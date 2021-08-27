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Минрегионразвития (137) отопительный сезон (475) Алексей Чернышов (94)

Суммы в платежках не должны увеличиваться, - в Минрегионе провели совещание по началу отопительного сезона

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Суммы в платежках не должны увеличиваться, - в Минрегионе провели совещание по началу отопительного сезона

Финансово-экономические аспекты деятельности предприятий ТКЭ (теплокоммунальной энергетики) и уровень подготовки к отопительному сезону обсудили участники совместного совещания под председательством Министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышева и с участием представителей Ассоциации городов Украины, НАК "Нафтогаз Украины", глав городов и руководителей предприятий теплоснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня имеем четкую общую задачу - своевременный старт отопительного сезона. В то же время суммы в платежках люди не должны увеличиваться. Государство будет поддерживать органы местного самоуправления. Чтобы найти конструктивные решения, которые устроят все стороны процесса, в Минрегионе уже проведено несколько совещаний с руководителями органов местного самоуправления. Мы должны совместно искать компромиссы и вместе планировать дальнейшие шаги - подход к каждому города будет индивидуальным ", - подчеркнул Алексей Чернышев.

Добавим, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлено исключительно органам местного самоуправления. Облгосадминистрации на прошлой неделе должны были провести энергетические штабы с участием представителей теплокоммунэнерго и глав городов и отработать два вопроса: техническую подготовку к запуску отопительного сезона и заключения долгосрочных контрактов с НАК "Нафтогаз Украины".

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа". Закон принят с целью урегулирования ситуации с долгами ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев провел плановое селекторное совещание с председателями городских советов и областных государственных администраций по подготовке к отопительному сезону. В частности, во время мероприятия обсудили вопросы тарифной политики и основных показателей финансово-экономической деятельности предприятий теплоснабжения. Участники пришли к согласию относительно того, что тарифы на отопление для населения расти не должны.

Также читайте: Украина планирует накопить к отопительному сезону более 19 млрд куб. м газа, - Витренко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
Суммы в платежках не должны увеличиваться, - в Минрегионе провели совещание по началу отопительного сезона - Цензор.НЕТ 8421
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27.08.2021 20:06
+14
надо просто перестать увеличивать суммьі в патежках
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27.08.2021 19:54
+14
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа"

