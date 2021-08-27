Евросоюз намерен ввести COVID-ограничения на поездки для невакцинированных граждан США и еще пяти стран

Европейский Союз в пятницу, 27 августа запустил процесс возобновления коронавирусных ограничений (карантин, обязательные тесты) для невакцинированных граждан Соединенных Штатов Америки и еще пяти стран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

Так, кроме США, речь идет об Израиле, Ливане, Северной Македонии, Косово и Черногории.

Окончательную силу такое решение ЕС должно приобрести уже в понедельник - 30 августа. Но если ни одно из государств-членов ЕС не заблокирует его.

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Напомним, Совет ЕС 15 июля добавил Украину в список стран, с которыми государствам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на "несущественные" путешествия, которые были связаны с пандемией COVID-19.

С тех пор подавляющее большинство стран ЕС отменили строгие запреты на въезд для украинских туристов. Однако некоторые страны оставили ограничения в виде требования вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.

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