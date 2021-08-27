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Новости Политика Украины
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визит (2805) Зеленский (16523) США (23177)

Никаких сигналов из Вашингтона о возможности переноса визита нет, - Кулеба о встрече Зеленского и Байдена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Никаких сигналов из Вашингтона о возможности переноса визита нет, - Кулеба о встрече Зеленского и Байдена

На данный момент индикаторов отмены визита президента Украины Владимира Зеленского в США нет. Американская сторона продолжает активную работу по подготовке встречи.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеб заявил в эфире телеканала "Украина 24" отвечая на вопрос, окажет влияние ситуация в Афганистане на визит Зеленского в США.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Байдена назначена на самую "мертвую" неделю в политическом календаре. Лидер Украины уедет с заверениями в дружбе и поддержке, - Forbes

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Не знаю, что там твои индикаторы говорят, но Байден сейчас злой из-за Афганистана. Лучше бы его Вава не злил своей тупостью.
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27.08.2021 21:53
+7
Значит есть...Кулеба ,ты не дипломат,а раскрытая книга...
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27.08.2021 21:51
+6
Боже, які гарні слова - "індікатори"... Я зараз заплачу. Та гнати зелених треба сцяними ганчірками.
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27.08.2021 21:51
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Боже, які гарні слова - "індікатори"... Я зараз заплачу. Та гнати зелених треба сцяними ганчірками.
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27.08.2021 21:51 Ответить
о да! а синергія? ))) щось таке чарівне))))
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27.08.2021 21:58 Ответить
Що, на Расєє рве пукани від святкування Дня Незалежності, а тут ще визит у Сполучені Штати
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27.08.2021 22:14 Ответить
де нет, адженда - наше фсе)
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27.08.2021 22:28 Ответить
Значит есть...Кулеба ,ты не дипломат,а раскрытая книга...
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27.08.2021 21:51 Ответить
Так я не понял, то вы договорились, то перенесли, то, оказывается, индикаторов переноса нет. Вы там точно с Байденом договаривались, или с уборщицей Белого Дома?
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27.08.2021 21:52 Ответить
не ищите логику...)))
вот с чего бы ему сейчас об этом квакать???
значит :
Никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет, - Кулеба о встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 1246

.
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27.08.2021 22:00 Ответить
Да потому что зеля едет на ковер за бородатую бабушку и никаких особых "плюшек" как президенту Украины не будет. Байден даже не будет напоминать про косяк зели с его сыном. В США неуплата налогов приравнивается к государственной измене как по срокам так и порицанию. Так что зеледенту, на мой взгляд, будет поставлен ультиматум: бородатая бабушка в обмен на дальнейшую международную поддержку.
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27.08.2021 22:11 Ответить
Байдену будет любопытно послушать от клоуна, почему он списывает долги людям, которых в США преследуют. Здесь - нет, в США - да. Ну и для понимания, "нет" - это и есть борьба с олигархатом в исполнении зеленского, инициатором которой являются сами олигархи. Кто не понял - тот дурак.
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27.08.2021 21:52 Ответить
Не знаю, что там твои индикаторы говорят, но Байден сейчас злой из-за Афганистана. Лучше бы его Вава не злил своей тупостью.
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27.08.2021 21:53 Ответить
только хотел это написать - сейчас Байдену совсем не до клоунов
(12 погибших и раненые - это не смешно)
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27.08.2021 22:01 Ответить
Байден сам ещё тот клоун.
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27.08.2021 22:12 Ответить
вопрос спорный ))
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27.08.2021 22:32 Ответить
После того, как он назвал ***** убийцей и тут же пригласил его на климатический саммит, я его серьезно перестал воспринимать. Да и с бурисмой нехорошо как то вышло.
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27.08.2021 22:36 Ответить
конъюнктурные вопросы и вопросы личного семейного "благосостояния" всегда противоречивы и не всегда законны...вернее полузаконны...но это не идет ни в какое сравнение с глупостью, тупостью и самоуверенностью до мстительности, а так же самолюбованием и самовосхвалением преЗЕнелоха...
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27.08.2021 22:44 Ответить
Те, що в ситуації, що склалася, цей візит (радше: рандеву) стає невигідним Байдену - це ж очевидно!
Байдена самі ж свої зачмирять, мовляв, он що в Афгані робиться - а Джо не займається нагальним (евакуацією своїх), а витрачає час на рандеву з якимось чвуридлом.
Так що... може, і прилетіти і дозволять; але чи Джо прийме в Білому Домі? А робота Кулеби - все відмазувати... Ну, за те бабло отримує...
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27.08.2021 21:54 Ответить
до речу, Джо рандеву з прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом скасував; і чи відбудеться - невідомо.
А це (Зе і Бенет) - непорівні фігури
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27.08.2021 21:58 Ответить
ні, промоніторив стрічку новин - годину тому зустріч відбулась. А вчора - було перенесено
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27.08.2021 22:00 Ответить
Никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет, - Кулеба о встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 6706
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27.08.2021 21:55 Ответить
Кулеба так себе источник - шнырь на побегушках
нужно у настоящего министра иностранных дел и главного завхоза спрашивать Ермака
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27.08.2021 22:00 Ответить
Пане Кулеба, проинформируйте, пожалуйста, руководство и МИД республики Кабо Верде, кого им из рашки хотят посла прислать. Пусть эта кобыла или дальше Крыма не выезжает или при прибытии в Кабо Верде ее выдадут Украине.
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27.08.2021 22:10 Ответить
Прям сериал какой то. Байден как девочка ломается.
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27.08.2021 22:15 Ответить
Ніяких індикаторів із Вашингтона про можливість перенесення візиту немає, - Кулеба про зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 1148
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27.08.2021 22:44 Ответить
Ще не вечір...)
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27.08.2021 23:11 Ответить
Вам, зёбнутым, даже не "сигналят"!)))
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27.08.2021 23:39 Ответить
будут... ждите.....
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28.08.2021 10:08 Ответить
 
 