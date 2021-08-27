Суммы в платежках не должны увеличиваться, - в Минрегионе провели совещание по началу отопительного сезона
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Финансово-экономические аспекты деятельности предприятий ТКЭ (теплокоммунальной энергетики) и уровень подготовки к отопительному сезону обсудили участники совместного совещания под председательством Министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышева и с участием представителей Ассоциации городов Украины, НАК "Нафтогаз Украины", глав городов и руководителей предприятий теплоснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня имеем четкую общую задачу - своевременный старт отопительного сезона. В то же время суммы в платежках люди не должны увеличиваться. Государство будет поддерживать органы местного самоуправления. Чтобы найти конструктивные решения, которые устроят все стороны процесса, в Минрегионе уже проведено несколько совещаний с руководителями органов местного самоуправления. Мы должны совместно искать компромиссы и вместе планировать дальнейшие шаги - подход к каждому города будет индивидуальным ", - подчеркнул Алексей Чернышев.
Добавим, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлено исключительно органам местного самоуправления. Облгосадминистрации на прошлой неделе должны были провести энергетические штабы с участием представителей теплокоммунэнерго и глав городов и отработать два вопроса: техническую подготовку к запуску отопительного сезона и заключения долгосрочных контрактов с НАК "Нафтогаз Украины".
Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа". Закон принят с целью урегулирования ситуации с долгами ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины".
Напомним, ранее Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев провел плановое селекторное совещание с председателями городских советов и областных государственных администраций по подготовке к отопительному сезону. В частности, во время мероприятия обсудили вопросы тарифной политики и основных показателей финансово-экономической деятельности предприятий теплоснабжения. Участники пришли к согласию относительно того, что тарифы на отопление для населения расти не должны.
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з ними одні негаразди
Геніально, ні про що!!!
А теперь радуйтесь если не подымут еще? Так идите ***** со своей голоборотькой, не?
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