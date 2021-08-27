Евросоюз намерен ввести COVID-ограничения на поездки для невакцинированных граждан США и еще пяти стран
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Европейский Союз в пятницу, 27 августа запустил процесс возобновления коронавирусных ограничений (карантин, обязательные тесты) для невакцинированных граждан Соединенных Штатов Америки и еще пяти стран.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.
Так, кроме США, речь идет об Израиле, Ливане, Северной Македонии, Косово и Черногории.
Окончательную силу такое решение ЕС должно приобрести уже в понедельник - 30 августа. Но если ни одно из государств-членов ЕС не заблокирует его.
Напомним, Совет ЕС 15 июля добавил Украину в список стран, с которыми государствам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на "несущественные" путешествия, которые были связаны с пандемией COVID-19.
С тех пор подавляющее большинство стран ЕС отменили строгие запреты на въезд для украинских туристов. Однако некоторые страны оставили ограничения в виде требования вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.
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https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
Дворник чипирован был и привит.
Стал он пугливым и ссытся порой:
Скоро ведь срок для прививки второй.
https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/