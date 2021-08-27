Среди борцов из 18 стран украинцы стали первыми. Как прошел Международный чемпионат AJP Tour Lviv International Pro по джиу-джитсу

Впервые Львов принимал Международный чемпионат AJP TOUR LVIV INTERNATIONAL PRO по джиу-джитсу. В минувшие праздничные выходные в спорткомплексе "Галичина" на татами выходили спортсмены из 18 стран: среди них – представители Великобритании, Греции, Польши, Италии, ОАЭ, Германии, Кувейта, Чехии и других государств.

Во Львов приехало больше 400 участников. Чемпионат состоялся при поддержке Всеукраинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ).

"Джиу-джитсу в Украине выходит на новый, более высокий уровень. Здорово, что соревнования по этому виду спорта вызывают столько интереса среди борцов не только в Украине, но также и в других странах", – говорит президент Всеукраинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ) Георгий Лаговский.

Джитсеры разыграли 245 наград – 103 "золота", 88 "серебра", 54 "бронзы". Соревнования проходили в двух категориях - Gi (в кимоно для борьбы) и в No-Gi (в шортах и рашгарде). В командном зачете лидерами стали украинские спортсмены – завоевали первое место, "серебро" за командой из ОАЭ, а третье место – за киприотами.

Масочный режим, температурный скрининг и онлайн-трансляции стали уже традиционными во время чемпионатов, которые проводит UFBJJ. Следующая встреча спортсменов запланирована на 9 октября в Киеве, там состоится AJP TOUR UKRAINE NATIONAL PRO.

















