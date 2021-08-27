РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11195 посетителей онлайн
Новости Общество
34 939 335
женщины (813) книги (620) школа (2886) феминизм (31)

Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о "традиционных ценностях"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о

Книга Марины Ланги "Чтобы в 16 не было поздно" учит девочек "проявлять целомудрие" и "никогда не давать сдачи". 459 экземпляров книги закупят за государственные средства для школьных библиотек.

Издание есть в перечне предназначенных для закупки книг, опубликованных Украинским институтом Книги, сообщает Цензор.НЕТ.

Над составлением списка работали три экспертных совета. После этого ее утвердило приказом Министерство культуры и информационной политики.

Согласно описанию, книга рассказывает о том, как правильно помочь ребенку прожить каждый год своей жизни.

Скриншоты книги опубликованы в соцсетях. Автор утверждает, что "девочки уже рождаются с женскими качествами", а "мальчикам ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства".

Читайте: Остащенко стала первой женщиной-бригадным генералом ВСУ

Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о традиционных ценностях 01

Девочкам советуют "проявлять естественное": умение заботиться, умиротворение, целомудрие, способность вдохновлять. А мальчикам — "проявлять и оттачивать" целеустремленность, ответственность и способность защищать, щедрость и аскетизм.

"Никогда не учите девочку давать сдачи! Даже самый слабый мальчик будет сильнее ее. Драться – у него в крови, ударит даже слабак... В будущем это приведет к бытовому насилию. Эти 150 сантиметров в юбке по привычке будут бросаться на мужчин..." - утверждает автор Марина Ланге.

Также читайте: Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку

Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о традиционных ценностях 02

Эксперт по гендерной политике и специалист по коммуникациям Украинского женского фонда Николай Ябченко отозвался о книге так: "Сначала человек без образования психолога и педагога становится психологом в лицее. Затем пишет книгу. А затем на средства налогоплательщиков это попадает в библиотеки".

Ранее автор книги "Чтобы в 16 не было поздно" Марина Ланге писала в Facebook, что она - "за счастливую семью", и это - все ее ценности, с которыми она живет.

"Я так живу каждый день. В молитве, здоровых отношениях и в движении к цели. Я не буду переубеждать никого, кто верит в ранний секс, в более чем два пола или теорию Дарвина", - написала автор.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38
дякую. Виродок - це мабуть я? Добре, що тато навчив мене давати здачі таким мудакам як ти
показать весь комментарий
27.08.2021 20:52
+29
Дурепа.
Дівчина / жінка повинна вміти постояти за себе.
Це не означає обов*язково бити комусь морду (перепрошую). Є вербальне, психологічне, емоційне насильство.
Таких, хто бажає вилізти на голову і звісити ноги, на жаль, вистачає. І треба і вміти, і знати, і не боятися відповісти. Я вчуся до цих пір. Подружка примушувала фактично і просила, бо - важко.
Мою дитину постійно ображала інша дівчинка в садочку. Вихователька мусила розмовляти з її мамою. Після того, як та взяла і ще порвала розмальовку моєї малої, ті батьки купили нову.
Коли мала вдома плакала, жалілася на ту дитину і не хотіла вранці йти в садочок, я їй казала: дай здачі. Вона тендітна в мене, сором*язлива і завжди відповідала: ні, мам.
І от якогось разу приходжу з роботи (чоловік її вже забрав), мала сяє: мама, я дала здачі.
Та дитина від несповіданки (бо вона довго мою зачіпала) розревілася, хоча мала сказала, що копнула її легенько по нозі. Після того - жодного разу та дівчинка її не ображала, вони подружилися і ми потім з її батьками та іншими файно погуляли на випуску в садочку.

