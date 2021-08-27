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От терактов в Кабуле погибло двое подданных Великобритании, - МИД Соединенного королевства
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Двое подданных Великобритании погибли в результате терактов близ кабульского аэропорта.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в пятницу телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба.
По его словам, еще погиб ребенок одной из жертв.
Рааб отметил, что еще двое британцев получили ранения.
Два взрыва прогремели в четверг близ кабульского аэропорта, по данным американского телеканала CNS News со ссылкой на представителей властей в Кабуле, жертвами терактов стали не менее 170 человек. Еще около 200 человек получили ранения и травмы.
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впрочем, вопрос не актуален при отсутствии политической воли Запада...
Хотя нужно ж где-то отрабатывать боевые вылеты