Геніально, ні про що!!!
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27.08.2021 19:59
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надо просто перестать увеличивать суммьі в патежках
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27.08.2021 19:54 Ответить
надо просто 99% населения абонентам платить условно говоря 1-3% от начисленной суммы в платежках формально оплата 1 гривны с 1000 гривен платежки суммы не дает права подавать иски в суд иначе человек воспользуется законом об обьявлении себя банкротом и все..услугу отключить нельзя долги взыскать нельзя имущество описать нельзя а в остальном прекрасная Матильда все хорошо и прекрасно надо поучить этих олигархов монополистов услуг ЖКУХ их же палками и пряниками что они напринимали в Раде Кабмине обл рай гор советах и Министерствах...
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27.08.2021 19:58 Ответить
ну таки хочешь поиграть в карты с казино ? банкротом ты себя можешь объявить с долга в 200 000 грн. квартиру у тебя могут отобрать за долги с 60 000. то что вроде платишь по 1 грн . можешь квитанции засунуть в .. по принятому отключение от услуг и подача в суд идёт при неполной оплате за услуги жкх и это не считая частных нотариусов и исполнителей с ихней практически ненаказуемостью . сам столкнулся с арестом счетов нотариусом по долгу\ искуственно созданному \ срок исковой давности которого истёк 5 лет назад
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27.08.2021 20:36 Ответить
не пишите бред ДОЛГ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН 10 МИНИМАЛЬНЫМ ЗАРПЛАТАМ ПРОЖИТОЧНЫМ МИНИМУМАМ (уточнять надо--137 тысяч... или больше... но таков расчет) и да Зеленский снимая ограничения на отключение за долги по коммунальным услугам тех самых услуг запретил взыскивать пеню штрафы неустойки % и также арест квартиры и принудительное отчуждение).... и еще сделай такое 50% потребителей пол страны квратир не лишишь суды просто захлебнуться в исках и не выселишь исполнителей и всю шоблу народ будет руками давить ногами добивать топором бошку отрубать....
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27.08.2021 21:15 Ответить
ну таки 10 минимальных зарплат 1. 12 . 2021г. будет 65 000 . откуда 13 000 ? закон о конфискации единственного жилья за долги свыше 10 минимальных \ раньше было 20 \ кроме того конфисковать могут за неуплату свыше 3 месяцев без разницы какая сумма - у Александра Швейгера конфисковали за долг в 50 000 и разницу после продажи квартиры он так и не получил. и кроме зелиных сказок есть ГК по которому эту пеню и индексацию на инфляцию могут спокойно взыскать хоть это и копеечные суммы
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27.08.2021 21:44 Ответить
такое суды принимать могут просто пачками в день.а насчёт будут рвать я вас умоляю. своих детей ели и на власть не нападали . коллекторов прибудет раза три в стране и вылетать с квартир будут как голуби . коллекторы сейчас беспредельничают как могут даже линолеум с полов сдирают принципиально а дадут им картбланш коломойско ахметовы с фирташами так вообще под плинтус загонят недовольных .
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27.08.2021 22:01 Ответить
В случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется.В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.То есть, на сегодняшний день (март 2021), если сумма задолженности по исполнительному документу не превышает 120 000 грн обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье не осуществляется.В то же время, если сумма задолженности (по состоянию на март 2021) будет больше чем 120 000 грн, то в соответствии со статьей 50 Закона Украины «Об исполнительном производстве» в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества произойдет обращение взыскания на объекты недвижимого имущества.В первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник.
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27.08.2021 23:14 Ответить
https://sud.ua/ru/news/publication/198378-budut-li-vyselyat-iz-kvartiry-za-dolgi-po-kommunalke-razyasnenie-minyusta Суми в платіжках не повинні збільшуватися, - в Мінрегіоні провели нараду щодо початку опалювального сезону - Цензор.НЕТ 3808
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27.08.2021 23:15 Ответить
И это еще только август... Что начнется в Украине начиная с середины октября-одному Богу известно. Ведь, фактически, украинский энергетический олигархат объявил народу Украины войну с целью как можно сильнее обогатится за счет
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28.08.2021 00:15 Ответить
народа.
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28.08.2021 00:17 Ответить
спочатку треба перейменувати мін-регіонів...
з ними одні негаразди
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27.08.2021 20:06 Ответить
Легко сказать. Суммы в платежках такие своенравные. Минрегион их сам боится и прямо-таки умоляет их не увеличиваться. А что правительство? Не причём правительство, это все суммы виноваты.
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27.08.2021 20:11 Ответить
Так они нашли типа "хитрый" ход. Тарифы теперь скинули от кабмина на местную власть.
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27.08.2021 20:13 Ответить
Они и раньше были на местной власти, но в условиях повышения всеми облэнерго по всей стране тарифов от местных властей остается мокрое место. Тарифы давно уже устанавливает владелец облэнерго.
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27.08.2021 20:24 Ответить
Так куда еще дальше для нарида? Тарифы за год и так выросли на 35-40%, а субсидии урезали вчетверо. Нарид же не за это голосовал в 2019.
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27.08.2021 20:12 Ответить
Так нарід може собі дозволити! Епоха бідності скінчилася ще у квітні 2019го!
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27.08.2021 20:30 Ответить
Так,так, Віталію, епоха бідності скінчилась. Почалась епоха старцювання і дикого розгулу енергетичного олігархату.
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28.08.2021 00:20 Ответить
Ну-ну,-сказал слепой,-посмотрим...
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27.08.2021 21:08 Ответить
Да пошли вы на... со своими компромисами...
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27.08.2021 19:57 Ответить
Суммы в платежках не должны увеличиваться, - в Минрегионе провели совещание по началу отопительного сезона - Цензор.НЕТ 1213
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27.08.2021 20:22 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа"