Я давала здачі і в садочку, і в школі. Інакше б заклювали.
показать весь комментарий
27.08.2021 20:59
+26
сначала клоун становится президентом, затем дуры становятся психологами. Это же белая горячка. Была зеленая, стала белая. Но все-равно горячка.
показать весь комментарий
27.08.2021 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Передергивать, это твой удел тупица. Темный далекий невежа, ну что с тебя взять? Лишь твой переход на личности и оскорбления, уже указывает на обоснованность моих утверждений, но тебе не понять. Ты столб. Ты живешь в своем мире, сосешь мешочек СМИ и не думаешь своей безтолковкой. Иди уже ущербный, полощи мозги тем кто тебе хлопать будет за твое "просвящение"
показать весь комментарий
05.09.2021 22:06 Ответить
Павлуша, мы уже выяснили, что ты бьешь сильнее Кличко потому что у тебя кулак меньше. Ну а как ты вес руки будешь умножать на скорость это вообще вершина мироздания будет ))) Шариков, ты уже тут обос...лся по полной. Предлагаю умножить тебе свой мозг на учкопение и слиться в унитаз )))
показать весь комментарий
06.09.2021 01:06 Ответить
Сделай все из тобой предложенного, подай пример.
показать весь комментарий
06.09.2021 03:35 Ответить
А Ви "ходили" проти дівчинки з пилочкою для нігтів? А проти жінки з чавунною сковорідкою? Як казала моя знайома, "дєло нє в массє, а в нєрвних окончаніях"... Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності" - Цензор.НЕТ 4537
показать весь комментарий
28.08.2021 18:00 Ответить
Сковородку словить в женских руках как нефиг делать, пилочка это вообще ))
показать весь комментарий
28.08.2021 18:12 Ответить
Звідки ж Ви такі завзяті та "хижі до міньєту" беретесь... "У вєрблюда два горба потому что жізнь борьба"?... Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності" - Цензор.НЕТ 1003
показать весь комментарий
28.08.2021 18:21 Ответить
Казалось бы причем тут минет? ))) Но каждый о своем )))
показать весь комментарий
28.08.2021 18:26 Ответить
Класику української ненормативної літератури (Подеревянський"-) потрібно знати перш ніж заходити на українські сайти.
показать весь комментарий
28.08.2021 18:36 Ответить
Так я ее прекрасно знаю, но вам запомнился именно минет )))
показать весь комментарий
28.08.2021 18:38 Ответить
Схоже що ні. Якби знали, то розуміли б контекст. Брись за поребрик!
показать весь комментарий
28.08.2021 19:17 Ответить
Какой контекст? Со сковородок на минеты )))
показать весь комментарий
28.08.2021 20:37 Ответить
Бачу що сарказм Вам не зрозуміти...
показать весь комментарий
28.08.2021 20:41 Ответить
Может у вас такое понятие про контекст, что с самообороны на сковродку, а потом еа минет )) Я тут вспомнил еще одно прозведение классика, как раз под ваш контекстный ряд )))
показать весь комментарий
28.08.2021 20:45 Ответить
Ну добре. Поясню на пальцях. Художній образ "хижі до міньєту" означає агресивного і тупого самця-сексиста. Від таких жінкам потрібно захищатись бо слів вони не розуміють і зупиняються тільки тоді коли отримують по пиці. Друга частина про "верблюда" це про те що "навоювавшись поза домом за хліб насущний" такий тип приходить в дім як на інше поле бою де прагне домінувати морально і підкоряти домашніх (відпочивати) компенсуючи приниження та втрати "робочої половини" дня в суспільстві. В результаті такі козли живуть в стані постійного стресу і швидко вмирають від алкоголізму, серцево-судинних, діабету, та нервових розладів. "От така фуйня, малятки"...
показать весь комментарий
28.08.2021 21:00 Ответить
Ты на улице со сковородой ходишь или домой насильников зовешь? Это риторический вопрос. Ума палата, ключ потерян ))
показать весь комментарий
28.08.2021 21:08 Ответить
Дякую за наочну ілюстрацію кацапської логіки та широти кругозору.
показать весь комментарий
28.08.2021 23:12 Ответить
В каком месте логика касапская мы так и не услышали. Ну видать это сейчас у блонд пароль такой ))) Ищите ключ )))
показать весь комментарий
28.08.2021 23:14 Ответить
Да любого нормального мужчину залошат, если он полезет в драку с женщиной 1*1. Мужчина сильнее- это да, размах рук больше. Но женщина, умнее, хитрее и изворотлевее и если она не тупа, то 1-2 удара могут оказаться,для мужчины смертоносными.
показать весь комментарий
29.08.2021 00:58 Ответить
Очередная глупость. Всегда давала сдачу. Еще как давала! Головой об парту била, на физкультуре подножки подставляла, сама с фингалами ходила, а однажды с ножичком пришла в школу, но родители узнав отобрали. Никогда и никому не давайте спуску, пусть боятся связываться. А чему учат-то, бегать и ябедничать? Или молчать в тряпочку? Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності" - Цензор.НЕТ 7173 Первой махать руками не надо, а дать отпор - всегда!
показать весь комментарий
28.08.2021 17:57 Ответить
у тебя, наверно, и парные мечи за спиной были? и нож для снятия скальпов?
показать весь комментарий
30.08.2021 11:59 Ответить
Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності" - Цензор.НЕТ 5416
показать весь комментарий
30.08.2021 14:40 Ответить
Почитайте біографію цієі авторки,а саме освіту. Скоріш за все,друкують за бюджетні кошти тому, що вона з Кривого Рогу.(((((
показать весь комментарий
28.08.2021 18:16 Ответить
