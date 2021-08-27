Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк

Российские СМИ распространили информацию о том, что по приказу Владимира Путина Минобороны РФ эвакуировали из Афганистана 500 граждан России, стран-членов ОДКБ, а также Украины. Однако, позже, сами СМИ эту информацию опровергли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк.

Он подтвердил, что Россия действительно направляла в Афганистан четыре самолета для эвакуации граждан. Однако, россияне совершали вылет не из аэропорта Кабула, а с авиабазы ​​"Баграм".

"Мы не имеем подтверждения того, что на российских самолетах были украинцы. Вместе с тем у нас есть другие данные: по предварительной неофициальной информации, россияне совершали вылет не из аэропорта Кабула, а с авиабазы" Баграм "(ранее была в подчинении американцев, - ред.). Ни одного гражданина Украины на базе "Баграм" не было, как нет информации о том, что кто-то из украинцев вылетел в РФ. Все это похоже на очередной фейк относительно наших граждан, но мы тщательно проверяем эту информацию", - отметил посол.

Серватюк также предположил, что Россия по-прежнему является наиболее заинтересованной в дестабилизации центральноазиатского региона для усиления своего влияния на него.

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"Да. Россия как рыба в воде себя чувствует во всех горячих точках. Москва попытается усилить свое влияние, еще больше интегрировать всех в ОДКБ, увеличить в государствах Центральной Азии свое военное присутствие. В Таджикистане есть крупнейшая российская региональная военная база. Есть объекты в Киргизии. А вот в Узбекистане и в Туркменистане им нужно захватить позиции. Россияне сейчас активно сотрудничают с талибами. и это не просто так", - подчеркнул посол.

Он также не исключил, что для дестабилизации я Афганистана, так и всей Центральной Азии Россия будет использовать фактор "Исламского государства".

"Уверен на 100%, что так и будет. Я прогнозирую, что с целью легализации своих отношений с" Талибаном ", дальнейшего отмене решения о признании этого движения террористической организацией РФ разгонять информацию, что талибы активно борются с Идил. Я уже такие сообщения встречал ", - отметил Серватюк.

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