Геніально, ні про що!!!
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27.08.2021 19:59 Ответить
Та то фігня, основнете, що за газ приходять суми більші, ніж показання лічильника ... І без усяких документів.
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27.08.2021 20:13 Ответить
не должны УВЕЛИЧИВАТЬСЯ? херасе, - тут нам пять лет рассказывали шо барига поднял цены и наживается , а придет Голоборотька и снизит в 2, а то и 3 раза.
А теперь радуйтесь если не подымут еще? Так идите ***** со своей голоборотькой, не?
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27.08.2021 20:05 Ответить
Суммы в платежках не должны увеличиваться, - в Минрегионе провели совещание по началу отопительного сезона - Цензор.НЕТ 8421
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27.08.2021 20:06 Ответить
Да-да ! "Смотрітє в слєдующєм сєзонє"!
Суммы в платежках не должны увеличиваться, - в Минрегионе провели совещание по началу отопительного сезона - Цензор.НЕТ 8461
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27.08.2021 20:07 Ответить
Т.е.газ и энергия для коммунальщиков сильно подорожают, а тарифы должны остаться прежними? Это в какой реальности? Кто будет оплачивать разницу?
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27.08.2021 20:08 Ответить
подход к каждому города будет индивидуальным - каждый город ,как при совке должен будет ехать с челобитной к "зерешалам" , которые за мзду будут одним давать ,а неугодных посылать
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27.08.2021 20:11 Ответить
Я даже знаю по какому принципу будут отбирать мэров и города .
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27.08.2021 20:15 Ответить
Мзду вже беруть у вигляді сум, більших за показання лічильника. По лічильнику 5 кубів, а сума до сплати за 200.
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27.08.2021 20:15 Ответить
так и показания счётчика перестали принимать в личном кабинете - пишут сами сколько считают нужным
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27.08.2021 20:39 Ответить
Саме про це і мова!
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28.08.2021 06:39 Ответить
Пишуть скільки хочуть, а до сплати як за весь під'їзд.
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28.08.2021 06:40 Ответить
А если платежки увеличатся, куда их отправлять для оплаты - в ОПУ Бубочке или ближайшему зптипиллу?
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27.08.2021 20:11 Ответить
Вони вже збільшилися: по лічилнику 5 кубів, а сума під ними за 200.
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27.08.2021 20:16 Ответить
Ага, особенно в Киеве Коля "оболонский", который Тищенко (глава оболонской ОПГ с 90х) и сейчас правая рука Зеленского придумал схему с КП «Київтеплоенерго» по Киеву в июле разослал всем киевлянам доначисления типа пересчёт по 2-5 тыс грн на квартиру за отопление и это летом!.. и кто не платит, для тех эти суммы растут по дням. Самое циничное, что эту схему крышует сам Зеленский
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27.08.2021 20:14 Ответить
Не должни, но будуть.
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27.08.2021 20:14 Ответить
Они увеличиваться не должны, но будут...
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27.08.2021 20:18 Ответить
Суммы в платежках не должны увеличиваться, - в Минрегионе провели совещание по началу отопительного сезона - Цензор.НЕТ 4202

...
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27.08.2021 20:19 Ответить
а куда им еще увеличиваться, утырки ? там и так неплатежей на 80млрд. Снижайте, поцы, пока вас на столбах не начали развешивать. Хотя, судя по всему развешивать будут уже не зависимо от ваших дальнейших действий...
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27.08.2021 20:22 Ответить
Да, да, но нет.
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27.08.2021 20:28 Ответить
Суммы в платежках не должны увеличиваться но будут Значительно увеличиваться!! Потому что:

Менты должны защищать граждан а не руководить титушками
Судьи должны судить а не думать только как поехать на Мальдивы и купить Феррари
Депутаты должны заниматься законотворчеством а не коррупцией
Президент должен защищать конституцию а не крышевать олигархов
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27.08.2021 20:34 Ответить
... и не заставлять армию переносить линию обороны от москалей поближе к Днепру.
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27.08.2021 20:38 Ответить
Ну в 2 или 3 раза, разве это увеличение для такой страны, где средняя заработная плата растёт как на дрожжах.
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27.08.2021 20:36 Ответить
Но это не точно.
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27.08.2021 20:48 Ответить
Ну да, не должны увеличиваться, но это всего лишь говорильня, в действительности всё будет наоборот, ну как всегда при клоуне зелёном.
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27.08.2021 20:54 Ответить
Интересно как могут не увеличиться суммы в платежках, если сейчас нет отопления и нет за него оплаты?
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27.08.2021 23:26 Ответить
Пора вас п...здить зеелені ушльопки...
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28.08.2021 01:33 Ответить
зеленский с охметовым останутся без денег ?
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28.08.2021 05:53 Ответить
Брехня.

Киев, платежка за июль -
куб холодной воды вырос на 6 грн.,
обслуживание придомовой территории выросло на 13 грн.
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28.08.2021 08:21 Ответить
 
 