:32 Ответить
Кто понесет ответственность, если как обычно - после зимы асфальт сойдет вместе со снегом? ФИО в студию. И наказание какое.
А без этого - обычных их пустой трёп.
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27.08.2021 18:55 Ответить
Закатать туда зелю...и проверим...
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27.08.2021 19:00 Ответить
Що значить "єслі", знаючи цих пиз....ів, через рік скажуть, що необхідні нові кошти, "ну нє шмогла я"
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28.08.2021 10:06 Ответить
10 лет?Это смотря кто строил,если ,,Укравтодор,,то очень в этом сомневаюсь.Да и почему такая интенсивная и загруженая дорога обеспечивающая Киев не построена из кратным запасом прочности.Ведь фура груженная из жидкостью весит 42-45 тонн а при жаре снова будут вынуждены отстаиваться.
Да и почему асфальт а не бетонка?
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27.08.2021 18:59 Ответить
вчера в Черкассах были дорогие гости..
Новое покрытие на бориспольской трассе под Киевом прослужит не менее 10 лет, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 8656
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27.08.2021 18:59 Ответить
А виготовили "Гюрзи" на заводі "Кузня на Рибальському",де власником до 2018 року був Порох!
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27.08.2021 19:42 Ответить
Но для спокойствия менять его будут весной.
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27.08.2021 19:01 Ответить
А мені по*ер, що першим побачить іноземний турист ... Прямо як у Північній Кореї дороги, готелі аби пустити пил в очі іноземцю про "найвеличнішого лідера **********" Новое покрытие на бориспольской трассе под Киевом прослужит не менее 10 лет, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 4748
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27.08.2021 19:02 Ответить
та неужели???? это как с Южным мостом ????по 4 раза на год ремонтируют швы и покрытие????помнится там были те же обещания...кроме хохота этот ****** ничего не вызывает...
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27.08.2021 19:12 Ответить
С кого будет спрос? С этого Ивко? Смех и грех. Языком чесать-не мешки ворочать. Хоть бы на следующий год не развалилось.
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27.08.2021 19:12 Ответить
Нове покриття на бориспільській трасі під Києвом прослужить щонайменше 10 років, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 6720
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27.08.2021 19:19 Ответить
Старое лет 30 служило...а новое 10..😀
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27.08.2021 19:30 Ответить
Так старе ж ще норм було! Нащо чіпали?
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27.08.2021 19:45 Ответить
А побудована римлянами бруківка функціонує і досі.
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27.08.2021 20:03 Ответить
Старое могло бы еще лет 30 прослужить.
А новое, на примере Киева, каждый год два раза меняют.
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27.08.2021 21:19 Ответить
а якщо не простоїть 10 років ?
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27.08.2021 22:28 Ответить
Отож. Ніхто не буде відповідати. Тому не простоїть навіть пять...
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28.08.2021 03:42 Ответить
посмотрим в реале
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28.08.2021 07:07 Ответить
 
 