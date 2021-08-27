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Евросоюз намерен ввести COVID-ограничения на поездки для невакцинированных граждан США и еще пяти стран

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Евросоюз намерен ввести COVID-ограничения на поездки для невакцинированных граждан США и еще пяти стран

Европейский Союз в пятницу, 27 августа запустил процесс возобновления коронавирусных ограничений (карантин, обязательные тесты) для невакцинированных граждан Соединенных Штатов Америки и еще пяти стран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

Так, кроме США, речь идет об Израиле, Ливане, Северной Македонии, Косово и Черногории.

Окончательную силу такое решение ЕС должно приобрести уже в понедельник - 30 августа. Но если ни одно из государств-членов ЕС не заблокирует его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 продлится еще от двух до пяти лет, - главный санврач Кузин

Напомним, Совет ЕС 15 июля добавил Украину в список стран, с которыми государствам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на "несущественные" путешествия, которые были связаны с пандемией COVID-19.

С тех пор подавляющее большинство стран ЕС отменили строгие запреты на въезд для украинских туристов. Однако некоторые страны оставили ограничения в виде требования вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.

Также читайте: Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин
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Топ комментарии
+6
А что вакцинированные вирус не распространяют ? У них по исследованиям в 251 раз выше содежание вируса в организме в сравнении с невакцинированными .

https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
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27.08.2021 19:16
+5
Дети в подвале играли в ковид -
Дворник чипирован был и привит.
Стал он пугливым и ссытся порой:
Скоро ведь срок для прививки второй.
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27.08.2021 19:21
+5
Напомню, Израиль самая привитая страна в мире. Это на заметку тем ковид ботам которые тут поют песни про то что всем надо привиться что бы снялись ковид ограничения.
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27.08.2021 19:28
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Правила форума Совет форумчан
А что вакцинированные вирус не распространяют ? У них по исследованиям в 251 раз выше содежание вируса в организме в сравнении с невакцинированными .

https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
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27.08.2021 19:16 Ответить
А еще билл гейтс через вышки 5g управляет вакцинированными
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27.08.2021 19:30 Ответить
Да, когда нечего возразить попытайся выставить оппонента дебилом. Все по методичке ковид-ботов.
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27.08.2021 19:42 Ответить
Дети в подвале играли в ковид -
Дворник чипирован был и привит.
Стал он пугливым и ссытся порой:
Скоро ведь срок для прививки второй.
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27.08.2021 19:21 Ответить
Напомню, Израиль самая привитая страна в мире. Это на заметку тем ковид ботам которые тут поют песни про то что всем надо привиться что бы снялись ковид ограничения.
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27.08.2021 19:28 Ответить
доктор смерть - степашка накупил населению китайского шмурдяка, а теперь с этим китайским ширивом страны ес отказываются принимать. зато зебилам должно быть смешно, что ходили на выборы по-приколу
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27.08.2021 19:28 Ответить
очень рекомендую почитать это ковид ботам, о "пользе" вакцинации. объясняет почему в Израиле все так печально.

https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
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27.08.2021 19:33 Ответить
Предлагаю всех у кого не будет надписи на лбу " Хочешь быть как я? Вакцинируйся!" отстреливать из ветиринарных ружей для стрельбы шприцами!)
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27.08.2021 19:50 Ответить
Не надо подавать таких идей, а то примут на вооружение. И будем мы перебежками по кустам тихариться, чтоб в дупу из ружья шприцом с вакциной не стрельнули
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27.08.2021 20:12 Ответить
 
 