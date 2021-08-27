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Киев (24531) Нацполиция (15728) убийство (6290)

Мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении своей жены, сообщили о подозрении, - полиция Киева

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

27 августа в полицию Киева обратился местный житель. Мужчина обнаружил в квартире своего родственника, расположенной в доме на проспекте Правды, фрагменты тела женщины. По вызову выезжали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, криминалистическая лаборатория, кинолог и судебно-медицинский эксперт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Начальник столичной полиции Иван Выговский сообщил, что во время неотложного обыска следователи обнаружили фрагменты тела 40-летней уроженки Черкасской области. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ее 35-летний муж. Между супругами постоянно возникали ссоры. Во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены. После этого злоумышленник расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру. Еще около недели фигурант жил в этой квартире, но впоследствии уехал в город Черкассы. 

"По нашему ориентированию правоохранители Черкасской области меньше чем за три часасзадержали подозреваемого. После побега он находился в доме убитой им женщины и пытался совершить самоубийство, но полицейские этому помешали", - отметил начальник полиции Киева.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расчлененное тело женщины обнаружили в одной из квартир Подольского района Киева, - Нацполиция

Мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении своей жены, сообщили о подозрении, - полиция Киева 01
Мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении своей жены, сообщили о подозрении, - полиция Киева 02
Мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении своей жены, сообщили о подозрении, - полиция Киева 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Мабуть його дружина не читала тої мудрої книги, що вчить не провокувати хлопчиків.
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27.08.2021 21:01
+4
Он пытался совершить самоубийство....ага ага, если бы сожалел и не мог с этим жить, то давно вздернулся, времени с момента убийства прошло то огого. А так обычная игра на публику от шизофреника и дегенерата.
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27.08.2021 21:03
+4
Ты главного не учел. Как бы баба не доводила НОРМАЛЬНОГО человека, она не получила бы 15 ножевых, а максимум ляща. И тем более нормальный человек не пилял бы ее аки кролика и не разсовывал по морозильнику. Что бы там нибыло, какой бы конфликт не был, это больной человек и его место пожизненно в тюрьме. Или в дурке.
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27.08.2021 21:36
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Она его пилила, а он ее распили.
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27.08.2021 20:58 Ответить
Ну да,а вот просто уйти ,запмленному,видимо ее жилплощадь мешала
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27.08.2021 21:34 Ответить
Мабуть його дружина не читала тої мудрої книги, що вчить не провокувати хлопчиків.
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27.08.2021 21:01 Ответить
Особенно тех мальчиков,которые под сорок не имеют своего жилья
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27.08.2021 21:36 Ответить
А в Мордоре эта книга видать под запретом..там за восемь лет от рук членов семьи погибло 12 200 особей женского пола..каждый день 4..вот такая официальная статистика.
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27.08.2021 21:41 Ответить
і декриміналізували домашнє насилля
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27.08.2021 22:31 Ответить
Он пытался совершить самоубийство....ага ага, если бы сожалел и не мог с этим жить, то давно вздернулся, времени с момента убийства прошло то огого. А так обычная игра на публику от шизофреника и дегенерата.
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27.08.2021 21:03 Ответить
"Объявленно о подозрении..."
ППЦ!
Менты,типа полицейские,ПОЦЫ!
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27.08.2021 21:06 Ответить
Точно, треба було розстріляти на місці!
А, стоп, кримінально-процесуальний кодекс...
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27.08.2021 21:12 Ответить
да уж 5 лет разница в пользу женщины.... не простой вопрос любить и ненавидеть..это очень сложно а если чувства ушли или еще хуже бабенка покойная на себе женила обманом хитростью бывает такое и часто то с годами тихая ненависть подлость поедает и приводит к таким вот последствиям развод не дам пойдешь по миру босяком или есть какой то компромат или тайна и порой криминальная.. вот и все причем 15 ударов в грудь и живот не говорят и спонтанности и афекте мужика... бил много раз в области которые приведут точно к смерти..а потом расчленена только подтверждает факт что убийство было ЗАРАНЕЕ ИМ ЗАДУМАНО бабенка видимо легко заводилась 40 лет пред климаксный период гормональные качели психозы и плюс харакет завести бабу в истерику и скандал как два пальца об асфальт... по итогу страшное преступление....
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27.08.2021 21:06 Ответить
Ты главного не учел. Как бы баба не доводила НОРМАЛЬНОГО человека, она не получила бы 15 ножевых, а максимум ляща. И тем более нормальный человек не пилял бы ее аки кролика и не разсовывал по морозильнику. Что бы там нибыло, какой бы конфликт не был, это больной человек и его место пожизненно в тюрьме. Или в дурке.
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27.08.2021 21:36 Ответить
Послушайте вы кина насмотрелись у меня прошло более 300 убийств и Все были психически вменяемые адекватные циничные и их беспокоило только одно и их поймали...никакого раскаяния ни на грамм....
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27.08.2021 22:59 Ответить
Яка жуть...
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27.08.2021 21:12 Ответить
в распиле госсредств
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27.08.2021 21:47 Ответить
прямо санкт петербург какой то .
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27.08.2021 22:23 Ответить
расчленинград
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27.08.2021 23:13 Ответить
ВСЕХ УБИВАЕТ НЕНАВИСТЬ И ЖЛОБСТВО!!! Если ты нормальный человек и тебя что то не устраивает в твоей семье, то кто тебе мешает уйти и создать новые отношения??? МЕШАЕТ ТВОЕ ЖЛОБСТВО ИЛИ СОБСТВЕННИЧЕСТВО??? ЖАДНОСТЬ ЗА КВАРТИРУ И ГРЕБАННЫЕ ВЕЩИ ИЛИ ЧУВСТВО, ЧТО ТЫ НЕ ВЛАСТЕН ОСТАВИТЬ ВОЗЛЕ СЕБЯ НУЖНОГО ТЕБЕ ЧЕЛОВЕКА??? ДА ЭТОТ МУСОР, ДОЛБАННЫЕ ВЕЩИЦЫ ТЫ ЖЕ СНОВА МОЖЕШЬ СВОБОДНО КУПИТЬ ПРИ ЖЕЛАНИИ, А ЧЕЛОВЕКА ДЕРЖАТЬ НА ПРИВЯЗИ БЕЗ ЕГО ЖЕЛАНИЯ ПОЛНАЯ ТУПОСТЬ!!! ЛЮДИ НЕ БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫМИ ЖЛОБАМИ!!! ОТПУСКАЙТЕ СВОИХ БЫВШИХ ЖЕН И МУЖЕЙ СВОБОДНО!!! И ТОГДА К ВАМ СНОВА ВЕРНЕТСЯ УДАЧА И ВЫ БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ!!! А ЕСЛИ ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ПРОШЛОЕ КАК ВОШЬ КОЖУХА, ТО СЧАСТЬЯ ВАМ НИКОГДА НЕ ВИДАТЬ!!! ПОБЕДИТЕ СВОЕ ЖЛОБСТВО И ВСЕ БУДЕТ ПРЕКРАСНО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ!!!
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28.08.2021 13:40 Ответить
Так а че мужик этот разделал и съел стерву, что ему так дофига карячится?
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28.08.2021 15:35 Ответить
 
 