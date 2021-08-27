Никаких сигналов из Вашингтона о возможности переноса визита нет, - Кулеба о встрече Зеленского и Байдена

На данный момент индикаторов отмены визита президента Украины Владимира Зеленского в США нет. Американская сторона продолжает активную работу по подготовке встречи.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеб заявил в эфире телеканала "Украина 24" отвечая на вопрос, окажет влияние ситуация в Афганистане на визит Зеленского в США.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба.

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