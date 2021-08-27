Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о "традиционных ценностях"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Книга Марины Ланги "Чтобы в 16 не было поздно" учит девочек "проявлять целомудрие" и "никогда не давать сдачи". 459 экземпляров книги закупят за государственные средства для школьных библиотек.
Издание есть в перечне предназначенных для закупки книг, опубликованных Украинским институтом Книги, сообщает Цензор.НЕТ.
Над составлением списка работали три экспертных совета. После этого ее утвердило приказом Министерство культуры и информационной политики.
Согласно описанию, книга рассказывает о том, как правильно помочь ребенку прожить каждый год своей жизни.
Скриншоты книги опубликованы в соцсетях. Автор утверждает, что "девочки уже рождаются с женскими качествами", а "мальчикам ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства".
Девочкам советуют "проявлять естественное": умение заботиться, умиротворение, целомудрие, способность вдохновлять. А мальчикам — "проявлять и оттачивать" целеустремленность, ответственность и способность защищать, щедрость и аскетизм.
"Никогда не учите девочку давать сдачи! Даже самый слабый мальчик будет сильнее ее. Драться – у него в крови, ударит даже слабак... В будущем это приведет к бытовому насилию. Эти 150 сантиметров в юбке по привычке будут бросаться на мужчин..." - утверждает автор Марина Ланге.
Эксперт по гендерной политике и специалист по коммуникациям Украинского женского фонда Николай Ябченко отозвался о книге так: "Сначала человек без образования психолога и педагога становится психологом в лицее. Затем пишет книгу. А затем на средства налогоплательщиков это попадает в библиотеки".
Ранее автор книги "Чтобы в 16 не было поздно" Марина Ланге писала в Facebook, что она - "за счастливую семью", и это - все ее ценности, с которыми она живет.
"Я так живу каждый день. В молитве, здоровых отношениях и в движении к цели. Я не буду переубеждать никого, кто верит в ранний секс, в более чем два пола или теорию Дарвина", - написала автор.
Пожалуйста, подождите...
Девочка "должна"... мальчик "должен"... Сами де своими книжками заводите детей в рамки, а потом удивляетесь тому, почему же единицы из них умудрились выбраться за эти рамки и действительно самореализоваться в жизни так, как им хотелось, а не как настаивает какая-то книжка (и ее автор).
Девушка должна вдохновлять... Нет! Девушка должна быть сама собой и никого не обязана собой вдохновлять, разве что если это ее осознанный, личный и никем ненавязанный выбор.
Парень обязан быть целеустремленным... Два раза нет! Хватит вешать на мужчин ярлыки, они люди, разные люди, с разными характерами, возможгостями и желаниями. И жить с понимание того, что общество что-то там от него ждет, и если это не сделать, то жизнь живется зря - ломает психику и отношение к жтой самой жизни.
Хватит делить на голубое и розовое, большинство людей сами за себя решают, кого вдохновлять и куда стремиться.
Тогда и ножом и вилкой сами научатся.
И считать и писать.
Маленьких людей всегда учили тому, что было важно. И это было нормально. А учить - это всегда немного навязывать.
Почему сомнительные книги по истории и по другим предметам не вызывают такого негодования? Образование - это зачастую разные точки зрения.
(капец, мнение что женщина и мужчина - разные, теперь уже стало альтернативной точкой зрения)
Это же не изменения в конституцию. Это мнение автора. И оно не претендует на то, чтобы стать догмой. Может, какая-то девочка подросток на фоне масс-культуры пропаганды равенства полов прочитает эту книгу и сформирует свое собственное мнение.
Хотя, вряд ли 459 КНИЖЕК перевесят любой голливудский фильм последний лет, который посмотрят десятки миллионов. И то, даже этот робкий голос глушат "эксперты по гендерной политике Женского фонда"
Это последняя из книжек, которую вообще стоит читать.