Не читал книгу, но замечал что в больших городах много агресивных,наглых женщин,это помогает строить карьреу,но в личной жизни такие женщины несчастны.Знаю несколько таких молодых женщин, которые после психотерапии прекращали на каждом шагу конкурировать с мужчинами и у них все налаживалось в личной жизни.Можно сколько угодно трындеть про равенство полов и бабам подымать штанги,нло открываешь любую серьезную книгу про гормоны или про развитие мозга у девочек и мальчиков, и понимаешь что фемтнистически бредни антиприродны. Никогда женщине не стать мужчиной сколько не тренируйся, натолько разные миры создала природа, что вообще непонятно как без любви эти два полам могут сосуществовать. Счастливый брак это всегда компромисс, и постоянный его поиск, и нормальные женщины со своей чуткостью и тактом помогают находить его, а "сильные" дуры либо находят подкаблучников либо страдают. Это не правило, но очень распостраненые сценарии
показать весь комментарий
28.08.2021 18:35 Ответить
Отсюда и идет знаменитое Зеленое: "Надо просто прекратить стрелять..." - так что чему удивляться?
показать весь комментарий
28.08.2021 19:01 Ответить
сейчас никто этих книжечек не читает в библиотеках, хоть майн Кампф там разложи, никак на детей это не повлияет. Надо что то делать с бредообразованием которое лавиной льется на детей из ютуба тик тока соц сетей, вот тамошний кал сильно влияет
показать весь комментарий
28.08.2021 19:15 Ответить
Книжки читають діти які ростуть в батьківському домі де є мінімально 600 книжок (це результати дослідження) і чиї батьки самі читають і обговорюють прочитане в родинному колі. Виріс з домашньою бібліотекою яку збирали пять поколінь (близько 7000 книжок) і вчителі історії, літератури та суспільствознавства боялись йти до мене в клас, а з вчителями англійської я після трьох уроків домовлявся про "пятірку" за рік і просто не ходив на уроки... Мої діти з раннього дитинства читають дуже багато...
показать весь комментарий
28.08.2021 19:27 Ответить
Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності" - Цензор.НЕТ 405 бред сумасшедшего как по мне.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:28 Ответить
Бред. И этот бред покупается за деньги налогоплательщиков. Детям с детства навязывают "нужное" поведение, и это без связной аналитики современного общества, современных интересов и профессий.
Девочка "должна"... мальчик "должен"... Сами де своими книжками заводите детей в рамки, а потом удивляетесь тому, почему же единицы из них умудрились выбраться за эти рамки и действительно самореализоваться в жизни так, как им хотелось, а не как настаивает какая-то книжка (и ее автор).
Девушка должна вдохновлять... Нет! Девушка должна быть сама собой и никого не обязана собой вдохновлять, разве что если это ее осознанный, личный и никем ненавязанный выбор.
Парень обязан быть целеустремленным... Два раза нет! Хватит вешать на мужчин ярлыки, они люди, разные люди, с разными характерами, возможгостями и желаниями. И жить с понимание того, что общество что-то там от него ждет, и если это не сделать, то жизнь живется зря - ломает психику и отношение к жтой самой жизни.
Хватит делить на голубое и розовое, большинство людей сами за себя решают, кого вдохновлять и куда стремиться.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:38 Ответить
ну, так себе логика.
Тогда и ножом и вилкой сами научатся.
И считать и писать.
Маленьких людей всегда учили тому, что было важно. И это было нормально. А учить - это всегда немного навязывать.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:02 Ответить
Тупа книжка асфальтної розбещеної дитини. Свою дочку навчив давати адекватну відповідь на заподіяну шкоду, кілька разів скористалась в дитинстві і по сьогоднішній день має спокій. Жодна мерзота кілька разів подумає, перш ніж зачепити. Тепер цьому ж вчу свою кохану онуку. Тепер питання до тупої авторки - чи пішли б наші золоті діти (дівчата та хлопці) захищати країну, якби спочатку читали цю маячню? Нехай спочатку поїде на Схід і поспілкується з маленькими і худенькими ангелами, що на собі витягували з поля бою наших хлопців.
показать весь комментарий
28.08.2021 20:32 Ответить
Не понимаю, почему 459 экземпляров книги вызвали такое бурное образование газов.
Почему сомнительные книги по истории и по другим предметам не вызывают такого негодования? Образование - это зачастую разные точки зрения.
(капец, мнение что женщина и мужчина - разные, теперь уже стало альтернативной точкой зрения)
Это же не изменения в конституцию. Это мнение автора. И оно не претендует на то, чтобы стать догмой. Может, какая-то девочка подросток на фоне масс-культуры пропаганды равенства полов прочитает эту книгу и сформирует свое собственное мнение.
Хотя, вряд ли 459 КНИЖЕК перевесят любой голливудский фильм последний лет, который посмотрят десятки миллионов. И то, даже этот робкий голос глушат "эксперты по гендерной политике Женского фонда"
показать весь комментарий
30.08.2021 12:14 Ответить
"Может, какая-то девочка подросток на фоне масс-культуры пропаганды равенства полов прочитает эту книгу и сформирует свое собственное мнение."

Это последняя из книжек, которую вообще стоит читать.
показать весь комментарий
30.08.2021 14:45 Ответить
конфуций считал, что категоричность - признак ограниченности
показать весь комментарий
14.09.2021 15:22 Ответить
Это он еще дебильных книжек не читал!
показать весь комментарий
14.09.2021 16:55 Ответить
Дурнуваті ліваки, войовничі феміністки збудились не на жарт від менш ніж 500 книжок, закуплених для шкіл. Зате масова пропаганда ЛГБТ та інших збоченств в підручниках для школи очі не муляє.
показать весь комментарий
13.10.2021 20:48 Ответить
Страница 4 из 4
 
 