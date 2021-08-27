Бизнесмен продал в/ч 10 тонн некачественного мяса. Его могут посадить на срок от 7 до 12 лет, - прокуратура. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители считают, что предприниматель заранее знал: мясо, которое он продал военным, не соответствовало требованиям. Ущерб оценивают в 800 тыс. грн.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, предприниматель и воинская часть заключили договор на закупку 10 тонн мясных консервов для питания военнослужащих.
"Поставщик, зная, что технические характеристики товара не соответствуют государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал воинской части этот товар. В дальнейшем должностные лица воинской части провели расчет с продавцом", - рассказали в прокуратуре.
Во время следствия провели экспертизу, и выяснилось, что проданное мясо не соответствует ДСТУ. Ущерб прокуратура оценивает в 800 тыс. грн.
Сейчас следователи проверяют качество другой проданной этим предпринимателем продукции.
Бизнесмену сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества (ч. 5 ст. 191). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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А Клоун набрал новых, ни с кем не связанных по старым схемам, поэтому можно всех смело садить!!!! Следующая за СН власть будет или из старых политиков или из абсолютно новых и в нвую власть практически никого из тех кто сейчас в СН не возьмут! В политике останутся единицы, которых можно назвать уже сейчас. После СН разруха будет серьезная и новой власти сразу понадобится козел отпущения, так что посадок СН не избежать!!!!
" могут" !
А надо слово - сел на 7 (семь) лет .
картина голландского художника Герарда Давида
«Сдирание кожи с продажного судьи».
Таких треба садити
то їх не перша оборудка
Та ви що - Зе влада нічого поганого не робе для ЗСУ, тільки хороше
Хорошо зіпсоване м ясо наприклад )
усі 10т з' їсти!
Як не встигне додати ще рочків...
Ну, то нічо, дорогу подужає той, хто йде.
А из статьи следует, что договор на поставку мясных консерв, а на фото видим мясо) Свинину) Поставил вместо консерв мясо? По 80 грн за килограмм? Если меня в статье пытаются ******* в деталях, то я сразу не доверяю всей информации)
ничего не понятно ! он нажухал с предоплатой? или качеством мяса? или с хранением мяса? или таки с консервами из другого мяса (раз они уже консервы)? а к чему тогда свижина почти?
Не было там никаких консервов, что и потверждают фотки со склада "ответственного хранения" а почему 10.5 тонни. Просто завалялись документы об этих тоннах. Сначала списали, потом признали годными (документы) а дальше продавали воздух. А для поставок применяли пересортицу -свинину на курятину. Потом приходит СБУ и Стратег "схемы" уходит непричастным.