Бизнесмен продал в/ч 10 тонн некачественного мяса. Его могут посадить на срок от 7 до 12 лет, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители считают, что предприниматель заранее знал: мясо, которое он продал военным, не соответствовало требованиям. Ущерб оценивают в 800 тыс. грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, предприниматель и воинская часть заключили договор на закупку 10 тонн мясных консервов для питания военнослужащих.

"Поставщик, зная, что технические характеристики товара не соответствуют государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал воинской части этот товар. В дальнейшем должностные лица воинской части провели расчет с продавцом", - рассказали в прокуратуре.

Во время следствия провели экспертизу, и выяснилось, что проданное мясо не соответствует ДСТУ. Ущерб прокуратура оценивает в 800 тыс. грн.

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Сейчас следователи проверяют качество другой проданной этим предпринимателем продукции.

Бизнесмену сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества (ч. 5 ст. 191). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.









