Новое покрытие на бориспольской трассе под Киевом прослужит не менее 10 лет, - Укравтодор

Новое дорожное покрытие на трассе от Киева до международного аэропорта Борисполь, которую восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет служить не менее 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко, отмечается на Facebook-странице Укравтодора.

"Этот участок трассы М-03 генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине - около 85 тыс. машин в сутки. Маршрут от международного аэропорта "Борисполь" - это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы этот объект был образцовым", - сообщил Ивко.

Для контроля за перегрузкой на трассе в рамках проектаустановлена ​​площадка взвешивания-в-движении.

В Укравтодоре отметили, что трассу к главных воздушным вороамтстраны, как и обещали, возобновили ко Дню независимости. 17 километров трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанскийотремонтировали менее чем за 2 месяца. На магистрали установили современное LED-освещения, новое барьерное ограждение, нанесли разметку "холодным пластиком" и установили новые дорожные знаки.

Последняя реконструкция дороги М-03 на этом участке проводилась в 2004 году. Из-за интенсивного движения транспорта дорожное покрытие значительно повредилось. Обеспечивать проезд участком путем эксплуатационного содержания больше было невозможно.

Вскоре на всем участке Киев - Борисполь будет установленаинтеллектуальная автоматизированная система управления дорожным движением. Первые цифровые табло сейчас работают в тестовом режиме. На них водители смогут видеть информацию о разрешенной скорости, дорожных пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия.

Напомним, целью программы президента Зеленского "Большая стройка" является быстрый и комфортный проезд по территории Украины разными путями.