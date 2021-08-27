Офис Зеленского трое суток не реагирует на дерзкое нападение на Порошенко, что подтверждает нашу версию о политическом заказе, - адвокат Новиков
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"Титушка", который совершил нападение на Петра Порошенко, не явился в Печерский райотдел полиции несмотря на то, что правоохранители обещали, что сегодня он прибудет для следственных действий. Об этом сообщила адвокаты пятого Президента. Они отметили, что исполнителя этого политического заказа прячут, и он фактически становится "Чаусом номер два".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы
"Мы находимся сейчас у Печерского управления полиции, пришли мы сюда согласно данного нам обещания, которое нам дали дознаватели сектора дознания полиции, сегодня в 14 часов должно былобыть сообщено о подозрении нападающему на пятого Президента Петра Порошенко, которого сейчас все называют "зеленым титушкой". Но никто не явился, представители дознания Печерского управления полиции сейчас перестали отвечать на звонки и на сообщения. Подтверждаются те наши опасения и уверенность, что именно власть организовала это нападение. Именно власть теперь защищает и прикрывает исполнителя - потому, что у этого исполнителя очень серьезные заказчики с огромными возможностями", - сообщил Игорь Головань.
"Такие заказчики, которые имеют возможность манипулировать и управлять Печерским управлением полиции, прокуратурой, которые могут этого "титушку" перемещать в течение нескольких часов из Киева в Козелец и обратно. И теперь история становится все больше похожей на историю с судьей Чаусом, которого несколько месяцев держали неизвестно где. Я не думаю, что этот нападающий сейчас действительно на свободе, его скорее всего где-то удерживают и обрабатывают, опасаясь, чтобы он не выдал своих заказчиков ", - предположил адвокат Головань.
"Мы все понимаем, что это произошло именно из-за политической деятельности Петра Порошенко, а не потому, что какой-то странный человек со странным бэкграундом вдруг из личных хулиганских побуждений решил так поступить. Чем больше проходит времени, тем меньше у нас вопросов остается к самому нападающему. С ним уже сейчас все понятно. Полиция фактически спускает дело на тормозах, несмотря на все их заверения, что они работают, чем будет сообщено о подозрении. Мы видим, что сначала сознательно занижают квалификацию, дело выдают за хулиганство. Даже сейчас подозрение о хулиганстве не вручено", - отметилт Илья Новиков.
Депутат Киевсовета, ветеран АТО Александр Погребиский напомнил, что полиции во время совершения нападения на Порошенко вообще не было рядом: "Задержали этого человека сотрудники УГО и помогали это делать участники войны, которые были там рядом. Десять минут искали сотрудников полиции, которые смогли как люди, которые уполномочены это делать, его задержать. Зато мы все видели, как задержанного очень быстро отвели в сторону Офиса президента. Это зафиксировано на видео. По нашей информации, он там находился около нескольких часов. Что там можно делать? Поскольку здесь в райотделе полиции его не было через два часа, когда сюда пришел писать заявление депутат Киевсовета Виктор Кононенко о совершении преступления. То есть это прикрывается на самом высоком уровне".
"Прикрывают его на таком уровне, который позволяет координировать действия полиции, прокуратуры. И не будем забегать вперед, но по предварительной опытом возможно и судов. Смотря по тому, какая будет реакция на нашу жалобу ", - отметилт Илья Новиков.
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ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
А 112 и зик просто сильно зельцмана критиковали, а потерпевший это не переносит)))
Через несколько часов после того, как менты его отпустили, а точнее в 6 утра 25 числа, он попадает в реанимацию Козелецкой районной больницы с алкогольной (наркотической?) интоксикацией.
Борец с "барыгами", ага))) Зебилы НИЧЕГО сделать хорошо не в состоянии...
Как не реагирует на обвинения в сливе 7 спецопераций?
Как не реагирует на звонки Санду, после коряво-зеленого выкрадення чауса?и пр.и пр.
Позиция страуса --любимое положение зельцмана в пространстве))) только этой позой он себя и палит...
Це ***********, а свою позіцію треба відстоювати більш цивилізовано.
Що він може узяти спраку що вагітний.
в том то и дело, что это чмо не нахулиганило, а выполняло заказ, за который получило 800 баксов, а это уже никак не хулиганка, а кое-что другое)))
До речі, зеби Вас позаспамлювали... слід би хоч самій познвмати...
Особи (а їх було декілька), які причетні до нападу на п'ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані, але влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков.
"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", - говорить Новіков.
Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів із ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.
"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або бувши примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад - це вже не ***********. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", - зазначає Ілля Новіков.
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним зі свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.
"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", - переконаний Кононенко.
Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.
"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", - констатує Віктор Кононенко.
За словами адвоката Ігоря Голованя, це була організована та скоординована група людей, які мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдерські захоплення у сфері сільського господарства.
"Це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п'ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", - зазначає адвокат Ігор Головань.
Він зауважив, що безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений і прикритий представниками поліції.
"Наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як, наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", - сказав Головань.
Адвокат додав, що навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.
"Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", - резюмує Головань.
Нагадаємо, напад стався 24 серпня в самому центрі Києва, коли політик брав участь у багатотисячній ході. Лідер "ЄС" разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу.