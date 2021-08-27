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Никаких сигналов из Вашингтона о возможности переноса визита нет, - Кулеба о встрече Зеленского и Байдена
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На данный момент индикаторов отмены визита президента Украины Владимира Зеленского в США нет. Американская сторона продолжает активную работу по подготовке встречи.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеб заявил в эфире телеканала "Украина 24" отвечая на вопрос, окажет влияние ситуация в Афганистане на визит Зеленского в США.
"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба.
Топ комментарии
+8 Kamate Kaora
показать весь комментарий27.08.2021 21:53
+7 Валерия Ларченко b661826f
показать весь комментарий27.08.2021 21:51
+6 Алекс Фишер
показать весь комментарий27.08.2021 21:51
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Пожалуйста, подождите...
вот с чего бы ему сейчас об этом квакать???
значит :
.
(12 погибших и раненые - это не смешно)
Байдена самі ж свої зачмирять, мовляв, он що в Афгані робиться - а Джо не займається нагальним (евакуацією своїх), а витрачає час на рандеву з якимось чвуридлом.
Так що... може, і прилетіти і дозволять; але чи Джо прийме в Білому Домі? А робота Кулеби - все відмазувати... Ну, за те бабло отримує...
А це (Зе і Бенет) - непорівні фігури
нужно у настоящего министра иностранных дел и главного завхоза спрашивать Ермака