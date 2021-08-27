От терактов в Кабуле погибло двое подданных Великобритании, - МИД Соединенного королевства

Двое подданных Великобритании погибли в результате терактов близ кабульского аэропорта.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в пятницу телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба.

По его словам, еще погиб ребенок одной из жертв.

Рааб отметил, что еще двое британцев получили ранения.

Два взрыва прогремели в четверг близ кабульского аэропорта, по данным американского телеканала CNS News со ссылкой на представителей властей в Кабуле, жертвами терактов стали не менее 170 человек. Еще около 200 человек получили ранения и травмы.

Читайте также: Замминистра обороны Британии о вероятности теракта в аэропорту Кабула: Может произойти в ближайшие часы