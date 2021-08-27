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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) Россия (91225) эвакуация (1751) Серватюк (10)

Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы

Российские СМИ распространили информацию о том, что по приказу Владимира Путина Минобороны РФ эвакуировали из Афганистана 500 граждан России, стран-членов ОДКБ, а также Украины. Однако, позже, сами СМИ эту информацию опровергли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк.

Он подтвердил, что Россия действительно направляла в Афганистан четыре самолета для эвакуации граждан. Однако, россияне совершали вылет не из аэропорта Кабула, а с авиабазы ​​"Баграм".

"Мы не имеем подтверждения того, что на российских самолетах были украинцы. Вместе с тем у нас есть другие данные: по предварительной неофициальной информации, россияне совершали вылет не из аэропорта Кабула, а с авиабазы" Баграм "(ранее была в подчинении американцев, - ред.). Ни одного гражданина Украины на базе "Баграм" не было, как нет информации о том, что кто-то из украинцев вылетел в РФ. Все это похоже на очередной фейк относительно наших граждан, но мы тщательно проверяем эту информацию", - отметил посол.

Серватюк также предположил, что Россия по-прежнему является наиболее заинтересованной в дестабилизации центральноазиатского региона для усиления своего влияния на него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 90 граждан Украины остаются в Афганистане. Прорабатываем пути эвакуации, - спикер МИД Николенко

"Да. Россия как рыба в воде себя чувствует во всех горячих точках. Москва попытается усилить свое влияние, еще больше интегрировать всех в ОДКБ, увеличить в государствах Центральной Азии свое военное присутствие. В Таджикистане есть крупнейшая российская региональная военная база. Есть объекты в Киргизии. А вот в Узбекистане и в Туркменистане им нужно захватить позиции. Россияне сейчас активно сотрудничают с талибами. и это не просто так", - подчеркнул посол.

Он также не исключил, что для дестабилизации я Афганистана, так и всей Центральной Азии Россия будет использовать фактор "Исламского государства".

"Уверен на 100%, что так и будет. Я прогнозирую, что с целью легализации своих отношений с" Талибаном ", дальнейшего отмене решения о признании этого движения террористической организацией РФ разгонять информацию, что талибы активно борются с Идил. Я уже такие сообщения встречал ", - отметил Серватюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко уволил первого замглавы Госпогранслужбы Серватюка

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+17
Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 8209
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27.08.2021 21:42
+13
Афганцев привезенных в Омск поразила нищета этого города,и попросили РАБссию вернуть их в Афган...Ольга ********* в ШОКЕ Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 7495
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27.08.2021 21:48
+9
Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк - Цензор.НЕТ 5182
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27.08.2021 22:02
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Правила форума Совет форумчан
Ты даже всхрюкнуть не успеваешь😂🌷×××
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27.08.2021 21:31 Ответить
За кормом прибежал?Подходи,не бойся,пятак и так грязный😂🌷×××
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27.08.2021 21:38 Ответить
«Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе».
Отто фон Бисмарк, цитата

«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя».
Отто фон Бисмарк, цитата
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27.08.2021 21:40 Ответить
"Русских невозможно победить"
Да ладно?
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27.08.2021 21:51 Ответить
Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя.

Это философское высказывание, конечно можно и нужно.
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27.08.2021 21:57 Ответить
Похоже на "План Даллеса" из книги Иванова Вечный зов. Нет нужды прививать то, что там растет изначально.
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27.08.2021 22:18 Ответить
Таки да, русских победят сами русские. Это уже дважды в мировой истории было.
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27.08.2021 22:23 Ответить
Тепер вже можна перемогти московитів. Українці воюють проти них.
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28.08.2021 05:55 Ответить
Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 8209
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27.08.2021 21:42 Ответить
Афганцев привезенных в Омск поразила нищета этого города,и попросили РАБссию вернуть их в Афган...Ольга ********* в ШОКЕ Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 7495
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27.08.2021 21:48 Ответить
Омск кстати Гитлер не бомбил... Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 5864
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27.08.2021 21:49 Ответить
База ,, Баграм" была советской , а впоследствии , рассейской ,военной авиабазой !
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27.08.2021 21:53 Ответить
Авиабаза Багра́м - военный аэродром в Афганистане, расположенный вблизи города Баграм. В 1979-1989 годах был основной военной базой в Афганистане для ВВС СССР, с 2006 по 2021 годы - для ВВС США.
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27.08.2021 22:24 Ответить
Есть такой чувак на РАБссии, типа артист, Виктор Сухоруков....Цитата...кажись 2005 год
нам не нужно никакое НАТО или США,мы сами себя угробим без всякого оружия и бомб... Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 8968
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27.08.2021 21:56 Ответить
Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк - Цензор.НЕТ 5182
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27.08.2021 22:02 Ответить
Мымра Мавзолейная ********* не матерью рождена....,и таких на РАБссии миллионы... Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк - Цензор.НЕТ 3840
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27.08.2021 22:04 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.08.2021 22:06 Ответить
Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк - Цензор.НЕТ 6488
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27.08.2021 22:12 Ответить
Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк - Цензор.НЕТ 3533
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27.08.2021 22:13 Ответить
Про Омск и беженцев из Афганистана то сатира от издания намеренно фейковых новостей. Это если мы не хотим на россиян быть похожими и становиться такими же фейкометами. Источник этой "новости" panorama.pub Там же сатира про то, как россияне силком пытаются эвакуировать из Афганистана наемников из ЛНР, а те упираются, типа, плиз, только не в ЛНР, в Афгане лучше. Ну там еще про желание Спилберга снять военно-патриотическую киношку за миллионные дотации от государства с целью не дать враждебным странам исказить роль США в военных конфликтах и так далее - то есть сатира на российское победоносие. Юморные новости, но если не хотите на россиян быть похожими, лучше без фейков обойтись.
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27.08.2021 22:17 Ответить
Вывезли 500 человек, 360 россиян, узбеки, таджики и... украинцы, но инфа весьма противоречива, то они отказались, а то часть вывезли, хз
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27.08.2021 22:28 Ответить
Пидароссі зассали, снова.
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28.08.2021 00:55 Ответить
 
 