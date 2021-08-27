Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о "традиционных ценностях"

Книга Марины Ланги "Чтобы в 16 не было поздно" учит девочек "проявлять целомудрие" и "никогда не давать сдачи". 459 экземпляров книги закупят за государственные средства для школьных библиотек.

Издание есть в перечне предназначенных для закупки книг, опубликованных Украинским институтом Книги, сообщает Цензор.НЕТ.

Над составлением списка работали три экспертных совета. После этого ее утвердило приказом Министерство культуры и информационной политики.

Согласно описанию, книга рассказывает о том, как правильно помочь ребенку прожить каждый год своей жизни.

Скриншоты книги опубликованы в соцсетях. Автор утверждает, что "девочки уже рождаются с женскими качествами", а "мальчикам ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства".

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Девочкам советуют "проявлять естественное": умение заботиться, умиротворение, целомудрие, способность вдохновлять. А мальчикам — "проявлять и оттачивать" целеустремленность, ответственность и способность защищать, щедрость и аскетизм.

"Никогда не учите девочку давать сдачи! Даже самый слабый мальчик будет сильнее ее. Драться – у него в крови, ударит даже слабак... В будущем это приведет к бытовому насилию. Эти 150 сантиметров в юбке по привычке будут бросаться на мужчин..." - утверждает автор Марина Ланге.

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Эксперт по гендерной политике и специалист по коммуникациям Украинского женского фонда Николай Ябченко отозвался о книге так: "Сначала человек без образования психолога и педагога становится психологом в лицее. Затем пишет книгу. А затем на средства налогоплательщиков это попадает в библиотеки".

Ранее автор книги "Чтобы в 16 не было поздно" Марина Ланге писала в Facebook, что она - "за счастливую семью", и это - все ее ценности, с которыми она живет.

"Я так живу каждый день. В молитве, здоровых отношениях и в движении к цели. Я не буду переубеждать никого, кто верит в ранний секс, в более чем два пола или теорию Дарвина", - написала автор.