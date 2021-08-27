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Новости За рубежом
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Великобритания (4253) Рааб Доминик (31)

От терактов в Кабуле погибло двое подданных Великобритании, - МИД Соединенного королевства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

От терактов в Кабуле погибло двое подданных Великобритании, - МИД Соединенного королевства

Двое подданных Великобритании погибли в результате терактов близ кабульского аэропорта.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в пятницу телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба.

По его словам, еще погиб ребенок одной из жертв.

Рааб отметил, что еще двое британцев получили ранения.

Два взрыва прогремели в четверг близ кабульского аэропорта, по данным американского телеканала CNS News со ссылкой на представителей властей в Кабуле, жертвами терактов стали не менее 170 человек. Еще около 200 человек получили ранения и травмы.

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Автор: Роман Свиридович
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Прекрасное средство для таких случаев - стратегические бомбардировщики. Да, немного затратно. Но эффективно и безопасно. От терактов в Кабуле погибло двое подданных Великобритании, - МИД Соединенного королевства - Цензор.НЕТ 352 От терактов в Кабуле погибло двое подданных Великобритании, - МИД Соединенного королевства - Цензор.НЕТ 2695
От терактов в Кабуле погибло двое подданных Великобритании, - МИД Соединенного королевства - Цензор.НЕТ 9951
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27.08.2021 20:57 Ответить
что ими бомбить? горы?
впрочем, вопрос не актуален при отсутствии политической воли Запада...
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27.08.2021 21:49 Ответить
Вокруг аэропорта. По периметру. В три захода. Для начала.
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27.08.2021 22:02 Ответить
Это слишком много для бородатых овец)))
Хотя нужно ж где-то отрабатывать боевые вылеты
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27.08.2021 21:22 Ответить
Поступают свения о том, что талибы вошли в военную зону аэропорта Кабула, где ранее базировались американские морские пехотницы!

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27.08.2021 21:48 Ответить
Это какая степень обеспокоенности? двойная что ли?
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27.08.2021 21:51 Ответить
 
 